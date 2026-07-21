ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ «WOLT» - «E-FOOD»

Μαχητική στάση εργασίας με μοτο-πορεία στους δρόμους της Αθήνας

Σε πετυχημένηπροχώρησανμε απόφαση των επιχειρησιακών Σωματείων τους, τομέρα καθόλου τυχαία, αφού ήταν ο τελικός του Μουντιάλ, κάτι που σημαίνει απογείωση της εντατικοποίησης και της δουλειάς στα «όρια».

Οσο και αν προσπάθησαν οι πλατφόρμες με «δελεαστικές» προσφορές προς τους πελάτες αλλά και «τυράκια» με αυξημένες απολαβές και μπόνους να ασκήσουν πίεση και να σπάσουν τη στάση εργασίας, πήραν την απάντησή τους, καθώς οι εργαζόμενοι ανεξαρτήτως εργασιακής σχέσης, σαν μια γροθιά, συμμετείχαν και έδωσαν μαχητικό «παρών» στην απεργιακή συγκέντρωση έξω από τα KFC στην Λ. Αλεξάνδρας.

Οι εργαζόμενοι και τα Σωματεία τους διεκδικούν την υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας με πραγματικές αυξήσεις και ουσιαστικά μέτρα υγείας και ασφάλειας, καθώς η «μαύρη» λίστα σακατεμένων και νεκρών ολοένα και αυξάνεται, κάτι που επιβεβαιώθηκε και με τον πρόσφατο θάνατο του 20χρονου συναδέλφου τους στην Αγ. Παρασκευή.

Στο πλευρό τους βρέθηκε ο Γ. Στεφανάκης, πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Αθήνας αλλά και το Κλαδικό Συνδικάτο Ταχυδρομείων- Ταχυμεταφορών ν. Αττικής (ΣΕΤΤΑ).

«Κέρδη βουτηγμένα στων εργατών το αίμα»





Στην απεργιακή συγκέντρωση τον λόγο πήραν η, πρόεδρος του Σωματείου των εργαζόμενων στη «Wolt», και ο, πρόεδρος του επιχειρησιακού σωματείου της «e-food».

Χαρακτηριστική στιγμή είναι πως πριν από την έναρξη της συγκέντρωσης, οι απεργοί πήγαν έξω από το «Wolt Market» στους Αμπελόκηπους, καλώντας τους συναδέλφους τους να συμμετάσχουν, με τους δεύτερους να αφήνουν τα πόστα τους και να κατεβαίνουν στη στάση και στην απεργιακή συγκέντρωση.

Μιλώντας στους συγκεντρωμένους, η Ε. Μωραΐτη τόνισε πως τα κέρδη των εταιρειών είναι βουτηγμένα στο αίμα και αυτό επιβεβαιώθηκε και με τον θάνατο του συναδέλφου τους στην Αγ. Παρασκευή. «Σαν να μην έφτανε αυτό και οι δύο εταιρείες του κλάδου σφυρίζουν αδιάφορα, μας έχουν με το μαστίγιο και τις αξιολογήσεις και όταν πεθαίνουμε κάνουν ότι δεν υπάρχουμε», τόνισε.

Κατήγγειλε την εργοδοσία της «Wolt», σημειώνοντας πως την ίδια μέρα που ο συνάδελφός τους ξεψύχησε στη μάχη για το μεροκάματο, η εταιρεία στα γραφεία της έκανε φιέστες και διαφήμιζε την από κοινού καμπάνια με το υπουργείο Μεταφορών «Moving the City, Responsibly (μετακινήσου στην πόλη με υπευθυνότητα)».

«Λες και αυτό που λείπει από έναν διανομέα το 2026 είναι διαφάνειες που να του λένε να φοράει κράνος και να μην τρέχει», σημείωσε χαρακτηριστικά, και ξεκαθάρισε πως η ουσιαστική ασφάλεια έρχεται με σταθερά ωράρια, εξασφαλισμένο μεροκάματο, μέτρα υγείας και ασφάλειας και να μη χρειάζεται να τρέχουν σε όλο το Λεκανοπέδιο Αττικής για να κυνηγούν τις ενισχυμένες απολαβές. Τέλος, κάλεσε σε ακόμα μεγαλύτερη οργάνωση της πάλης και διεκδίκηση των δικαιωμάτων, ενώ τόνισε πως είναι κομβικό οι εργαζόμενοι να είναι ενωμένοι, κόντρα στην προσπάθεια των εργοδοτών να τους διασπούν, αξιοποιώντας πολλές και διαφορετικές εργασιακές σχέσεις.





Η μοτο-πορεία ξεκίνησε από τους Αμπελόκηπους και κατευθύνθηκε προς το Σύνταγμα, σχηματίζοντας για μια ακόμα φορά ένα ποτάμι από μηχανάκια που σήκωσε όλο το κέντρο στο «πόδι». Ελληνες και μετανάστες εργαζόμενοι, μισθωτοί, freelancers και εργολάβοι, εργαζόμενοι από τα γραφεία της «Wolt», τα «μηχανάκια» της «e-Food», φωνάζοντας συνθήματα, διέσχισαν τους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας.

Διάχυτη ήταν η στήριξη από κόσμο, με τους οδηγούς να κορνάρουν ακατάπαυστα στηρίζοντας τον αγώνα των «παιδιών» αλλά και με περαστικούς να κοντοστέκονται και να τραβούν βίντεο και φωτογραφίες. Στο Σύνταγμα πρωτόγνωρη ήταν και η έκφραση στήριξης από τουρίστες με αρκετούς να χειροκροτούν, καθώς η πορεία περνούσε την πλατεία.

Οι εργαζόμενοι της «Wolt», μαζί με το Σωματείο τους, κατευθύνθηκαν στο επόμενο μάρκετ στον Ν. Κόσμο, με σκοπό να καλέσουν τους συναδέλφους τους να συμμετάσχουν στη στάση. Το πόσο πόνεσε η συμμετοχή στη στάση είναι ενδεικτικό, καθώς εκπρόσωπος της εργοδοσίας προσπάθησε να εμποδίσει την είσοδο του Σωματείου στον χώρο. Εκεί, η πρόεδρος του Σωματείου ενημέρωσε πως οι συνάδελφοί τους από το μάρκετ των Αμπελοκήπων έχουν εγκαταλείψει τα πόστα τους και συμμετέχουν στη στάση, ενώ σημείωσε πως δεν δίνουν μόνοι τους αυτήν τη μάχη αλλά έχουν στο πλάι τους το Κλαδικό Συνδικάτο ΣΕΤΤΑ και την Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας (ΟΙΥΕ). Σημείωσε πως αποτελεί κατάκτηση των εργαζόμενων να παλεύουν όλοι μαζί, ανεξαρτήτως ειδικότητας και εργασιακής σχέσης και πρόσθεσε πως ο αγώνας για αυξήσεις, ΣΣΕ, διεκδίκηση βαρέων και ανθυγιεινών και κάλυψης από ατυχήματα πρέπει να κλιμακωθεί.





Στη συνέχεια, η μοτο-πορεία συνεχίστηκε σε διάφορα σημεία και αλυσίδες εστίασης, ξαναγυρίζοντας στο σημείο εκκίνησης στους Αμπελόκηπους.