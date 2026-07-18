MΟΥΝΤΙΑΛ 2026

Το «Ελντοράντο» του τζόγου

Οδεύοντας προς το φινάλε του Μουντιάλ 2026 σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά, σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό σκέλος θα μείνει στην Ιστορία του θεσμού ως μία διοργάνωση που χαρακτηρίστηκε από μεγάλες ανατροπές, συναρπαστικούς αγώνες και δυνατές συγκινήσεις μέχρι το τελευταίο λεπτό. Πίσω όμως από όσα έγιναν εντός αγωνιστικών χώρων, σε μία ακόμα διοργάνωση Μουντιάλ τα τελευταία χρόνια εκτυλίχθηκε ένα ...άλλο τουρνουά. Αυτό για το «παιχνίδι» των κερδών των στοιχηματικών εταιρειών, που εδώ και τουλάχιστον μια δεκαπενταετία έχουν το δικό τους σημαντικό κομμάτι στο οικοδόμημα του εμπορευματοποιημένου αθλητισμού, ειδικά στο ποδόσφαιρο.

Η περίπτωση του φετινού Μουντιάλ ξεκάθαρα αποτελεί και σε αυτήν την περίπτωση σημείο καμπής στην Ιστορία της διοργάνωσης, καθώς πέρα από χαρακτηρισμούς περί «γιορτής του ποδοσφαίρου» ήταν και μια ...γιορτή για τις στοιχηματικές εταιρείες, οι οποίες έστησαν το δικό τους κυνήγι για τα κέρδη. Αναδεικνύει το πραγματικό παιχνίδι που παίζεται πίσω από τα όσα γίνονται εντός αγωνιστικών χώρων στην κορυφή της πυραμίδας του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, καθιστώντας τη φετινή διοργάνωση το μεγαλύτερο στοιχηματικό γεγονός παγκοσμίως, όπου ένας ίλιγγος δισεκατομμυρίων δολαρίων μετέτρεψε το κάθε λεπτό των 104 αναμετρήσεων σε μια παγκόσμια χρηματιστηριακή πράξη.

«Βig Business» και αστρονομικά κέρδη





Associated Press

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν παρουσιαστεί από την αρχή της διοργάνωσης μέχρι σήμερα από οικονομικούς οίκους και αναλυτές, αλλά και με στοιχεία των ίδιων των στοιχηματικών, τα αποτελέσματα προκαλούν αίσθηση και ζαλάδα: Ο συνολικός τζίρος των πονταρισμάτων για τη φετινή διοργάνωση εκτιμάται ότι θα σπάσει κάθε ιστορικό φράγμα, ξεπερνώντας το αστρονομικό ποσό των 60 δισ. δολαρίων. Αυτό μεταφράζεται σε μια εκρηκτική αύξηση της τάξης του 70% σε σύγκριση με το προηγούμενο Μουντιάλ, στο Κατάρ το 2022. Γιγάντωση η οποία δεν αποτελεί τυχαίο ή μεμονωμένο περιστατικό, αλλά έρχεται ως αποτέλεσμα των σχεδιασμών της FIFA για τη συγκεκριμένη διοργάνωση, όπως η αύξηση των ομάδων από 32 σε 48, που οδήγησε σε αύξηση και του αριθμού των αγώνων, από 64 σε 104. Αυτό δημιούργησε μια τεράστια «δεξαμενή» για τις στοιχηματικές εταιρείες, με τη ροή των συνεχόμενων αγώνων για πάνω από έναν μήνα να δίνει την ευκαιρία για ένα ασταμάτητο, καθημερινό στοιχηματικό αλισβερίσι, προσφέροντας τεράστιες ευκαιρίες για τζόγο. Την ίδια στιγμή, σημαντικό ρόλο έδειξε να παίζει και μια ιδιαίτερα βολική (για τις εταιρείες) σύμπτωση, με τη διεξαγωγή των αγώνων στις ΗΠΑ να συμπίπτει με τη στιγμή της νομιμοποίησης του αθλητικού στοιχήματος σε 38 Πολιτείες, ανοίγοντας μια τεράστια, μέχρι πρότινος «παρθένα» αγορά προς εκμετάλλευση.

Παράλληλα, το φετινό «άλμα» στην εισαγωγή της τεχνολογίας στους αγώνες του Μουντιάλ άνοιξε νέους δρόμους για τα κέρδη ακόμα και στη στοιχηματική βιομηχανία, με τον λεγόμενο «ζωντανό στοιχηματισμό» (live beting) να κερδίζει σημαντικό έδαφος έναντι του παραδοσιακού στοιχηματισμού (πριν την έναρξη των αγώνων). Υπολογίζεται μάλιστα ότι το 60% των συνολικών χρημάτων τοποθετήθηκε κατά την εξέλιξη των αγώνων, ξεπερνώντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ πονταρίσματος. Στη βάση αυτή ήρθε και η άνθιση νέων αγορών στον στοιχηματισμό, όπως οι λεγόμενες μικρο-αγορές και τα ειδικά στοιχήματα παικτών (player props), στις οποίες ο παίκτης δεν καλείται να προβλέψει απλά το αποτέλεσμα του αγώνα αλλά ποντάρει σε μια σειρά γεγονότα (κίτρινες και κόκκινες κάρτες, διακύμανση σκορ, απόδοση παίκτη, φάουλ, κόρνερ κ.λπ.).

Η φετινή διοργάνωση σηματοδότησε επίσης την εντυπωσιακή είσοδο των λεγόμενων «αγορών προβλέψεων» (prediction markets). Σε αυτές τις πλατφόρμες οι χρήστες δεν στοιχηματίζουν με τον παραδοσιακό τρόπο, αλλά αγοράζουν και πουλάνε «μετοχές» πάνω στις πιθανότητες κατάκτησης του τροπαίου από τις ομάδες, δημιουργώντας ουσιαστικά ένα ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η υποκριτική στάση της FIFA

Την ίδια στιγμή η Διεθνής Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία επιχειρεί σταθερά να παρουσιαστεί ως ο άκαμπτος θεματοφύλακας της «ηθικής» και της «ακεραιότητας» του ποδοσφαίρου, έχοντας αναγάγει τον εαυτό της σε ...αμείλικτο κυνηγό και τιμωρό όσον αφορά την περίπτωση των στημένων αγώνων για στοιχηματικούς λόγους. Ετσι, δημιουργεί ειδικές επιτροπές (Integrity Task Forces), συνεργάζεται με την Interpol και εφαρμόζει εξελιγμένα συστήματα ανίχνευσης ύποπτων στοιχηματικών τάσεων, για να εντοπίσει πιθανή χειραγώγηση αγώνων. Παράλληλα ο Κώδικας Δεοντολογίας της FIFA (Αρθρο 26) είναι ιδιαίτερα αυστηρός σε ό,τι αφορά την εμπλοκή των πρωταγωνιστών του ποδοσφαιρικού θεάματος (παίκτες, προπονητές, διαιτητές, παράγοντες), με παίκτες παγκόσμιας κλάσης να έχουν δεχτεί εξοντωτικούς αποκλεισμούς μηνών ή και ετών επειδή παραβίασαν αυτόν τον κανόνα.

Στην άλλη όψη του νομίσματος, η οικονομική πραγματικότητα αποκαλύπτει μια διοργάνωση - όχημα για τη γιγάντωση της στοιχηματικής βιομηχανίας, όπου τα δισεκατομμύρια των κερδών υπερτερούν οποιασδήποτε «ηθικής δέσμευσης», με την ίδια τη FIFA να λειτουργεί ουσιαστικά ως ο κορυφαίος «dealer» της εν λόγω βιομηχανίας: Από το προηγούμενο Μουντιάλ, το 2022 στο Κατάρ, η Παγκόσμια Ομοσπονδία προχώρησε σε άρση των περιορισμών για τις εν λόγω εταιρείες, υπογράφοντας το πρώτο παχυλό συμβόλαιο πολυετούς χορηγίας με κορυφαία ευρωπαϊκή στοιχηματική πλατφόρμα.

Τα πράγματα «προχώρησαν» ακόμα περισσότερο στο φετινό Μουντιάλ, καθώς η Παγκόσμια Ομοσπονδία άνοιξε πλήρως τις πόρτες της σε στοιχηματικούς κολοσσούς (παγκόσμιους και περιφερειακούς), υπογράφοντας χορηγικά συμβόλαια εκατομμυρίων δολαρίων προκειμένου τα λογότυπα να έχουν περίοπτη θέση στην προβολή τους στις διαφημιστικές πινακίδες των σταδίων, στις φανέλες των ομάδων και στις επίσημες μεταδόσεις. Πέρασε έτσι ξεκάθαρα το μήνυμα σε δισεκατομμύρια τηλεθεατές - ανάμεσά τους και εκατομμύρια παιδιά - ότι το ποδόσφαιρο δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς στοίχημα.

Παράλληλα η FIFA δεν έμεινε αμέτοχη μπροστά στην ανάγκη των στοιχηματικών εταιρειών για τα άκρως απαραίτητα δεδομένα και στατιστικά στοιχεία, πουλώντας επίσημα δεδομένα των αγώνων (live data rights) σε εταιρείες τεχνολογίας, οι οποίες με τη σειρά τους τα μεταπωλούν στις στοιχηματικές για να τροφοδοτήσουν το ζωντανό στοίχημα (live betting) υπό την ανοχή της ίδιας της FIFA. Δημιουργήθηκε έτσι ένα ολοκληρωμένο επιχειρηματικό πάρε - δώσε, όπου η Παγκόσμια Ομοσπονδία ουσιαστικά εισπράττει από την ίδια δραστηριότητα την οποία σε επίπεδο αθλητών καταδικάζει και τιμωρεί.

Ουσιαστικά για τη FIFA το στοίχημα είναι «κακό» μόνο όταν δεν μπορεί να το φορολογήσει ή να εισπράξει το ποσοστό της από αυτό...

Μπ. Τσ.