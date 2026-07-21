ΠΑΛΛΕΣΒΙΑΚΟ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Να σημάνει συναγερμός! Οι ζωές μας δεν είναι αναλώσιμες!

Εκδήλωση αύριο για την υγεία και ασφάλεια στους χώρους δουλειάς

Αύριο Τετάρτη, στις 7 το απόγευμα στον πεζόδρομο στα Τσαμάκια (έναντι πλαζ) πραγματοποιείται η ενημέρωση - συζήτηση για τα μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, που διοργανώνει η διοίκηση του Παλλεσβιακού Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου. Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο Γιάννης Ζαφειρίου, πρόεδρος της διοίκησης του ΠΕΚ και μέλος της Πανελλαδικής Γραμματείας του ΠΑΜΕ, ενώ θα ακολουθήσουν και παρεμβάσεις.

Ακόμη θα προβληθεί η ταινία: «I Daniel Blake» του Κεν Λόουτς.