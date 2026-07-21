ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ

Ανέβηκε στο βάθρο η Αγγλία

Ο μικρός τελικός του Μουντιάλ 2026, στο Μαϊάμι, εξελίχθηκε στον πιο συγκλονιστικό και παραγωγικό μικρό τελικό στην Ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων, με την Αγγλία να επικρατεί της Γαλλίας με το εντυπωσιακό 6-4. Ετσι η Αγγλία κατέκτησε την 3η θέση στη διοργάνωση, στην πιο πετυχημένη πορεία της μετά το 1966, όταν κατέκτησε το μοναδικό της τρόπαιο μέχρι σήμερα.

Τα «τρία λιοντάρια» του Τόμας Τούχελ ήταν καταιγιστικά στο πρώτο ημίχρονο και προηγήθηκαν 4-0, χάρη στα γκολ των Ράις (3'), Κόνσα (18') και δύο του Σάκα (37', 45'+1). Στην επανάληψη οι «Μπλε» του Ντιντιέ Ντεσάμπ αντέδρασαν εξίσου εντυπωσιακά, με δύο γκολ του Εμπαπέ (48', 66') και ένα του Μπαρκολά (54') να μειώνουν σε 4-3, αλλάζοντας τις ισορροπίες. Ο Σάκα με πέναλτι στο 87' έκανε το 5-3, ολοκληρώνοντας το χατ τρικ, μείωσε εκ νέου ο Ντεμπελέ στο 90'+6 και ο Μπέλιγχαμ σφράγισε τη νίκη των Αγγλων στο 90'+8 για το τελικό 6-4.

Γαλλία: Μενιάν, Γκουστό (90'+1 Κουντέ), Κονατέ (46' Ουπαμεκανό), Λακρουά, Τεό Ερναντές (46' Ντιν), Ραμπιό, Ζαΐρ - Εμερί, Τσερκί (46' Ντεμπελέ), Ολίσε, Ντουέ (46' Μπαρκολά), Εμπαπέ.

Αγγλία: Χέντερσον, Κόνσα, Γκεΐ (90'+3 Τσαλομπά), Κουάνσα (83' Τζέιμς), Σπενς, Ράις, Εζε (79' Μπέλιγχαμ), Ρότζερς, Τόνεϊ (79' Αντερσον), Σάκα, Ράσφορντ (46' Γουότκινς).