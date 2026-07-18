ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ - ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΣΤΗ ΔΕΘ

«Δώστε λεφτά για μισθούς - Υγεία - Παιδεία. Καμία θυσία για τον πόλεμο και τα κέρδη τους»

Για τον κορυφαίο αγωνιστικό σταθμό, το πανελλαδικό - παλλαϊκό συλλαλητήριο στις 5 Σεπτέμβρη στη ΔΕΘ (5.30 μ.μ., πλατεία ΧΑΝΘ), ετοιμάζονται εκατοντάδες σωματεία σε όλη τη χώρα, εντείνοντας τις αγωνιστικές διεργασίες σε κλάδους και χώρους δουλειάς.

«Δώστε λεφτά για μισθούς - Υγεία - Παιδεία. Καμία θυσία για τον πόλεμο και τα κέρδη τους» είναι το σύνθημα με το οποίο ήδη «στολίζονται» χώροι δουλειάς, γειτονιές, λιμάνια, κόμβοι σε όλη τη χώρα.

Παρά το γεγονός ότι ήδη είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, η αγωνιστική δράση δεν σταματά. Αλλωστε οι χώροι δουλειάς «βράζουν», η δυσαρέσκεια για τους μισθούς πείνας, τα ωράρια - λάστιχο, την ανασφάλεια φουντώνει και οι διεργασίες συνεχίζονται.

Την περασμένη Τρίτη η απεργιακή σκυτάλη πέρασε στους εργαζόμενους στο Δημόσιο, που διαδήλωσαν σε όλη τη χώρα μαζί με τους φοιτητές ενάντια στην αντιδραστική συνταγματική αναθεώρηση. Την Τετάρτη απήργησαν οι ρετσινάδες - δασεργάτες στην Εύβοια, ενώ την Πέμπτη σε απεργιακό «κλοιό» βρέθηκε το Θριάσιο, απέναντι στο νέο κρατικό - εργοδοτικό έγκλημα.

Είχαν προηγηθεί οι απεργιακές κινητοποιήσεις στις Κατασκευές, στα Τρόφιμα - Ποτά και στον Επισιτισμό - Τουρισμό, ενώ αύριο 19 Ιούλη έρχεται η σειρά των εμποροϋπαλλήλων, που απεργούν ξανά μέρα Κυριακή για την κατοχύρωση της αργίας τους. Επίσης αύριο προχωρούν σε στάση εργασίας οι διανομείς στους δύο μεγαλύτερους ομίλους του χώρου («Wolt» και «e-food»), στον απόηχο ενός ακόμα εργοδοτικού εγκλήματος, με ντελιβερά να σκοτώνεται στο μεροκάματο.





Μέσα από τέτοιες διεργασίες, μεαλλά καιόπως λαϊκά γλέντια, πολιτιστικές εκδηλώσεις αλληλεγγύης κ.ά., τα σωματεία σε όλη τη χώρα εντείνουν τις προετοιμασίες τους για τη ΔΕΘ.

Στο πλευρό τους ήδη έχουν ανακοινώσει ότι θα διαδηλώσουν οι βιοπαλαιστές της πόλης και του χωριού. Η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων δίνοντας συνέχεια στον αγώνα επιβίωσης καλεί σε διαδήλωση με τρακτέρ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, ενώ και οι ΕΒΕ ετοιμάζονται να βρεθούν την ίδια μέρα στους δρόμους, παλεύοντας για την προστασία του εισοδήματός τους.

Τη μέρα λοιπόν που τα κόμματα του κεφαλαίου θα διαφημίζουν τα κοστολογημένα τους προγράμματα, ο «λόγος» θα περάσει στους «από κάτω», που θα διαδηλώνουν από όλη τη χώρα στους δρόμους της Θεσσαλονίκης.

Οπως σημειώνουν άλλωστε τα σωματεία που καλούν στο συλλαλητήριο, «για να πάρει ανάσα ο λαός, πρέπει να χάσει το κεφάλαιο. Σύγκρουση παντού για την ανατροπή της πολιτικής του κέρδους. Για να κερδίσουν οι εργαζόμενοι, πρέπει να χάσει το κεφάλαιο. Δεν υπάρχει μέση λύση, δεν υπάρχουν σωτήρες και "προοδευτικές" κυβερνήσεις που να εξασφαλίζουν και τα δύο».

«Μόνο ο οργανωμένος λαός, ένα μαζικό και μαχητικό εργατικό - λαϊκό κίνημα μπορεί να διεκδικήσει ουσιαστικά μέτρα ανακούφισης και να ανοίξει τον δρόμο για την ανατροπή της βαρβαρότητας του πολέμου και της εκμετάλλευσης», τόνισαν από την πρώτη στιγμή τα σωματεία, προβάλλοντας διεκδικήσεις για Συλλογικές Συμβάσεις με αυξήσεις, κόντρα στην «Κοινωνική Συμφωνία» κυβέρνησης - ΣΕΒ - ΓΣΕΕ.





Εμποροϋπάλληλοι: «Ναι, την Κυριακή απεργούμε! Ολοι στις απεργιακές συγκεντρώσεις»

Στις 5 Σεπτέμβρη λοιπόν«Διαλέγουμε τις ζωές μας και όχι τον πόλεμο και τα κέρδη τους». Στόχος είναι «να γίνει το συλλαλητήριο ένας μεγάλος σταθμός αγωνιστικής κλιμάκωσης, απάντηση στην κυβέρνηση, στην εργοδοσία, στην ΕΕ, στο ΝΑΤΟ, στα κόμματα που υπηρετούν την ίδια αντιλαϊκή πολιτική».

Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, τη νύχτα μέρα έχουν κάνει όλο αυτό το διάστημα τα Συνδικάτα στο Εμπόριο και η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας, μεταφέροντας το απεργιακό κάλεσμα μέσα στους χώρους δουλειάς. «Την Κυριακή 19 Ιούλη απεργούμε, οι Κυριακές είναι δικές μας, όχι των εργοδοτών», είναι το μήνυμα που έφτανε μέχρι την τελευταία στιγμή σε πολυκαταστήματα και σούπερ μάρκετ στις περιοδείες και τις εξορμήσεις των Συνδικάτων.

Στη μάχη της απεργίας έχουν ριχτεί και τα επιχειρησιακά Σωματεία με τις ανακοινώσεις και τα καλέσματά τους. «Είναι η στιγμή να υπερασπιστούμε την κυριακάτικη αργία, να διεκδικήσουμε την υπογραφή Κλαδικής αλλά και Επιχειρησιακής ΣΣΕ, αλλά και να δώσουμε μια απάντηση στις τελευταίες εξελίξεις στον Ομιλο "Φουρλή"», τονίζει το Σωματείο Εργαζομένων στα ΙΚΕΑ, που βρίσκονται αντιμέτωποι με την αναδιοργάνωση του ομίλου και «εθελούσιες» απολύσεις. «Να πάρουμε ανάσα, κόντρα στον σάπιο κόσμο του κέρδους, που μας καταδικάζει με τους μισθούς πείνας, την ανασφάλεια, τη μερική απασχόληση και το ωρομίσθιο», τονίζει και το Σωματείο Εργαζομένων στα «Lidl».«Εχουμε ζήσει από πρώτο χέρι τι σημαίνει να δουλεύεις τις Κυριακές, όταν έρχονται οι εκπτώσεις, τις "Black Fridays" κ.λπ. Βλέπουμε σιγά σιγά περιοχές όπως η περιοχή γύρω από τον Κηφισό να βαφτίζονται "τουριστικές" και μεγάλα καταστήματα να ανοίγουν όλες τις Κυριακές», σημειώνει το Σωματείο Εργαζομένων στα «Praktiker».«Οι Κυριακές είναι για τη ζωή, όχι για δουλειά», ξεκαθαρίζει και το Σωματείο στα «Notos» της Αττικής. «Ζωή και δουλειά με αξιοπρέπεια, δεν ανεχόμαστε να γίνουμε αναλώσιμα γρανάζια για τα κέρδη της εργοδοσίας», σημειώνει το Σωματείο Εργαζομένων στο «Πλαίσιο».

Στις απεργιακές συγκεντρώσεις απευθύνουν κάλεσμα συμμετοχής, στηρίζοντας την απεργία, η ΟΒΣΑ και η ΟΓΕ.

Ντελιβεράδες: «Δεν θα φύγει αύριο το παιδί» - στάση εργασίας την ώρα του τελικού του Μουντιάλ

«Οι ζωές μας δεν είναι κόστος», ξεκαθαρίζουν και οι εργαζόμενοι σε «Wolt» και «e-food», προχωρώντας σε στάση εργασίας την Κυριακή 19 Ιούλη από τις 7 μ.μ. έως τα μεσάνυχτα, με συγκέντρωση στις 7.30 μ.μ. στα KFC Αμπελοκήπων (Λ. Αλεξάνδρας και Κηφισίας), με απόφαση των επιχειρησιακών τους Σωματείων.

Η αυριανή μέρα δεν είναι καθόλου τυχαία, καθώς θα γίνει ο τελικός του Μουντιάλ, είναι δηλαδή μέρα που για τους διανομείς σημαίνει άγρια εντατικοποίηση, τρέξιμο από πιάτσα σε πιάτσα και η εφαρμογή να «βαράει» συνεχώς από τις παραγγελίες.

Ομως οι εργαζόμενοι δεν δέχονται να πεθαίνουν στο μεροκάματο για τα κέρδη των ομίλων, όπως ο 20χρονος συνάδελφός τους από τη «Wolt» τα ξημερώματα της Τετάρτης στην Αγία Παρασκευή.

Την κινητοποίηση στηρίζουν το Κλαδικό Συνδικάτο Ταχυδρομείων Ταχυμεταφορών ν. Αττικής (ΣΕΤΤΑ) και η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας (ΟΙΥΕ), καλώντας στην απεργιακή συγκέντρωση.

Ρετσινάδες - δασεργάτες και απολυμένοι ΛΑΡΚΟ: Συνεχίζουν τον αγώνα για δουλειά και ζωή με αξιοπρέπεια

Αποφασιστικά, με ενότητα και συσπείρωση στα Σωματεία τους στις σημερινές κρίσιμες συνθήκες, και οι απολυμένοι της ΛΑΡΚΟ και οι ρετσινάδες - δασεργάτες της βόρειας Εύβοιας συνεχίζουν τον αγώνα για σταθερή δουλειά, για αυξήσεις στους μισθούς, για δικαιώματα, για να μη μαραζώσουν τα χωριά τους.

Με τη μεγάλη απεργιακή συγκέντρωση στην Ιστιαία και την καθολική συμμετοχή στην απεργία την περασμένη Τετάρτη οι ρετσινάδες και δασεργάτες έστειλαν ξεκάθαρο και δυναμικό μήνυμα, «Δεν φοβηθήκαμε τις φλόγες, δεν θα φοβηθούμε τα εμπόδια, δεν θα φοβηθούμε τη μάχη», και πρόσθεσαν έναν ακόμα μεγάλο σταθμό στον αγώνα τους για δουλειά και ζωή στον τόπο τους με αξιοπρέπεια.

Εδωσαν παράλληλα αγωνιστική απάντηση στον εμπαιγμό από την κυβέρνηση, που παίζει με τις ζωές και την επιβίωση των οικογενειών τους και δεν υλοποιεί τις δεσμεύσεις της για αυξήσεις στους μισθούς.

Με την ενότητα, τη συσπείρωση στο Σωματείο τους και τη στήριξη των εργαζομένων και του λαού της περιοχής, απαίτησαν να σταματήσει ο εμπαιγμός και να υλοποιηθούν άμεσα οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης για αυξήσεις στα 1.250 ευρώ μεικτά, ώστε να εξισωθούν με αντίστοιχα προγράμματα της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ).

Μάλιστα, το πρωί της Τετάρτης βρέθηκε στη βόρεια Εύβοια ο πρωθυπουργός Κυρ. Μητσοτάκης, ο οποίος δεν έδωσε καμία απάντηση στα αιτήματα και στα σοβαρά προβλήματα των ρετσινάδων - δασεργατών, των εργαζομένων και του λαού της περιοχής, στις διεκδικήσεις των σωματείων και των μαζικών φορέων. Αντίθετα, ξεκαθάρισε τη στήριξη στους επιχειρηματικούς ομίλους, ιδιαίτερα του τουριστικού κλάδου, για μετατροπή της καταστροφής από την πυρκαγιά σε «ευκαιρία» για την κερδοφορία τους.

Σε μαζική συνέλευση που πραγματοποίησαν μέσα στη βδομάδα οι ρετσινάδες και δασεργάτες με το Σωματείο τους πήραν απόφαση για νέα κινητοποίηση, ενώ αναμένουν και τα αποτελέσματα από τη νέα συνάντηση που προγραμματίστηκε, κάτω από την πίεση του αγώνα τους, για την Τρίτη 21 Ιούλη στο υπουργείο Εργασίας.

Στις επάλξεις και οι απολυμένοι της ΛΑΡΚΟ

Την ίδια στιγμή, δύο χρόνια μετά τις απολύσεις και το οριστικό λουκέτο της ΛΑΡΚΟ οι απολυμένοι στο εργοστάσιο της Λάρυμνας κρατούν ζωντανή τη λειτουργία του Σωματείου τους και δίνουν το αγωνιστικό «παρών» και σε αυτήν τη φάση των εγκληματικών σχεδιασμών κυβέρνησης και ΕΕ, παλεύοντας για τη διασφάλιση της εργασίας και για καθετί που αφορά τη ζωή τους.

Η ενότητα και συσπείρωσή τους στο Σωματείο, που συνεχίζει να αποτελεί «όπλο» στα χέρια τους και αποκούμπι ολόκληρης της τοπικής κοινωνίας, επιβεβαιώθηκε από την ανταπόκριση και την παρουσία τους στη συνέλευση, αλλά και από την αποφασιστικότητα να συνεχίσουν τον αγώνα.

Μάλιστα ο αγώνας τους συνεχίζει να δίνει αποτελέσματα, καθώς όπως ανέφερε ο Παναγιώτης Πολίτης, πρόεδρος του Σωματείου ΛΑΡΚΟ Λάρυμνας, είναι προς υπογραφή η Κοινή Υπουργική Απόφαση που θα εξασφαλίσει στους απολυμένους κάτω των 54 ετών άλλα 2 χρόνια εργασίας στο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ.