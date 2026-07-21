ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026

Στην κορυφή του κόσμου η Ισπανία

Στην κορυφή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου βρίσκεται η Ισπανία, η οποία κατέκτησε τον τίτλο στο Μουντιάλ 2026 που έγινε σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό, νικώντας 1-0 τη μέχρι πρότινος κάτοχο Αργεντινή στον τελικό στη Νέα Υόρκη.

Είναι το δεύτερο Μουντιάλ που κατακτά η «Φούρια Ρόχα», πιάνοντας στη σχετική λίστα τη Γαλλία και την Ουρουγουάη, ενώ έκανε και το «νταμπλ», καθώς είναι και πρωταθλήτρια Ευρώπης. Ετσι, η σπουδαία τωρινή φουρνιά του ισπανικού ποδοσφαίρου επανέλαβε το ιστορικό επίτευγμα εκείνης που είχε κατακτήσει το Euro 2008 και το Μουντιάλ 2010.

Η δε Αργεντινή για άλλη μια φορά, όπως την τετραετία 1986 - 1990, βρέθηκε σε δεύτερο συνεχόμενο τελικό Μουντιάλ αλλά χωρίς να μπορέσει να υπερασπιστεί τον τίτλο της.

Οι Ισπανοί χρειάστηκαν το γκολ του Φεράν Τόρες στην παράταση του τελικού, στο 106', για να πάρουν τη νίκη, άξιζαν όμως να κατακτήσουν το τρόπαιο, καθώς κυριάρχησαν στον τελικό. Η «αρμάδα» του ντε λα Φουέντε επέβαλε το παιχνίδι της από την αρχή, υπερέχοντας συντριπτικά στην κατοχή της μπάλας και στις υπόλοιπες στατιστικές κατηγορίες, με την «Αλμπισελέστε» να περιορίζεται σε παθητικό ρόλο - είναι χαρακτηριστικό ότι η Ισπανία είχε 20 τελικές, από τις οποίες 16 στην εστία, ενώ η Αργεντινή μόλις 2 τελικές και καμία στην εστία! Εξαιτίας όμως της αδυναμίας των Ισπανών να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες που δημιούργησαν, με τον τερματοφύλακα της Αργεντινής Εμιλιάνο Μαρτίνες να αναδεικνύεται σε πρωταγωνιστή για την ομάδα του, πραγματοποιώντας καίριες επεμβάσεις, μετά από 90 λεπτά οι δύο ομάδες ήταν ισόπαλες 0-0.





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Ετσι ο τελικός οδηγήθηκε στην παράταση, όπου η Ισπανία, εκμεταλλευόμενη και το αριθμητικό πλεονέκτημα που απέκτησε μετά την αποβολή του Εντσο Φερνάντες στις καθυστερήσεις της κανονικής διάρκειας, συνέχισε να κυριαρχεί, μέχρι που έδωσε τη λύση ο Τόρες. Η Αργεντινή προσπάθησε να αντιδράσει στα τελευταία λεπτά της παράτασης, χωρίς όμως επιτυχία.

Ισπανία: Σιμόν, Πόρο, Κουμπαρσί, Λαπόρτ (99' Ερικ Γκαρθία), Κουκουρέγια, Ρόδρι (99' Θουμπιμέντι), Φαμπιάν Ρουίθ (62' Πέδρι), Μπαένα (75' Νίκο Γουίλιαμς), Ολμο (75' Μερίνο), Γιαμάλ, Ογιαρθάμπαλ (62' Φεράν Τόρες).

Αργεντινή: Εμιλιάνο Μαρτίνες, Μοντιέλ (58' Μολίνα), Ρομέρο (70' Μεντίνα), Λισάντρο Μαρτίνες (44' Οταμέντι), Ταλιαφίκο, Ντε Πολ (70' Σιμεόνε), Εντσο Φερνάντες, Μακάλιστερ, Νίκο Γκονζάλες (46' Παρέδες), Μέσι, Χουλιάν Αλβαρες (102' Σενέσι).