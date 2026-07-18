ΗΠΑ - ΙΡΑΝ

Πορεία κλιμάκωσης με «κόκκινη γραμμή» τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ

Σε πορεία εντεινόμενης σύγκρουσης παραμένουν εδώ και τουλάχιστον μια βδομάδακαιμετά την επιλογή των ΗΠΑ να μετατρέψουν σε κουρελόχαρτο το ιρανοαμερικανικό μνημόνιο της 17ης Ιούνη και να επιχειρήσουν, με ποικιλία στρατιωτικών μέσων, να αμφισβητήσουν στην πράξη τον ιρανικό έλεγχο των στρατηγικών Στενών του Ορμούζ, που είναι και μία από τις βασικές αιτίες του πολέμου.

Μετά τη διακοπή των διαπραγματεύσεων για το επταήμερο νεκρικών πομπών και τελετών μέχρι τον ενταφιασμό του δολοφονηθέντος τέως ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ στις 9 Ιούλη, δεν ακολούθησε η προβλεπόμενη επανέναρξη των διαπραγματεύσεων στην Ντόχα, όπως ήταν ο αρχικός σχεδιασμός. Αντί διαλόγου καταγράφηκαν εκατέρωθεν επιθέσεις με χαρακτηριστικά κλιμάκωσης, που απλώθηκαν για άλλη μια φορά σε υποδομές αλλά και σε αμερικανικές βάσεις και στόχους αμερικανικών συμφερόντων στην περιοχή, από τα ισχυρά αντίποινα του Ιράν. Αυτά δεν περιορίστηκαν σε χώρες του Περσικού Κόλπου (Κουβέιτ, Μπαχρέιν, Ομάν) αλλά επεκτάθηκαν και σε πιο μακρινές χώρες, όπως η Ιορδανία (που φιλοξενεί αμερικανικές δυνάμεις στη βάση Αζαρκ) και η Συρία, αφενός λόγω της αμερικανικής βάσης Αλ Τανφ (μολονότι αυτή έχει ουσιαστικά εγκαταλειφθεί από την έναρξη του αμερικανοϊρανικού πολέμου), αφετέρου λόγω του νέου ρόλου που ανέθεσαν οι ΗΠΑ στον Σύρο τζιχαντιστή «Πρόεδρο» Αχμεντ Αλ Σαράα για εξουδετέρωση της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

Σε αυτό το σκηνικό, ο στόχος των ΗΠΑ για αποκλειστικό έλεγχο των Στενών του Ορμούζ, που συνοδεύτηκε από τις σπασμωδικές δηλώσεις του Τραμπ περί επιβολής «αμερικανικών τελών» (που ανακλήθηκαν μέσα σε ένα 24ωρο),

Η σύγκρουση, που εντάσσεται στην ευρύτερη διαπάλη για την πρωτοκαθεδρία στο ιμπεριαλιστικό σύστημα ανάμεσα σε ΗΠΑ και Κίνα, που την αμφισβητεί σθεναρά, έχει το γνωστό στίγμα του ελέγχου φυσικών πόρων, ενεργειακών και εμπορικών δρόμων και σφαιρών επιρροής. Ετσι, είναι κομβικής σημασίας το στρατηγικό πέρασμα του Ορμούζ. Γι' αυτό γίνεται «κόκκινη γραμμή» για το Ιράν και σημαντικός μοχλός περιφερειακής πίεσης. Αυτήν την περιοχή - κλειδί οι Ιρανοί επ' ουδενί δεν πρόκειται να την εγκαταλείψουν αμαχητί υπέρ μίας εύθραυστης συμφωνίας «ειρήνης» με τις ΗΠΑ.

Γι' αυτό και την Πέμπτη ο Ιμπραχίμ Ζολφαγκαρί, εκπρόσωπος του Κεντρικού Στρατηγείου των ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, προειδοποίησε ότι σε περίπτωση αμερικανικής χερσαίας επέμβασης το Ιράν θα χτυπήσει και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις σε χώρες του Κόλπου. «Η απάντησή μας δεν θα είναι απλώς ανάλογη. Θα είναι ανώτερη», ανέφερε, σύμφωνα με ρεπορτάζ της ιρανικής δημόσιας τηλεόρασης.

Βόμβες κοντά σε ογκολογικό παιδιατρικό νοσοκομείο

Παρά τη στρατιωτική υπεροπλία των ΗΠΑ και την πλειάδα στρατιωτικών βάσεων που έχουν αναπτύξει σε όλη τη Μέση Ανατολή, οι αμερικανικές επιθέσεις δεν αποδίδουν άμεσα καρπούς. Γι' αυτόν τον λόγο άρχισαν όλο και πιο συχνά να βάζουν στο στόχαστρο μη στρατιωτικούς στόχους.

Είναι χαρακτηριστικό ότι αργά το βράδυ της Τετάρτης αμερικανικά βομβαρδιστικά έριξαν βόμβες σε απόσταση μερικών εκατοντάδων μέτρων από το Παιδιατρικό Ογκολογικό Νοσοκομείο «Shahib Baquaei» στο Αχβάζ του νοτιοδυτικού Ιράν, αναγκάζοντας το νοσηλευτικό προσωπικό να απομακρύνει εν μέσω βομβών 211 βαριά άρρωστα παιδιά και εφήβους...

Το τελευταίο διήμερο οι ΗΠΑ βομβάρδισαν επίσης σημαντικό σταθμό παραγωγής και διανομής ρεύματος στο νότιο τμήμα του Ιράν, γέφυρες, σιδηροδρομικούς σταθμούς και οδικούς άξονες που σχετίζονται και με το ιρανοκινεζικό εμπόριο, υποδομές ύδρευσης, αεροδρόμια, λιμάνια, άλλες μη στρατιωτικές εγκαταστάσεις κ.λπ.

Το μεσημέρι της Παρασκευής 17 Ιούλη εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας του Ιράν ανακοίνωσε ότι από τις 22 Ιούνη οι ΗΠΑ με τις επιθέσεις τους είχαν προκαλέσει τουλάχιστον 38 νεκρούς (στην πλειοψηφία τους αμάχους) και πάνω από 400 τραυματίες.

Παράλληλα, εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Ενέργειας απηύθυνε έκκληση στους πολίτες να μειώσουν την κατανάλωση ρεύματος και τη χρήση ενεργοβόρων συσκευών - όπως κλιματιστικά - κατά τις ώρες αιχμής, μετά τον βομβαρδισμό υποδομών ρεύματος στο νότιο Ιράν από τις ΗΠΑ τα ξημερώματα της Παρασκευής.

Προετοιμασίες επέμβασης στη νήσο Χαργκ;

Η ανησυχητική συχνότητα των επιθέσεων των ΗΠΑ στο στρατηγικό νησί τα τελευταία 24ωρα αναζωπυρώνει σενάρια περί πιθανής χερσαίας επέμβασης είτε από αμερικανικές δυνάμεις είτε από στρατό συμμαχικής χώρας της περιοχής, π.χ. των ΗΑΕ. Το εγχείρημα θεωρείται ριψοκίνδυνο και αμφίβολης έκβασης, κάτι που καταγράφηκε τη βδομάδα που πέρασε σε διαδοχικά «αποκαλυπτικά» ρεπορτάζ του αμερικανικού Τύπου.

Για παράδειγμα, την Πέμπτη ρεπορτάζ της «Wall Street Journal» ανέφερε ότι ο Τραμπ και οι σύμβουλοί του εξέτασαν διάφορες επιλογές κλιμάκωσης των επιθέσεων έναντι του Ιράν, όπως το ενδεχόμενο ανάπτυξης χερσαίων δυνάμεων για την κατάληψη του νησιού Χαργκ. Στο ρεπορτάζ επισημαίνεται ότι δεν ελήφθη τελική απόφαση. Παράλληλα το «Reuters» μετέδωσε συνεντεύξεις με Αμερικανούς στρατιωτικούς και αναλυτές που προειδοποιούν ότι τυχόν κατάληψη του νησιού Χαργκ - και κυρίως η διατήρηση του ελέγχου του - θα ήταν διαδικασία εξαιρετικά επικίνδυνη και δύσκολη. Στο ίδιο μοτίβο, ρεπορτάζ του «Axios» ανέφερε ότι Αμερικανοί αξιωματούχοι συζητούσαν το ενδεχόμενο κατάληψης ή αποκλεισμού του νησιού Χαργκ ως μέσο άσκησης οικονομικής πίεσης στο Ιράν.

Ο ίδιος ο Τραμπ, την Τρίτη, λίγο πριν τη σύσκεψη στην Αίθουσα Επιχειρήσεων, δεν απέκλεισε επιχείρηση στο νησί Χαργκ, δηλώνοντας στο «Fox News»: «Αν τους αποδυναμώσουμε αρκετά και σε μεγάλο βάθος, θα το έκανα αυτό».

Από την άλλη, οι αμερικανικές επιθέσεις έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στη ζωή εκατομμυρίων Ιρανών, καθώς οι συγκρούσεις του τελευταίου πενταμήνου (παρά τις εύθραυστες εκεχειρίες και τις ημιτελείς «συμφωνίες») αυξάνουν τα επαχθή βάρη στην ιρανική οικονομία, που παραμένει σοβαρά «τραυματισμένη» από τις πολυετείς διεθνείς και «δυτικές» κυρώσεις και τη διαχείριση του αστικού - θεοκρατικού καθεστώτος.

Μέσα στη βδομάδα, άλλωστε, οι ΗΠΑ επανέφεραν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν και τις κυρώσεις στις εξαγωγές πετρελαϊκών προϊόντων, επιβεβαιώνοντας αν μη τι άλλο ότι αξιοποιούν αδίστακτα όχι μόνο το υπερσύγχρονο στρατιωτικό οπλοστάσιό τους, αλλά και κάθε πολιτικό, οικονομικό ή διπλωματικό μέσο για την προστασία των συμφερόντων των δικών τους μονοπωλιακών ομίλων, για τους γεωπολιτικούς τους σχεδιασμούς.

Δ. ΟΡΦ.