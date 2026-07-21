Διεκδικούμε το αυτονόητο: Να μπορούμε να εργαζόμαστε και να δημιουργούμε με αξιοπρέπεια

Παρέμβαση του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών για την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας στην Επίδαυρο

Αυτό το μήνυμα του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών απλώθηκε στην Επίδαυρο, στην «Αλκηστη» του Εθνικού Θεάτρου σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζά, μέσα από ανακοινώσεις που μοιράζονταν στο κοινό, αλλά και μαζί με τον θίασο της παράστασης, που σήκωσε το πανό μετά το τέλος της παράστασης και την παρέμβαση που πραγματοποιήθηκε από σκηνής.

Οπως είπε η εκπρόσωπος του ΣΕΗ απευθυνόμενη σε χιλιάδες θεατές:

«Μοιραστήκαμε τη μαγεία του θεάτρου σε αυτόν τον ιερό τόπο που στέκεται εδώ για 2.500 χρόνια. Μοιραστήκαμε τη μαγεία των λέξεων, των παύσεων, της μουσικής και των βλεμμάτων.

Πίσω όμως από τη μαγεία κάθε παράστασης, υπάρχει η αμείλικτη πραγματικότητα, που συχνά κρύβεται κάτω από φώτα που τυφλώνουν.

Ολοι εμείς, - ηθοποιοί, σκηνοθέτες, τεχνικοί, μουσικοί, όλοι οι συντελεστές - εργαζόμαστε χωρίς στοιχειώδεις και κατοχυρωμένους όρους εργασίας. Με αμοιβές που δεν ανταποκρίνονται στον σκληρό μας κόπο, στην ανάγκη μας να μπορούμε να ζούμε από τη δουλειά μας. Είμαστε αντιμέτωποι με εξαντλητικά ωράρια, με απλήρωτες πρόβες, συχνά ανασφάλιστοι, με συμφωνίες που πολλές φορές αλλάζουν και που δεν μας διασφαλίζουν σε τίποτα.

Σήμερα, η ακρίβεια δυσκολεύει τη ζωή της μεγάλης πλειοψηφίας του λαού, η δημόσια Υγεία, η Παιδεία, η στέγη, η Κοινωνική Πρόνοια, η αναψυχή και ο πολιτισμός αντιμετωπίζονται ως κόστος και όμως τεράστιοι πόροι, κατευθύνονται στην πολεμική οικονομία και στους εξοπλισμούς.

Γι' αυτό οι ηθοποιοί, μαζί με το Σωματείο μας, δίνουμε έναν δύσκολο, παρατεταμένο αγώνα για την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας στο Ελεύθερο Θέατρο.

Η αλληλεγγύη σας, είναι τεράστια δύναμη για εμάς.

Γιατί τίποτα δεν έχει κατακτηθεί χωρίς ενότητα, χωρίς συλλογικό αγώνα.

Και τίποτα δεν θα μας δοθεί αν δεν το διεκδικήσουμε, έχοντας και τη δύναμη της δικής σας φωνής στο πλευρό μας.

Διεκδικούμε το αυτονόητο: Να μπορούμε να εργαζόμαστε και να δημιουργούμε με αξιοπρέπεια.

Η τέχνη δεν μπορεί να στηρίζεται στην επισφάλεια όσων τη δημιουργούν».