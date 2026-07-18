ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Διεύρυνση της σύγκρουσης με χτυπήματα σε πόλεις και υποδομές

Η ιμπεριαλιστική σύγκρουση ανάμεσα σε ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ με τη Ρωσία στο έδαφος της Ουκρανίας κλιμακώνεται καθημερινά, με εκατέρωθεν χτυπήματα σε κατοικημένες περιοχές, υποδομές και δεξαμενόπλοια, με τον λαό της Ουκρανίας και της Ρωσίας να πληρώνουν βαρύ φόρο αίματος για τα συμφέροντα των εκμεταλλευτών τους.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, που βρέθηκε την Πέμπτη στο Κίεβο και ανακοίνωσε στον Β. Ζελένσκι ότι αποφάσισε χρηματοδότηση 300 εκατομμυρίων ευρώ για την παράδοση μιας μοίρας 16 προηγμένων σουηδικών αεροσκαφών Gripen στην Ουκρανία έως το 2029, ισχυρίστηκε πως η Ουκρανία θα κερδίσει τον πόλεμο εναντίον της Ρωσίας.

Τα χτυπήματα εκατέρωθεν από ρωσικές και ουκρανικές επιθέσεις μέσα στη βδομάδα έβαλαν στο στόχαστρο και πυκνοκατοικημένες περιοχές και εγκαταστάσεις, ενώ την Τετάρτη σημειώθηκε και άλλο ένα πολύ επικίνδυνο χτύπημα κοντά στον πυρηνικό σταθμό στη Ζαπορίζια, τον οποίο ελέγχει ο ρωσικός στρατός, όπου σκοτώθηκε Ρώσος αρχιμηχανικός και ένας οδηγός. Το χτύπημα αυτό αρνείται ότι το έκανε ο ουκρανικός στρατός, ωστόσο την εκδοχή αυτή αμφισβητεί η Ρωσία επικαλούμενη και σχετικά στοιχεία.

Την Παρασκευή ουκρανικά drones έπληξαν άλλα 12 ρωσικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα και όπως είπε ο Ρόμπερτ Μπρόβντι, διοικητής των ουκρανικών Δυνάμεων Μη Επανδρωμένων Συστημάτων, στους στόχους περιλαμβάνονταν εννέα φορτηγά πλοία ξηρού φορτίου, ένα δεξαμενόπλοιο, ένα δεξαμενόπλοιο μεταφοράς αερίου και ένα ρυμουλκό.

Με τις επιθέσεις αυτές, ο συνολικός αριθμός των πλοίων που έχουν πληγεί αυτόν τον μήνα στην Αζοφική και στη Μαύρη Θάλασσα έφτασε τα 159, ισχυρίστηκε ο συγκεκριμένος αξιωματούχος. Επίσης χτυπήθηκε και ρωσικό διυλιστήριο πετρελαίου στην περιοχή του Γιαροσλάβλ, που προκάλεσε σημαντικές ζημιές.

Νέα ρωσικά πλήγματα στην Οδησσό, που έπληξαν και πολυκατοικία, στοίχισαν τη ζωή σε δυο ανθρώπους και τραυμάτισαν άλλους οκτώ τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή.

Την Τετάρτη η περιφέρεια της Οδησσού έγινε στόχος πυραύλων και μη επανδρωμένων εναέριων συστημάτων εφόρμησης για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα, με τις τοπικές αρχές να κάνουν λόγο για τρεις νεκρούς και άλλους τόσους τραυματίες.

Ανακατατάξεις στην ουκρανική κυβέρνηση

Ο Ζελένσκι υπερασπίστηκε την Πέμπτη την απόφασή του να απολύσει τον υπουργό Αμυνας της χώρας, Μιχαήλ Φεντόροφ, και επιβεβαίωσε αναφορές ότι οι σχέσεις μεταξύ του υπουργείου και της ανώτατης ηγεσίας του στρατού της χώρας είχαν διαταραχθεί.

Στη θέση του υπουργού Αμυνας όρισε τον Γιεβγκένι Χμάρα, πρώην επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών (SBU), επαινώντας τον ότι πρωτοστάτησε στον σχεδιασμό επιθέσεων μεγάλου βεληνεκούς κατά της Ρωσίας και ότι αυτό αποτελεί πλεονέκτημα για την άσκηση των καθηκόντων του υπουργού Αμυνας.

Πάντως η απομάκρυνση του υπουργού Αμυνας Μιχαήλ Φεντόροφ προκάλεσε αντιδράσεις. Ο αναπληρωτής διοικητής της ουκρανικής Πολεμικής Αεροπορίας, Πάβλο Γελιζάροφ, παραιτήθηκε, κάνοντας λόγο για «μεγάλο κακό για την άμυνα» της Ουκρανίας. Την ίδια στιγμή, περισσότεροι από 1.000 διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν την Πέμπτη έξω από το προεδρικό γραφείο στο Κίεβο, αντιδρώντας στην απομάκρυνση του Φεντόροφ.

Το κοινοβούλιο της Ουκρανίας ενέκρινε την Παρασκευή τη νέα κυβέρνηση υπό τον νέο πρωθυπουργό, Σέρχιι Κορέτσκι.