Επιστρέφει στη δουλειά της η απολυμένη καθαρίστρια

Στη δουλειά της επιστρέφει η καθαρίστρια του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου η οποία είχε απολυθεί για δεύτερη φορά για τη συνδικαλιστική της δράση (την πρώτη φορά σε άλλο νοσοκομείο). Η απόλυσή της είχε προκαλέσει τεράστια κατακραυγή από σωματεία και φορείς, καθώς και από το αναπηρικό κίνημα, αφού η εργαζόμενη γυναίκα είναι και μητέρα παιδιών με αναπηρία.

Η Αμαλία λοιπόν επιστρέφει περήφανα στη δουλειά της, καθώς κυβέρνηση και εργοδοσία έκαναν πίσω ύστερα από τις αγωνιστικές παρεμβάσεις, μεταξύ άλλων και στο υπουργείο Υγείας. Συγκεκριμένα, όπως ενημερώνουν η ΣΕΑΑΝ και ο Ενιαίος Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων ΑμεΑ, την περασμένη Πέμπτη «οριστικά η Αμαλία, που έχει το νούμερο ένα στο μητρώο του Συνδικάτου Καθαριστριών και είναι από τα ιδρυτικά μέλη του Ενιαίου Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων ΑμεΑ Αττικής και Νήσων, ειδοποιήθηκε ότι γυρίζει στη δουλειά, στο πόστο της, με πλήρη εργασιακά δικαιώματα».

Η ΣΕΑΑΝ και ο Ενιαίος Σύλλογος στέλνουν μήνυμα σε κάθε μάνα, σε κάθε γονιό παιδιού με αναπηρία, σε κάθε εργαζόμενο, να μη μένει μόνος του. «Με την οργάνωση στα συνδικάτα, στο αγωνιστικό αναπηρικό κίνημα, κερδίζουμε μάχες ενάντια στη βάρβαρη αντιαναπηρική - αντιλαϊκή πολιτική», σημειώνουν και καλούν στις 5 Σεπτέμβρη στο παλλαϊκό συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη, στη ΔΕΘ.