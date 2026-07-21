ΕΝΩΣΗ ΣΚΗΝΟΘΕΤΩΝ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ

Να αποσυρθεί το νομοσχέδιο που προωθεί το υπουργείο

Την άμεση απόσυρση του νομοσχεδίου που προωθεί το υπουργείο Πολιτισμού και το οποίο περιλαμβάνει διατάξεις και για τον οπτικοακουστικό τομέα, ζητά με ανακοίνωσή της η Ενωση Σκηνοθετών - Δημιουργών.

Οπως αναφέρει, το μέρος Δ του νομοσχεδίου περιλαμβάνει την πλήρη αναδιατύπωση του θεσμικού πλαισίου χρηματοδότησης του ελληνικού κινηματογράφου και του οπτικοακουστικού τομέα. Καλύπτει πλέον όχι μόνο τον κινηματογράφο, αλλά το σύνολο του Θεάματος - Ακροάματος και συνάμα την εικονική πραγματικότητα, την Τεχνητή Νοημοσύνη, τις ψηφιακές πλατφόρμες και τα βιντεοπαιχνίδια. Η χρηματοδότηση συγκεντρώνεται σε συντριπτικό ποσοστό στο επενδυτικό εργαλείο (cash rebate), ενώ τα προγράμματα με πραγματικά καλλιτεχνικά κριτήρια παραμένουν στο περιθώριο ενός πολύ μικρότερου προϋπολογισμού. Ακόμα όμως και οι χρηματοδοτικοί πόροι που προορίζονταν για τον ελληνικό κινηματογράφο διοχετεύονται σε «ψηφιακά παιχνίδια (gaming), τεχνολογίες εμβύθισης (XR, VR, AR)... και κάθε άλλη καινοτόμο μορφή».

Το νομοσχέδιο βαθαίνει ακόμα περισσότερο την εμπορευματοποίηση της κινηματογραφικής τέχνης, αντιμετωπίζει τον κινηματογράφο ως επενδυτικό σχέδιο, όχι ως τέχνη με τις ιδιαιτερότητές της στο πλαίσιο της παραγωγής της. Παράλληλα, όχι μόνο απαλείφει σημαντικές διατάξεις προηγούμενων νόμων για την υποχρέωση του κράτους σχετικά με την προστασία της κινηματογραφικής τέχνης και την απαγόρευση της λογοκρισίας, αλλά προσθέτει τη δυνατότητα ανάκλησης ήδη εγκεκριμένης χρηματοδότησης «για λόγους δημοσίου συμφέροντος», χωρίς ο νόμος να ορίζει πουθενά τι ακριβώς σημαίνει αυτό. Οπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση: «Κανένα έργο δεν μπορεί να θεωρείται πραγματικά ασφαλές όταν η τύχη του εξαρτάται από μια τόσο ασαφή, πολιτικά προσαρμόσιμη ρήτρα, εφαρμόσιμη από μια Επιτροπή Αξιολόγησης η οποία είναι η ίδια ελεγχόμενη, αφού τα μέλη της στην πλειοψηφία τους, άμεσα ή έμμεσα, σχετίζονται με το υπουργείο Πολιτισμού».

Η Ενωση Σκηνοθετών - Δημιουργών ζητά την άμεση απόσυρση του νομοσχεδίου, τη δημιουργία ενός ενιαίου φορέα παραγωγής και διανομής της εθνικής κινηματογραφίας, διακριτού από κάθε επενδυτικό εργαλείο προσέλκυσης ξένων κεφαλαίων, και μέχρι τότε τη θεσμοθετημένη χρηματοδότηση των επιλεκτικών προγραμμάτων στα 16 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο, ως κατώτατο όριο, με δεσμευμένο κωδικό προϋπολογισμού αποκλειστικά για τον κινηματογράφο. Επιπλέον ζητά την υποχρεωτική συνεισφορά 2% - 5% επί των εγχώριων εσόδων κάθε πλατφόρμας streaming προς όφελος της ελληνικής κινηματογραφικής τέχνης και σταθερή κρατική χρηματοδότηση του πολιτισμού στο 2% του προϋπολογισμού, με δεσμευμένο κωδικό για την ελληνική κινηματογραφία. Κλείνοντας τονίζει ότι η υπεράσπιση της καλλιτεχνικής δημιουργίας αφορά κάθε πολίτη που θέλει να ζει σε έναν τόπο με ζωντανό, ελεύθερο πολιτισμό.