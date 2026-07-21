ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

Σε θέσεις μάχης στους χώρους δουλειάς για την προστασία από τη θερμική καταπόνηση

Eurokinissi

Παρά τις σαφείς προειδοποιήσεις για το κύμα καύσωνα που είναι σε εξέλιξη, δεν «ιδρώνει» το αυτί κυβέρνησης και εργοδοσίας, με το ξεσάλωμα στους χώρους δουλειάς να συνεχίζεται, παρά την επικίνδυνη θερμική καταπόνηση των ημερών. Ετσι, η εργοδοσία απαιτεί δουλειά μέχρι τελικής πτώσης για να μη χάσει κέρδη, ενώ η κυβέρνηση περιορίζεται σε ...συστάσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, το υπουργείο Εργασίας ξανακυκλοφορεί εθιμοτυπικά - όπως κάνει κάθε χρόνο - την οδηγία, την οποία μάλιστα την έστειλε χθες αργά το απόγευμα, δηλαδή στο «και πέντε». Με την οδηγία αυτή περιορίζεται σε «συστάσεις» για λήψη μέτρων από τη θερμική καταπόνηση, αφήνοντας το ελεύθερο στους εργοδότες να αποφασίσουν κατά το δοκούν αν και για πόσο θα σταματήσουν οι εργασίες.

Στο ίδιο μήκος κύματος και το υπουργείο Υγείας, που πετά το μπαλάκι σε δημοτικές υπηρεσίες για τη διασφάλιση κλιματιζόμενων χώρων, την ίδια στιγμή που δεν είναι εξασφαλισμένη η απρόσκοπτη λειτουργία του κλιματισμού στα δημόσια νοσοκομεία. Το υπουργείο καλεί επίσης χρονίως πάσχοντες να συμβουλεύονται τον γιατρό τους και «να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις», όταν η αναμονή για τα ΜΜΜ έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο.

Πετάει την ευθύνη στις οικογένειες και για τους ηλικιωμένους «να μην εγκαταλείπονται μόνοι τους, αλλά να εξασφαλίζεται κάποιο άτομο για την καθημερινή τους φροντίδα», όταν το κράτος έχει εγκαταλείψει προ πολλού τις ανάγκες της τρίτης ηλικίας και οι οικογένειες αιμορραγούν οικονομικά για να τις καλύψουν.

Απέναντι σε αυτήν την εγκληματική αδιαφορία και την εργοδοτική ασυδοσία, τα συνδικάτα ήδη από χθες δίνουν μάχη σε μια σειρά χώρους δουλειάς απαιτώντας και σε πολλές περιπτώσεις επιβάλλοντας παύση εργασιών, και αναγκάζοντας τους εργοδότες να πάρουν μέτρα προστασίας.

Σε εργοτάξια για γιαπιά

Ενας από τους κλάδους που πληρώνουν βαρύ το μάρμαρο ειδικά σε συνθήκες καύσωνα είναι προφανώς οι Κατασκευές, με την Ομοσπονδία Οικοδόμων να απαιτεί άμεσα μέτρα προστασίας και όχι συστάσεις και ευχολόγια. Οπως αναφέρει, «σύμφωνα με τις προβλέψεις της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, από σήμερα (σ.σ. χθες) και για τις επόμενες μέρες θα επικρατούν στη χώρα συνθήκες καύσωνα, με θερμοκρασίες που θα ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Με δεδομένα τις ήδη υπάρχουσες, άσχημες συνθήκες δουλειάς στους χώρους εργασίας, τη δουλειά ήλιο με ήλιο, την ολική έλλειψη εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου και την απουσία μέτρων υγείας και ασφάλειας, που έχουν ως αποτέλεσμα από την αρχή του χρόνου να έχουν χάσει τη ζωή τους 15 εργαζόμενοι και δεκάδες να έχουν τραυματιστεί σοβαρά μόνο στις Κατασκευές, απαιτούνται άμεσα μέτρα προστασίας των εργαζομένων μπροστά στις συνθήκες καύσωνα και θερμικής καταπόνησης», σημειώνει η ανακοίνωση. Παράλληλα ξεκαθαρίζει ότι η εγκύκλιος του υπουργείου πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά μέτρα, όχι συστάσεις και ευχολόγια.

Διακοπή εργασιών στο εργοτάξιο του Ελληνικού

Στο ίδιο φόντο, τη διακοπή των υπαίθριων εργασιών στο εργοτάξιο του Ελληνικού από χθες στις 2 το μεσημέρι έως τις 5 το απόγευμα αποφάσισε το Σωματείο Εργαζομένων στο έργο εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών, αφού «οι εργολάβοι και οι κατασκευαστικές εταιρείες "πετάνε την μπάλα στην εξέδρα" και δεν τηρούν τα διαλείμματα για τη θερμική καταπόνηση, όπως προβλέπονται και από τον δείκτη ΘΥΒΜΑΣ», επισημαίνει το Σωματείο.

Σε ανακοίνωσή του τονίζει πως «οι επιπτώσεις της έκθεσης των εργαζομένων σε υψηλές θερμοκρασίες είναι πολύ σοβαρές. Πέραν του κινδύνου που απειλεί ακόμη και τη ζωή μας από θερμική εξάντληση, θερμική συγκοπή, θερμοπληξία κ.λπ., υπάρχουν πολύ σοβαροί κίνδυνοι πρόκλησης εργατικών ατυχημάτων. Η θερμική καταπόνηση σε συνδυασμό με την εντατικοποίηση της εργασίας, τις αμέτρητες ώρες δουλειάς καθημερινά, με 10ωρα, 12ωρα, 6ήμερα, δημιουργούν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ για εργατικό ατύχημα και επαγγελματική ασθένεια».

Προσθέτει δε ότι η θερμική καταπόνηση δεν αντιμετωπίζεται με «κρυφτούλι», περιμένοντας τις εγκυκλίους του υπουργείου, ούτε με τις ασάφειές τους «που μεταφράζονται από την εργοδοσία στο να βάζουν εργαζόμενους που έχουν δουλέψει σε συνθήκες καύσωνα μέχρι τις 12 το μεσημέρι να συνεχίζουν την εργασία στα υπόγεια ή στις αποθήκες», και συμπληρώνει: «Απαιτούμε να εξασφαλίσει με ευθύνη όλων των εταιρειών του έργου ότι θα εφαρμοστούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας των εργαζομένων από την έκθεση σε υψηλές θερμοκρασίες, και ιδιαίτερα των ευπαθών ομάδων».

Παύση και στις προβλήτες της COSCO

Σταμάτημα εργασιών και στις προβλήτες της COSCO χθες από τη 1 μ.μ. έως τις 5 μ.μ. επέβαλε με παρέμβασή του και το Σωματείο ΕΝΕΔΕΠ, καλώντας την εργοδοσία να πάρει όλα τα αναγκαία μέτρα. «Η εργασία στις προβλήτες και στα καράβια κάτω από τον ήλιο, και σε ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες, εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την υγεία των συναδέλφων. Η ανθρώπινη ζωή και η υγεία δεν μπορούν να μπαίνουν στη ζυγαριά του κόστους και των κερδών τους», τονίζει η ανακοίνωση. Παράλληλα, το Σωματείο απαιτεί: «Πλήρη εφαρμογή όλων των μέτρων προστασίας για την εργασία σε συνθήκες καύσωνα. Διακοπή των εργασιών σε όλα τα πόστα τις ώρες που η θερμοκρασία βρίσκεται σε επικίνδυνα επίπεδα, σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών. Συχνά και επαρκή διαλείμματα σε κλιματιζόμενους ή σκιερούς χώρους. Συνεχή διάθεση δροσερού πόσιμου νερού και ηλεκτρολυτών σε όλα τα πόστα εργασίας. Εφαρμογή όλων των μέτρων για την αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης. Ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να δοθεί για εργαζόμενους που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, εξαιρώντας τους από την εργασία».

Παρέμβαση της Επιθεώρησης ζήτησε το Σωματείο της «Wolt»

Την παρέμβαση της Επιθεώρησης ζήτησε το Επιχειρησιακό Σωματείο Εργαζομένων «Wolt» Περιφέρειας Αττικής, προκειμένου να διερευνηθεί αν η «Wolt» έχει προχωρήσει στην εφαρμογή όλων των μέτρων υγείας και ασφάλειας μπροστά στο κύμα καύσωνα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι.

Τονίζει ότι «οι υψηλές θερμοκρασίες, σε συνδυασμό με την εντατικοποίηση της εργασίας μας και τα εξαντλητικά ωράρια που είναι καθεστώς, αυξάνουν την πιθανότητα εργατικού ατυχήματος και καταπόνησης της υγείας μας. Ιδιαίτερα για όσους δουλεύουμε με μηχανάκι, ποδήλατο, πατίνι ή/και πεζοί, αλλά και σε χώρους όπου ο κλιματισμός - εξαερισμός είναι ανεπαρκής, καθώς και όσους ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες».

Το Σωματείο έχει ζητήσει να ελεγχθεί η εφαρμογή παύσης διανομής σε υψηλές θερμοκρασίες (άνω των 38 βαθμών) από την πλατφόρμα, ειδικά σε συναδέλφους σε ευπαθείς ομάδες. Αν έχουν παρθεί οργανωτικά μέτρα, όπως χορήγηση δροσερού νερού κοντά στον χώρο εργασίας, αν γίνονται συχνά διαλείμματα για τη μείωση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων. Στις αποθήκες (market) και στα γραφεία της εταιρείας αν λειτουργούν όλα τα κλιματιστικά, οι έξοδοι κινδύνου, και αν οι εργαζόμενοι στις αποθήκες κάνουν όλα τα απαραίτητα διαλείμματα. Επίσης ζήτησε να κοινοποιηθούν στο Σωματείο τα αποτελέσματα των ελέγχων.

Αμεσα μέτρα απαιτεί το Κλαδικό Συνδικάτο ΟΤΑ

«Μπροστά στο κύμα καύσωνα που θα έχουμε τις επόμενες μέρες, το Συνδικάτο ΟΤΑ Αττικής καλεί την κυβέρνηση, τους δημάρχους και τον περιφερειάρχη να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια των συναδέλφων», σημειώνεται σε ανακοίνωση του Συνδικάτου. Ξεκαθαρίζει ότι δεν θα ανεχτεί να να επαναληφθεί το ίδιο σκηνικό με πέρυσι, όπου με 39 και 40 βαθμούς κυκλοφορούσαν κανονικά απορριμματοφόρα για αποκομιδή και οι εργαζόμενοι βρίσκονταν στους δρόμους εξουθενωμένοι. «Να υπάρχει ουσιαστική εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου από τον γιατρό Εργασίας και από τον τεχνικό Ασφαλείας, και εφαρμογή από τους δημάρχους όλων των αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την ουσιαστική προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων», επισημαίνει.

Στα λεωφορεία των αστικών συγκοινωνιών

Παρεμβάσεις στις αστικές συγκοινωνίες πραγματοποίησε η ΔΑΣ ΟΑΣΑ (συνδικαλιστές που συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ), που χθες βρέθηκαν όλη μέρα σε αφετηρίες λεωφορειακών γραμμών. Μάλιστα η ΔΑΣ μοίρασε μπουκάλια με δροσερό νερό στους εργαζόμενους οδηγούς, ενώ διακινώντας και σχετική ανακοίνωση απαιτεί λήψη άμεσων μέτρων προστασίας εργαζόμενων και επιβατών.

«Vodafone»: Μετά από παρέμβαση η εργοδοσία αναγκάστηκε να πάρει μέτρα

Το Σωματείο Εργαζομένων σε «Vodafone» - «360 Connect» - Λοιπές Θυγατρικές πραγματοποίησε χθες παρέμβαση στη διοίκηση της «Vodafone» και στο αρμόδιο υπουργείο για παύση όλων των εξωτερικών εργασιών λόγω του καύσωνα. Οπως αναφέρει, «μετά από τις καταγγελίες του Σωματείου μας και την πίεση των εργαζομένων που δουλεύουν μέσα στο λιοπύρι, η διοίκηση της "Vodafone" αναγκάστηκε να εκδώσει οδηγίες για παύση όλων των εξωτερικών εργασιών για σήμερα (σ.σ. χθες) Δευτέρα 20/7 στο διάστημα 12.00 - 16.00». Το Σωματείο ζητά «να εφαρμοστεί το συγκεκριμένο μέτρο και για τις επόμενες μέρες που θα επικρατήσουν υψηλές θερμοκρασίες. Δεν θα επιτρέψουμε να μπαίνει σε κίνδυνο η υγεία μας για τα κέρδη τους. Βάζουμε μπροστά τις ανάγκες μας και διεκδικούμε ουσιαστικά μετρά προστασίας».

Αμεσα μέτρα προστασίας απαιτούν και Εργατικά Κέντρα

«Αμεσα το υπουργείο Εργασίας να ικανοποιήσει τα αιτήματα των σωματείων για απαγόρευση της εργασίας σε υπαίθριους χώρους πάνω από 38 βαθμούς Κελσίου, συμπεριλαμβανομένων και των εργαζομένων στα λιμάνια και το αεροδρόμιο», απαιτεί το Εργατικό Κέντρο Αθήνας. Καλεί επίσης τα σωματεία - μέλη του, «σε περίπτωση που διαπιστώσουν την οποιαδήποτε παρέκκλιση από τα προβλεπόμενα μέτρα, να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και να επικοινωνήσουν με το Εργατικό Κέντρο».

Να ληφθούν μέτρα προστασίας όλων των εργαζομένων για τις υψηλές θερμοκρασίες και άμεση διακοπή όλων των υπαίθριων εργασιών όταν η θερμοκρασία ξεπεράσει τους 38 βαθμούς Κελσίου, απαιτούν με ανακοινώσεις τους και τα Εργατικά Κέντρα Ημαθίας «Γιώργος Βουτυράς» και Λαμίας. Καλούν όλους τους εργαζομένους και τις εργαζόμενες, για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζουν στον χώρο δουλειάς τους, να απευθυνθούν στα σωματεία τους και στα Εργατικά Κέντρα. Να παρθούν όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας των εργαζομένων από την έκθεση σε υψηλές θερμοκρασίες από τον καύσωνα απαιτεί και το Εργατικό Κέντρο Λάρισας.