ΤΡΑΓΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Οταν η «κοσμογονία» του «νέου ΕΣΥ» γίνεται συντρίμμια

Με την κυβέρνηση να κάνει πανηγυρικούς απολογισμούς για την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης και την «κοσμογονία» που έφεραν οι ανακαινίσεις στα ΤΕΠ, εργαζόμενοι και ασθενείς κάνουν το δικό τους «ταμείο»: Κανονικότητα οι ελλείψεις σε προσωπικό και υποδομές με αποτέλεσμα την εντατικοποίηση, τις συνθήκες - κόλαση και τις «περιοδείες» προσωπικού σε όλη τη χώρα, μονιμοποίηση και επέκταση των πληρωμών όπως με τα απογευματινά χειρουργεία, ένταση της επιχειρηματικής δράσης.

Τα παραπάνω επιβεβαιώνουν μια σειρά από καταγγελίες από όλη τη χώρα, ενώ σε εξέλιξη είναι κινητοποιήσεις σωματείων και φορέων υγειονομικών που απαιτούν άμεσα μέτρα στήριξης.

Νοσοκομείο «Μεταξά»: Διαφημίζουν επί πληρωμή χειρουργεία και παραμένουν κλειστές οι μισές αίθουσες!

Χαρακτηριστικά είναι όσα συμβαίνουν σε ένα από τα μεγαλύτερα αντικαρκινικά νοσοκομεία, στο «Μεταξά» του Πειραιά. Συγκεκριμένα, λόγω έλλειψης αναισθησιολόγων, λειτουργούν μόνο οι τρεις από τις έξι χειρουργικές αίθουσες του νοσοκομείου, με το πρόβλημα να επιδεινώνεται ύστερα και από νέα παραίτηση αναισθησιολόγου.

«Αντί να γίνουν άμεσες ενέργειες για την πλήρωση των κενών θέσεων με μόνιμους αναισθησιολόγους, αντί να προβληματιστούν για τις συνθήκες εργασίας που οδήγησαν σε παραίτηση άλλους 2 νέους γιατρούς, διοίκηση και ΔΥΠΕ έβγαλαν ...αγγελία», σχολιάζει χαρακτηριστικά το Σωματείο των εργαζομένων στο Νοσοκομείο. Και τονίζει: «Ψάχνουν να "ψαρέψουν" ειδικευμένο αναισθησιολόγο από την 1η ΔΥΠΕ, λες και στα εκεί νοσοκομεία δεν υπάρχουν κενές θέσεις και αντίστοιχες ελλείψεις, ώστε, όποιος ενδιαφερθεί, αν ενδιαφερθεί, να μετακινηθεί στο νοσοκομείο μας για το υπόλοιπο του Ιουλίου και μέχρι τις 13/8. Να θυμίσουμε επίσης ότι λίγο διάστημα πριν, η διοίκηση και η ΔΥΠΕ ήθελε να στείλει τους αναισθησιολόγους του νοσοκομείου μας στη Λήμνο! Ο περιοδεύων θίασος των νοσοκομειακών γιατρών που κλείνουν τρύπες καλά κρατεί, στο "ΕΣΥ στα καλύτερα του"», σχολιάζει σκωπτικά.

Μάλιστα, η έλλειψη αναισθησιολόγων οδηγεί στην αναβολή σοβαρών ογκολογικών χειρουργικών επεμβάσεων, με σοβαρές συνέπειες στην εξέλιξη της νόσου των ογκολογικών ασθενών και κατ' επέκταση στην ίδια την επιβίωσή τους.

Γι' αυτό και το Σωματείο σημειώνει την τεράστια ευθύνη διοίκησης και υπουργείου για την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί. «Είναι αυτοί που πανηγύριζαν για τον θεσμό των επί πληρωμή απογευματινών χειρουργείων, τα οποία προσπάθησαν να επιβάλουν με ταξίματα και εκφοβισμό, την ίδια στιγμή που σε ένα ογκολογικό νοσοκομείο πρώτης γραμμής υπάρχουν κλειστές χειρουργικές αίθουσες και τεράστια έλλειψη προσωπικού.

Απαιτούμε να δοθεί εδώ και τώρα μια λύση στο πρόβλημα. Δεν θα πληρώσουν, για άλλη μια φορά, οι καρκινοπαθείς την πολιτική της εξαθλίωσης και εμπορευματοποίησης του ΕΣΥ. Απαιτούμε εδώ και τώρα να καλυφθεί το σύνολο των κενών οργανικών θέσεων του αναισθησιολογικού τμήματος με άμεση προκήρυξη και κατεπείγουσες διαδικασίες».

Αμαλιάδα: Ως εδώ με τις τραγικές ελλείψεις στο νοσοκομείο

Με την κατάσταση να φτάνει στο «μη παρέκει» σε μια σειρά περιοχές οργανώνονται κινητοποιήσεις από σωματεία και μαζικούς φορείς, απαιτώντας μέτρα στήριξης για τη λειτουργία των δημόσιων νοσοκομείων κόντρα στην επιχειρηματική δράση.

Στο πλαίσιο αυτό, την απαίτηση την πλήρη και ολοκληρωμένη λειτουργία του Νοσοκομείου Αμαλιάδας, όπως και όλων των δημόσιων υγειονομικών δομών στην Ηλεία, απαίτησαν εργατικοί και λαϊκοί φορείς της περιοχής, με δυναμική κινητοποίηση το πρωί της περασμένης Παρασκευής.

Συγκεκριμένα, προχωρώντας σε συγκέντρωση στο προαύλιο του νοσοκομείου, υγειονομικοί, άλλοι εργαζόμενοι και συνταξιούχοι στάθηκαν στα τεράστια προβλήματα που επικρατούν στον χώρο από την έλλειψη προσωπικού. Πρόκειται για νοσοκομείο, όπου ακόμη και από τις 281 προβλεπόμενες θέσεις με βάση το οργανόγραμμα, σήμερα εργάζονται μόλις 149, με τις κενές θέσεις να φτάνουν τις 132.

Την ίδια ώρα, το νοσηλευτικό ίδρυμα καλείται να καλύψει τις ανάγκες μιας πολύ μεγάλης περιοχής στη βόρεια Ηλεία, με δεκάδες χιλιάδες κατοίκους και επισκέπτες ιδιαίτερα το καλοκαίρι, όπως και χιλιάδες εργαζόμενους, ανάμεσα στους οποίους και μετανάστες εργάτες γης που ξεζουμίζονται στα χωράφια και έχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις υγειονομικής πρόληψης και περίθαλψης.

Με δεδομένη και την κατάσταση που επικρατεί στις δημόσιες δομές Πρωτοβάθμιας Υγείας με τις τεράστιες ελλείψεις, όπως και στο ΓΝ Πύργου, από τους φορείς απαιτήθηκαν και με ψήφισμά τους προς τη διοίκηση του Νοσοκομείου άμεσα μέτρα, ενώ τα αιτήματά τους θα κατατεθούν προς κάθε αρμόδιο φορέα, εντός και εκτός νομού.

Στη συγκέντρωση παρεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν από τους Διονύση Καρναρή, πρόεδρο του Συλλόγου Εργαζομένων του Νοσοκομείου, Νατάσα Παναγιωτάρα, πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Αμαλιάδας, Ζωή Τσάση, πρόεδρο του συνδικάτου Ξενοδοχοϋπαλλήλων Κάστρου - Κυλλήνης, Σωκράτη Σωτηρόπουλο, εκ μέρους του ΝΤ της ΑΔΕΔΥ, Θανάση Βομπίρη, πρόεδρο της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων, όπως και από τον δήμαρχο Ηλιδας, Χρήστο Χριστοδουλόπουλο.

Στην κεντρική του ομιλία, ο Γιώργος Καραπάνος, πρόεδρος του Σωματείου Συνταξιούχων ΟΑΕΕ Ηλείας, στάθηκε στην κατάσταση που επικρατεί, αλλά και στα αιτήματα των φορέων, για άμεση πλήρωση όλων των κενών θέσεων, ουσιαστική ενίσχυση κλινικών και τμημάτων, αναβάθμιση εξοπλισμού κ.ά., υπογραμμίζοντας και την ανάγκη συνέχισης του αγώνα.

Πάτρα: Στον «αέρα» το Καραμανδάνειο, αγωνιστική απάντηση την Πέμπτη

Στον «αέρα» παραμένει και η λειτουργία του ακτινολογικού Τμήματος του «Καραμανδάνειου» Παιδιατρικού Νοσοκομείου Πατρών, μοναδικού στη Δυτική Ελλάδα και από τα ελάχιστα πανελλαδικά, με τεράστιες επιπτώσεις στους μικρούς ασθενείς και τις οικογένειές τους, αφού παρά και τις όποιες εξαγγελίες του υπουργού εμπορίας Υγείας από τον χώρο, η εικόνα με την έλλειψη του αναγκαίου ιατρικού προσωπικού παραμένει ίδια.

Για την κατάσταση, η Ενωση Ιατρών Νοσοκομείων Αχαΐας καλεί σε κινητοποίηση την Πέμπτη 23 Ιουλίου στις 7.30 μ.μ. στον χώρο του νοσηλευτικού ιδρύματος, αλλά και σε πλατιά σύσκεψη με κάλεσμα στα εργατικά συνδικάτα και τους λαϊκούς φορείς, σήμερα Τρίτη στις 7.30 μ.μ.., στον πολυχώρο εκδηλώσεων της «Ιχθυόσκαλας» στην Πάτρα.

Η μοναδική ακτινολόγος του νοσοκομείου που έχει απομείνει καλείται να καλύψει το πρόγραμμα όλου του μήνα, και η μόνη «συμβολή» στο έργο της είναι η ευκαιριακή συμμετοχή δύο ιδιωτών «part-time» ακτινολόγων. Αυτά όταν επί έναν χρόνο στο Νοσοκομείο είχαν απομείνει δύο μόνο ακτινολόγοι με τον έναν να παραιτείται κάτω από την πίεση της υπερεφημέρευσης και έως σήμερα με ευθύνη κυβέρνησης, υπουργείου και 6ης ΥΠΕ δεν έχει δοθεί καμιά λύση.

Νοσηλευτές: Χιλιάδες οι αιτήσεις, αλλά η κυβέρνηση «δεν βρίσκει προσωπικό»

Στο μεταξύ, «πληρωμένη απάντηση» στην «καραμέλα» της κυβέρνησης ότι τάχα ψάχνει αλλά δεν βρίσκει προσωπικό δίνει το Σωματείο Εργαζομένων στο Θριάσιο Νοσοκομείο.

Συγκεκριμένα, αναδεικνύει ότι σύμφωνα με πρόσφατη δήλωση του υπουργού κατατέθηκαν 19.133 αιτήσεις νοσηλευτικού προσωπικού για πρόσληψη ως επικουρικό προσωπικό. Αυτό όμως διαψεύδει όσα έλεγε ο ίδιος ο πρωθυπουργός μόλις πριν λίγους μήνες, ότι «θέλουμε να προσλάβουμε νοσηλευτές αλλά δεν βρίσκουμε».

Σύμφωνα, λοιπόν, με τη δήλωση του υπουργού Εμπορίου της Υγείας, στις 15 Ιουλίου 2026, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα για πρόσληψη επικουρικού προσωπικού, έχουν κατατεθεί 15.995 οριστικές και 3.138 προσωρινές (συνολικά 19.133) αιτήσεις νοσηλευτικού προσωπικού και ο αριθμός πρόκειται να αυξηθεί, δεδομένου ότι δόθηκε παράταση για τη δυνατότητα κατάθεσης αιτήσεων εγγραφής μέχρι τις 31 Ιουλίου.

Ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία του ΑΣΕΠ στην «πολυδιαφημισμένη» προκήρυξη 4Κ/2026 κατατέθηκαν 9.433 αιτήσεις για την πρόσληψη μόνο 1.654 νοσηλευτών και βοηθών νοσηλευτών, ενώ οι κενές θέσεις νοσηλευτικού προσωπικού ξεπερνούν τις 20.000 και οι πραγματικές ανάγκες είναι πολύ μεγαλύτερες.

Παρόμοια είναι τα στοιχεία του ΑΣΕΠ συνολικά για τη συμμετοχή στις πρόσφατες προκηρύξεις (1Κ/2026, 2Κ/2026 και 4Κ/2026) για προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στις δημόσιες μονάδες Υγείας, όπου κατατέθηκαν συνολικά 51.514 αιτήσεις για την κάλυψη 3.860 θέσεων, ενώ οι κενές οργανικές θέσεις, με βάση τους απαρχαιωμένους και ανεπαρκέστατους οργανισμούς των νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας ξεπερνούν τις 30.000 και οι πραγματικές ανάγκες είναι πολύ μεγαλύτερες.

Την ίδια στιγμή, το «Θριάσιο» Νοσοκομείο που εφημερεύει κάθε 2 ημέρες και στην 24ωρη εφημερία του είναι το μοναδικό εφημερεύον δημόσιο νοσοκομείο σε ολόκληρη τη Δυτική Αττική, Δυτική Αθήνα και Πειραιά, και ενώ έχει 330 κενές θέσεις προσωπικού όλων των ειδικοτήτων, από τις οποίες οι 134 είναι κενές οργανικές θέσεις νοσηλευτικού προσωπικού, η προκήρυξη 4/2026 αφορά την πρόσληψη μόνο 14 νοσηλευτών και βοηθών νοσηλευτών!

«Αγανάκτηση μας προκαλούν οι προκλητικές κυβερνητικές δηλώσεις ότι "το ΕΣΥ έχει το περισσότερο προσωπικό που είχε ποτέ" που διαψεύδονται πρωταρχικά από την απαράδεκτη κατάσταση που βιώνουμε καθημερινά ασθενείς και υγειονομικοί στις δημόσιες μονάδες πανελλαδικά, αλλά και από τα επίσημα στοιχεία της απογραφής των εργαζομένων στο Δημόσιο (ο συνολικός αριθμός μονίμων και συμβασιούχων στις δημόσιες μονάδες Υγείας μειώθηκε κατά 5.750 εργαζόμενους τα τελευταία 4 χρόνια) καθώς και το γεγονός ότι το 2026 το κονδύλι για τη μισθοδοσία του προσωπικού στα δημόσια νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας είναι μειωμένο κατά 180 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2025.

Αν η κυβέρνηση πραγματικά "ήθελε" να προσλάβει νοσηλευτές και συνολικά εργαζόμενους στις δημόσιες μονάδες Υγείας, θα προκήρυσσε για κάλυψη τις δεκάδες χιλιάδες κενές οργανικές θέσεις, θα μονιμοποιούσε τους χιλιάδες συμβασιούχους και θα αποδεχόταν τα αιτήματά μας για ουσιαστικές αυξήσεις σε μισθούς, επαναφορά 13ου - 14ου μισθού, αύξηση και επέκταση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, ένταξη στα ΒΑΕ όλων όσοι εργάζονται στις αντίστοιχες συνθήκες με μείωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης και του ωραρίου εργασίας», σημειώνει το Σωματείο.