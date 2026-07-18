Σάββατο 18 Ιούλη 2026 - Κυριακή 19 Ιούλη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
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ΕΡΓΑΤΙΚΑ
Οι αυριανές απεργιακές συγκεντρώσεις των εμποροϋπαλλήλων

- Αθήνα, 10.30 π.μ., «Notos» (Σταδίου και Αιόλου). Προσυγκέντρωση στον Πειραιά, 9.45 π.μ. στον Ηλεκτρικό

- Θεσσαλονίκη, 10.30 π.μ., «Notos» (Τσιμισκή)

- Πάτρα, 10.30 π.μ., Μαιζώνος και Αγίου Νικολάου

- Βόλος, 10.30 π.μ., εμπορικό κέντρο «Old City»

- Γιάννενα, 10.30 π.μ., «Γυάλινο»

- Ηράκλειο, 10 π.μ., Δικαστήρια

- Καλαμάτα, 11 π.μ., Αριστομένους

- Κέρκυρα, 10 π.μ., Πόρτα Ριάλα.

- Λάρισα, 10.30 π.μ., «Hondos Center» (πλατεία Ταχυδρομείου)

- Λιβαδειά, 10.30 π.μ., κεντρική πλατεία

- Ρόδος, 10.30 π.μ., πλατεία Κύπρου

- Χαλκίδα, 10 π.μ., «Zara» (Αβάντων 39)

- Χανιά, 10 π.μ., πλατεία Κατώλα

    

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