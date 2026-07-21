ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Μία ακόμα ξεχωριστή πρωτοβουλία αλληλεγγύης μπροστά στο πανελλαδικό συλλαλητήριο στη ΔΕΘ

Ενα μεγάλο λαϊκό γλέντι, μια μοναδική γιορτή αλληλεγγύης πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής στη Θεσσαλονίκη, στον πολυχώρο «Soul», με πρωτοβουλία των Σωματείων Ιδιωτικών Υπαλλήλων, Οικοδόμων, ΣΕΤΕΠΕ, Μετάλλου, Γάλακτος - Τροφίμων - Ποτών και Εμποροϋπαλλήλων.

Μέσα από αυτήν την όμορφη βραδιά, εκατοντάδες εργαζόμενοι πήραν κουράγιο για τις μεγάλες μάχες που έρχονται μπροστά. Και με νέα ορμή το επόμενο διάστημα θα μπουν μπροστά, στην πρώτη γραμμή της μάχης, για να οργανώσουν το μεγάλο πανελλαδικό παλλαϊκό συλλαλητήριο στα εγκαίνια της ΔΕΘ, το Σάββατο 5 Σεπτέμβρη, στις 5.30 μ.μ. στην πλατεία ΧΑΝΘ, με σύνθημα «Δώστε λεφτά για μισθούς, Υγεία και Παιδεία! Καμία θυσία για τον πόλεμο και τα κέρδη τους!».

Εργαζόμενοι από μια σειρά κλάδους, από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, αντάμωσαν σε μια όμορφη βραδιά. Εργατοϋπάλληλοι που το προηγούμενο διάστημα συναντήθηκαν έξω από τα εργοστάσια, τις αποθήκες, τα γραφεία, τα καταστήματα, το αεροδρόμιο, τα εργοστάσια. Που στάθηκαν ο ένας δίπλα στον άλλο στις μάχες για το μεροκάματο, για τον χρόνο εργασίας, ενάντια στις απολύσεις, για την υπεράσπιση των εργατικών - λαϊκών σπιτιών από τους πλειστηριασμούς και τις εξώσεις. Εργαζόμενοι και εργαζόμενες που οργάνωσαν μαζί τις μεγάλες κινητοποιήσεις για το έγκλημα στα Τέμπη, για την απεμπλοκή της χώρας από τον πόλεμο, για να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους στον λαό της Παλαιστίνης, σε κάθε λαό που δέχεται την επίθεση των ιμπεριαλιστών.

Συζήτησαν για τις μάχες που έδωσαν, για τη δύναμη της αλληλεγγύης, για τη δύναμη της οργάνωσης και του αγώνα. Και όλοι μαζί διασκέδασαν με τις μουσικές και τα τραγούδια που παρουσίασαν η Βάσω Βασιλειάδου και το συγκρότημά της. Τραγούδησαν, χόρεψαν, γλέντησαν πραγματικά.

Στην όμορφη αυτή βραδιά ήρθαν και πολλά νέα ζευγάρια μαζί με τα παιδιά τους, αφού τα σωματεία είχαν φροντίσει και διαμόρφωσαν έναν χώρο με ειδικό πρόγραμμα για την απασχόληση των παιδιών με καλοκαιρινές κατασκευές, παιχνίδια, Zumba και ένα ξέφρενο πάρτι.

Στη διάρκεια της εκδήλωσης μίλησαν εργαζόμενοι από χώρους και κλάδους που δέχτηκαν την αλληλεγγύη στους αγώνες που ανέπτυξαν το προηγούμενο διάστημα.

Παρεμβάσεις με ζωντανή πείρα από χώρους δουλειάς

Η Μαρία Γκράτσια Οικονόμου, εργαζόμενη στη «Vipa Hellas» και μέλος του ΔΣ του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων, αναφέρθηκε στην απόλυσή της από την εργοδοσία, που ήρθε ως «απάντηση» στην προσπάθειά της μαζί με το Σωματείο να οργανώσουν την πάλη των εργαζομένων ενάντια στην εντατικοποίηση, στους χαμηλούς μισθούς και στις άσχημες συνθήκες εργασίας που καλούνταν να αντιμετωπίσουν.

«Αυτό που έγινε στη συνέχεια σίγουρα δεν το περίμεναν. Περίμεναν να δεχτώ την απόλυση μοιρολατρικά, με σκυμμένο το κεφάλι. Ομως αντίκρισαν τα σωματεία της πόλης και εργαζόμενους από τα δίπλα γραφεία, συναδέλφους, να κινητοποιούνται έξω από τα γραφεία της εταιρείας και στη συνέχεια έξω από το δικαστήριο με αίτημα να παρθεί πίσω η απόλυση. Καταφέραμε και κερδίσαμε αυτήν τη μάχη με όπλο την αλληλεγγύη και τη συσπείρωση των εργαζομένων», είπε. Και πρόσθεσε: «Θέλουμε να φτάσει παντού το μήνυμα ότι η εργοδοσία δεν είναι ανίκητη. Σπάμε τον φόβο και την τρομοκρατία, συνεχίζουμε να παλεύουμε με όπλο την οργάνωση, τη συσπείρωση, την αλληλεγγύη».

Ο Νίκος Κούρος, μέλος του ΔΣ της Α' ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης, ένας από τους εκπαιδευτικούς που διώκονται για τη συμμετοχή τους στην απεργία - αποχή από την «αξιολόγηση», αναφέρθηκε στην πρωτοφανή επίθεση που βρίσκεται σε εξέλιξη στο δικαίωμα στη δημόσια και δωρεάν Παιδεία, με στόχο τη μετατροπή των γονιών σε πελάτες και των εκπαιδευτικών σε υποταγμένους κακοπληρωμένους υπαλλήλους. Μια επίθεση που κλιμακώνεται και με τη συνταγματική αναθεώρηση που προωθεί η κυβέρνηση, επιδιώκοντας να οικοδομήσει ένα κράτος ακόμα πιο εχθρικό προς τις λαϊκές ανάγκες, με την παραπέρα εμπορευματοποίηση της Υγείας και της Παιδείας, την κατάργηση της σταθερής εργασίας στο Δημόσιο, τη θεσμοθέτηση της μόνιμης λιτότητας.

Οπως είπε, η κυβέρνηση στήνει βιομηχανία διώξεων προσπαθώντας να ποινικοποιήσει τη συνδικαλιστική δράση. Αυτήν την περίοδο σέρνονται εκπαιδευτικοί σε απολογία για τη συμμετοχή τους στην απεργία - αποχή από την «αξιολόγηση». «Στηρίζουμε κάθε διωκόμενο συνάδελφο και απαιτούμε να μπει στο αρχείο η υπόθεση και να καταργηθεί το νέο πειθαρχικό. Η αλληλεγγύη όλο και περισσότερο δυναμώνει, είναι πρωτοφανής η συμμετοχή στις κινητοποιήσεις», είπε.

Ο Θανάσης Κοκονάς, Γραμματέας του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων, αναφέρθηκε στην προσπάθεια του Σωματείου μετά τις φωτιές στα εργοστάσια ανακύκλωσης να βρεθεί δίπλα στους εργαζόμενους που δέχτηκαν πιέσεις από την εργοδοσία να πάνε στη δουλειά. «Οι πυρκαγιές στα εργοστάσια ανακύκλωσης δεν είναι τυχαίο φαινόμενο, δείχνει το πώς η εργοδοσία αντιμετωπίζει τους εργαζόμενους και την υγεία τους. Ζητάμε μέτρα για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων. Βάζουμε στο επίκεντρο όλους αυτούς που με τις πολιτικές τους μας έφτασαν έως εδώ. Παλεύουμε συλλογικά, οργανωμένα», είπε.

Ο Παναγιώτης Χαριτίδης αναφέρθηκε στη μάχη που έδωσαν πέρυσι στην «Goldair», στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», που όπως είπε ακούστηκε πολύ δυνατά το σύνθημα «'Η τα κέρδη τους ή οι ζωές μας». «Μαζευτήκαμε, συζητήσαμε με τους συναδέλφους και αποφασίσαμε ότι δεν πάει άλλο με την ακρίβεια, με τους μισθούς που είναι στα τάρταρα, με την εντατικοποίηση. Αποφασίσαμε να συλλέξουμε υπογραφές και να ζητήσουμε να αυξηθούν τώρα οι μισθοί μας. Παράλληλα, εκείνη την περίοδο μέσα σε μια βδομάδα είδαμε να συμβαίνουν 7 εργατικά "ατυχήματα" και καταγγείλαμε τις συνθήκες εργασίας. Η δράση μας έφερε αντίδραση από την εργοδοσία και με απέλυσε. Τη στιγμή που ανακοινώσαμε ότι προχωράμε σε κινητοποίηση, εκεί έξω από το σημείο συνάντησης είδα πλημμυρισμένους διαδρόμους με κόσμο, από τα εργατικά σωματεία της πόλης που ήρθαν σε συμπαράσταση. Καταλάβαμε ότι δεν είμαστε μόνοι μας. Είμαστε πάρα πολλοί, και όλοι μαζί είμαστε πιο δυνατοί. Μας δώσατε ώθηση, μεγάλη δύναμη για να συνεχίσουμε».

Αναφέρθηκε επίσης στην πρωτοβουλία του Σωματείου να συγκεντρώσει χρήματα για να στηρίξει συνάδελφό τους που τραυματίστηκε και δεν μπορούσε να δουλέψει για πολλούς μήνες, επιβεβαιώνοντας ότι κανένας εργαζόμενος δεν είναι μόνος του.