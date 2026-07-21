Τρίτη 21 Ιούλη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 13
ΕΡΓΑΤΙΚΑ
ΠΑΛΛΕΣΒΙΑΚΟ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Να σημάνει συναγερμός! Οι ζωές μας δεν είναι αναλώσιμες!

Εκδήλωση αύριο για την υγεία και ασφάλεια στους χώρους δουλειάς

Αύριο Τετάρτη, στις 7 το απόγευμα στον πεζόδρομο στα Τσαμάκια (έναντι πλαζ) πραγματοποιείται η ενημέρωση - συζήτηση για τα μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, που διοργανώνει η διοίκηση του Παλλεσβιακού Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου. Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο Γιάννης Ζαφειρίου, πρόεδρος της διοίκησης του ΠΕΚ και μέλος της Πανελλαδικής Γραμματείας του ΠΑΜΕ, ενώ θα ακολουθήσουν και παρεμβάσεις.

Ακόμη θα προβληθεί η ταινία: «I Daniel Blake» του Κεν Λόουτς.

    

Κορυφή σελίδας
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Διαβάστε σήμερα...
Σε θέσεις μάχης στους χώρους δουλειάς για την προστασία από τη θερμική καταπόνηση
«Οι Κυριακές είναι για μας και τα παιδιά μας - Δεν τις χαρίζουμε στα αφεντικά μας»
Μαχητική στάση εργασίας με μοτο-πορεία στους δρόμους της Αθήνας
Μία ακόμα ξεχωριστή πρωτοβουλία αλληλεγγύης μπροστά στο πανελλαδικό συλλαλητήριο στη ΔΕΘ
Οταν η «κοσμογονία» του «νέου ΕΣΥ» γίνεται συντρίμμια
Απεργιακό μήνυμα στη Θεσσαλονίκη και στην υπόλοιπη Ελλάδα
 Παρά το κλίμα τρομοκρατίας απέργησαν οι εργαζόμενοι
«Οργάνωση - Αγώνας - Αλληλεγγύη» το μήνυμα από το 3o Εργατικό Διήμερο
 Επιστρέφει στη δουλειά της η απολυμένη καθαρίστρια
 Σταθερά ψηλά οι εγγεγραμμένοι άνεργοι
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τα 80 χρόνια από την έναρξη της εποποιΐας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ