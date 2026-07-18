ΗΠΑ - ΚΙΝΑ

Αντιπαράθεση για τα περί παρέμβασης σε εκλογές

Η αντιπαράθεση ΗΠΑ - Κίνας, που χαρακτηρίζει τη «μεγάλη εικόνα» του σφοδρού ενδοϊμπεριαλιστικού ανταγωνισμού, παίρνει και νέα διάσταση στο εσωτερικό των ΗΠΑ. Στη διάρκεια ομιλίας του την Πέμπτη ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμ υποστήριξε ότι η Κίνα «διέπραξε τη μεγαλύτερη πειρατεία εκλογικών δεδομένων στην Ιστορία», στις εκλογές που ο ίδιος έχασε το 2020. Εκανε λόγο για για αποχαρακτηρισμένα έγγραφα των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών που έδειξαν ότι «για πολλά χρόνια, από τις προεδρικές εκλογές του 2020», η Κίνα «απέκτησε παράνομα» όχι λιγότερους από «220 εκατ. φακέλους Αμερικανών ψηφοφόρων».

Εντονη ήταν η αντίδραση του Πεκίνου, όπου ο εκπρόσωπος του κινεζικού ΥΠΕΞ Λιν Τζιάν είπε ότι «οι ισχυρισμοί που διατυπώθηκαν από την αμερικανική πλευρά δεν είναι παρά καθαρά κατασκευάσματα και κακόβουλες συκοφαντίες, οι οποίες έχει αποδειχθεί από καιρό ότι είναι αβάσιμες». Πρόσθεσε δε ότι «η Κίνα δεν έχει κανένα ενδιαφέρον για τις αμερικανικές εκλογές και ουδέποτε επενέβη σ' αυτές», ενώ «αντιθέτως η διεθνής κοινότητα βλέπει πολύ καθαρά ποιος είναι αυτός που συνήθως αναμειγνύεται στις εσωτερικές υποθέσεις άλλων χωρών». Κατέληξε καλώντας «την αμερικανική πλευρά να στοχαστεί πάνω στις δικές της ενέργειες, να σταματήσει να δυσφημεί αβάσιμα την Κίνα, να μην καθιστά την Κίνα ζήτημα στις εκλογές της και να κάνει περισσότερα για να ευνοήσει τις σινοαμερικανικές σχέσεις».