ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ U18

Τέσσερα μετάλλια και πολύ καλές παρουσίες για την ελληνική αποστολή

Eurokinissi

Με πολύ καλές παρουσίες και τέσσερα μετάλλια επέστρεψε η ελληνική αποστολή από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου κάτω των 18 ετών (U18) που διεξήχθη στο Ριέτι της Ιταλίας.

Τα 44 παιδιά που πήραν μέρος στους αγώνες άφησαν πολλές υποσχέσεις για το μέλλον. Με μετάλλιο στο στήθος επέστρεψαν η Ελένη Ιακωβάκη μετά την κατάκτηση της 1ης θέσης στα 400 μ. σε 52,38, κάνοντας μάλιστα και πανελλήνιο ρεκόρ, η Αποστολία Αντωνάτου που τερμάτισε 2η στον τελικό των 100 μ., ο Πέτρος Κασσαβήτας στη σφυροβολία, που ανέβηκε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου με 75,24 μ., και ο Δημήτρης Μουμούρης που με άλμα στα 15,49 μ. πήρε την 3η θέση στο τριπλούν.

Σε ανακοίνωσή της η Επιτροπή Αθλητισμού του ΚΣ της ΚΝΕ συγχαίρει όλους τους νέους αθλητές και τις αθλήτριες που συμμετείχαν στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου κάτω των 18 ετών και τονίζει: «Η νέα γενιά αθλητών είναι πολλά υποσχόμενη και δημιουργεί μεγάλες προσδοκίες σε όλους μας. Για να καταφέρει το επόμενο μεγάλο άλμα, όμως, είναι αναγκαίο να στηριχθεί ο αθλητισμός με κατάλληλες εγκαταστάσεις, προσωπικό και κρατική χρηματοδότηση.

Αυτά έχουν ανάγκη οι νέοι αθλητές, και όχι τυπικές ανακοινώσεις από όσους έχουν σημαντικές ευθύνες για τα διαχρονικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλασικός αθλητισμός. Αθλητές, αθλήτριες, προπονητές και γονείς, παρά τις αντίξοες συνθήκες με υποβαθμισμένες υποδομές, παρά την ελλιπή κρατική στήριξη, δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό. Το ΚΚΕ και η ΚΝΕ θα συνεχίσουμε να τους στηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις.

Συγχαρητήρια σε όλους τους αθλητές και τους προπονητές που μας γεμίσανε αισιοδοξία. Υγεία σε όλους και ευχόμαστε ακόμα περισσότερες διακρίσεις μελλοντικά!».