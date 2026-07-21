FIFA

Πόσο «I love USA» αντέχεις;

Το ότι για τη FIFA οι ΗΠΑ και ειδικά τα αμερικανικά κεφάλαια αποτελούν τη «γη της Επαγγελίας», προκειμένου να ενισχύσει τη θέση της στους ανταγωνισμούς εντός του οικοδομήματος του εμπορευματοποιημένου ποδοσφαίρου, είναι κάτι παραπάνω από ξεκάθαρο. Από την επιλογή να διεξαχθεί το φετινό Μουντιάλ σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό, με τον κεντρικό ρόλο να ανήκει στις πρώτες, τη διοργάνωση επίσης στις ΗΠΑ του περσινού Μουντιάλ Συλλόγων, που ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων, κυρίως από μεριάς ευρωπαϊκών ομάδων, μέχρι τις σχέσεις «αγάπης» μεταξύ του προέδρου της FIFA Τζ. Ινφαντίνο και του Αμερικανού ηγέτη Ντ. Τραμπ, το «γλυκό» φαίνεται να έχει δέσει για τα καλά... Τα όσα συνέβησαν στο Μουντιάλ, είτε με τη σιγή ιχθύος της FIFA απέναντι στα «καψόνια» προς την αποστολή του Ιράν, είτε στην υπόθεση της ανάκλησης της κόκκινης κάρτας στο παίκτη των ΗΠΑ, Μπάλογκαν, αποτελούν το κερασάκι στην τούρτα της «γλυκιάς» αυτής σχέσης.

Πέραν αυτών, για τη FIFA η φετινή διοργάνωση ήταν μια πρώτης τάξης ευκαιρία να προχωρήσουν και οι σχεδιασμοί περαιτέρω «αμερικανοποίησης» του ποδοσφαίρου, τουλάχιστον στις διοργανώσεις που βρίσκονται υπό την αιγίδα της, με προφανή στόχο την ακόμα μεγαλύτερη αύξηση των ήδη αστρονομικών εσόδων. Αυτό φυσικά προϋποθέτει και την ενίσχυση του ρόλου της έναντι της βασικής της ανταγωνίστριας για την πρωτοκαθεδρία στο οικοδόμημα, της ευρωπαϊκής UEFA.

Ετσι, μετά το αναγκαστικό - διαφημιστικό διάλειμμα ενυδάτωσης, που πρακτικά ήταν ένα ξεκάθαρο εμπορικό τάιμ άουτ στους αγώνες, τις cheerleaders, την αντίστροφη μέτρηση πριν την έναρξη, αλλά και το ημίωρο σόου στο ημίχρονο του τελικού, η Ομοσπονδία αποφάσισε να δώσει και χρώμα ...μπασκετικού ΝΒΑ στην τελετή απονομής στους νικητές του Μουντιάλ: Εκτός από το τρόπαιο και τα μετάλλια, για πρώτη φορά στα χρονικά του θεσμού τούς απονεμήθηκε και από ένα χρυσό δαχτυλίδι, όπως παραδοσιακά συμβαίνει στους νικητές του ΝΒΑ. Σε αυτό η μια πλευρά φέρει το τρόπαιο του Μουντιάλ και η άλλη ήταν ειδικά σχεδιασμένη για τη νικήτρια ομάδα.

Και η Παγκόσμια Συνομοσπονδία δεν έμεινε σε αυτό. Σε μια κίνηση εμπνευσμένη από τις λογικές του αδυσώπητου αμερικανικού μάρκετινγκ, σχεδιάστηκε να κυκλοφορήσουν και 1.996 δαχτυλίδια για το κοινό, έτσι ώστε να έχει την ευκαιρία να αποκτήσει ένα κομμάτι από αυτήν τη διοργάνωση, φυσικά με διόλου ευκαταφρόνητο τίμημα, που σύμφωνα με πληροφορίες αγγίζει τα 131.827 ευρώ...

Μπ.