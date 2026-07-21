Τρίτη 21 Ιούλη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 16
ΕΡΓΑΤΙΚΑ
ΔΙΩΡΥΓΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Παρά το κλίμα τρομοκρατίας απέργησαν οι εργαζόμενοι

Στήριξη του δίκαιου αγώνα του Σωματείου από την ΔΑΣ στο ΕΚ Κορίνθου

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Σε απεργία προχώρησαν την περασμένη Παρασκευή οι εργατοτεχνίτες, οι ναυτεργάτες και οι υπάλληλοι της Διώρυγας Κορίνθου, με απόφαση του Σωματείου τους, θέτοντας στο επίκεντρο τις σημαντικές ελλείψεις σε τεχνικό και ναυτεργατικό προσωπικό, που, όπως αναφέρουν, δημιουργούν σοβαρούς κινδύνους για την ασφαλή ναυσιπλοΐα στον Ισθμό, ενώ επιβαρύνουν καθημερινά και τις συνθήκες εργασίας του προσωπικού.

Η απεργία τους, μάλιστα, κηρύχθηκε παράνομη, με τους ίδιους τους εργαζόμενους να μην κάνουν πίσω, ενώ τον δίκαιο αγώνα τους, στηρίζει η ΔΑΣ του Εργατικού Κέντρου Κορίνθου, καταγγέλλοντας ταυτόχρονα την απαράδεκτη απόφαση του Πρωτοδικείου.

«Ο αγώνας των εργαζομένων είναι δίκαιος και γι' αυτό είναι νόμιμος. Υπερασπίζεται το δικαίωμα για μόνιμη και σταθερή εργασία, αλλά και όλου του λαού για να μην καταλήξει, με την ιδιωτικοποίηση και το ξεπούλημά της, η Διώρυγα όπως οι σιδηρόδρομοι! Για να εξασφαλιστούν το απαραίτητο προσωπικό και υποδομή ώστε οι διελεύσεις να γίνονται με ασφάλεια για όλους!», σημειώνει η ΔΑΣ.

Καταγγέλλει πως «απέναντι σε αυτήν την προσπάθεια οργάνωσης και αγώνα που κάνει το σωματείο, η εργοδοσία βρήκε έναν "απρόσμενο" σύμμαχο. Με τη στάση της, η πλειοψηφία του ΕΚ Κορίνθου, ουσιαστικά διευκόλυνε τη συγκεκριμένη εργοδοσία», καθώς «άφησε εκτεθειμένους τους εργαζόμενους. Διευκόλυνε την εργοδοσία να προχωρήσει σε κλίμα τρομοκρατίας και εκφοβισμού. Ουσιαστικά, η στάση του ΕΚ έδωσε αέρα στα πανιά της εργοδοσίας!».

Η ΔΑΣ καλεί τους εργαζόμενους του νομού να αναρωτηθούν αν αυτό είναι το Εργατικό Κέντρο που θέλουν και, καλώντας σε ένταση της αλληλεγγύης στους εργαζόμενους της Διώρυγας, απαιτεί: «Σταθερή δουλειά με δικαιώματα! Να αποσυρθεί ο νέος κανονισμός και το οργανόγραμμα, που υπονομεύουν τα δικαιώματα των εργαζομένων. Να διασφαλιστούν οι οργανικές θέσεις και η πλήρης στελέχωση όλων των κρίσιμων υπηρεσιών. Να ενισχυθεί η Διώρυγα Κορίνθου με μόνιμο προσωπικό, σύγχρονα μέσα και όρους ασφαλούς λειτουργίας».

Στο πλευρό των απεργών βρέθηκαν και τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ και «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ», που από την πρώτη στιγμή ανέδειξαν τις ευθύνες της εταιρείας που διαχειρίζεται την υποδομή, του υπουργείου Ναυτιλίας και της κυβέρνησης, που ενώ γνωρίζουν τα προβλήματα δεν κάνουν το παραμικρό. Θυμίζουν ότι οι εργαζόμενοι στη Διώρυγα καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για την εύρυθμη λειτουργία της και την αποφυγή σοβαρού εργατικού ή περιβαλλοντικού ατυχήματος.

Δηλώνουν πως «στεκόμαστε στο πλευρό των συναδέλφων μας και απαιτούμε την άμεση ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων τους. Καλούμε όλους τους ναυτεργάτες, να συνεχίσουμε την πάλη για τα σύγχρονα δικαιώματά μας, για ΣΣΕ με ουσιαστικές αυξήσεις, οργανικές συνθέσεις με βάση τις ανάγκες των πλοίων και συνθήκες εργασίας που δεν θα υπονομεύουν την ασφάλεια της ζωής μας».

    
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