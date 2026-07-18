- Αθήνα, 10.30 π.μ., «Notos» (Σταδίου και Αιόλου). Προσυγκέντρωση στον Πειραιά, 9.45 π.μ. στον Ηλεκτρικό
- Θεσσαλονίκη, 10.30 π.μ., «Notos» (Τσιμισκή)
- Πάτρα, 10.30 π.μ., Μαιζώνος και Αγίου Νικολάου
- Βόλος, 10.30 π.μ., εμπορικό κέντρο «Old City»
- Γιάννενα, 10.30 π.μ., «Γυάλινο»
- Ηράκλειο, 10 π.μ., Δικαστήρια
- Καλαμάτα, 11 π.μ., Αριστομένους
- Κέρκυρα, 10 π.μ., Πόρτα Ριάλα.
- Λάρισα, 10.30 π.μ., «Hondos Center» (πλατεία Ταχυδρομείου)
- Λιβαδειά, 10.30 π.μ., κεντρική πλατεία
- Ρόδος, 10.30 π.μ., πλατεία Κύπρου
- Χαλκίδα, 10 π.μ., «Zara» (Αβάντων 39)
- Χανιά, 10 π.μ., πλατεία Κατώλα