ΣΥΡΙΑΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ

Τίμησε τον πρωτοπόρο διεθνιστή ηγέτη του, Α. Μπαγκντάς

Για την πρώτη επέτειο από τον θάνατο (13/7/2025) του κομμουνιστή διεθνιστή ηγέτητο Κόμμα του πραγματοποίησε εκδήλωση στο εξωτερικό για να τον τιμήσει. Στην εκδήλωση αυτή μίλησε ομέλος της ΚΕ και γιος του, τονίζοντας ανάμεσα σε άλλα:

«Για μένα ήταν πατέρας, αλλά πριν και μετά από αυτό ήταν ένας σύντροφος, που με δίδαξε, με πράξεις πριν από τα λόγια, ότι ο κομμουνισμός δεν είναι απλώς μια πολιτική ένταξη, αλλά μια ηθική και ανθρωπιστική δέσμευση προς τους εργάτες, τους αγρότες και τους ανθρώπους του μόχθου, προς όλους όσοι υφίστανται αδικία και εκμετάλλευση».

Και πρόσθεσε για την αφοσίωση του Αμάρ Μπαγκντάς στον μαρξισμό - λενινισμό: «Ακόμα και στις πιο δύσκολες συνθήκες παρέμεινε ακλόνητος στην πεποίθησή του ότι οι εργαζόμενες μάζες είναι η δύναμη που μπορεί να αλλάξει την πορεία της Ιστορίας, ότι ο σοσιαλισμός δεν είναι ένα αναβαλλόμενο όνειρο αλλά μια αντικειμενική αναγκαιότητα, που επιβάλλεται από τις αντιφάσεις και τις κρίσεις του καπιταλισμού».

Εκ μέρους της οικογένειάς του και όλων των συντρόφων του στο Συριακό ΚΚ, ο Χ. Μπαγκντάς εξέφρασε βαθύτατη εκτίμηση και ευγνωμοσύνη προς το ΚΚΕ, σημειώνοντας: «Οι σύντροφοι του ΚΚΕ ενσάρκωσαν τα υψηλότερα ιδανικά του προλεταριακού διεθνισμού. Αγκάλιασαν τον πατέρα μου στις πιο δύσκολες συνθήκες της ζωής του, στέκοντας δίπλα του ως σύντροφοι και φίλοι, συνοδεύοντάς τον μέχρι το τελευταίο του ταξίδι και επιβεβαιώνοντας ότι η αλληλεγγύη μεταξύ των κομμουνιστών δεν είναι ένα απλό σύνθημα, αλλά μια μαχητική και ηθική πρακτική που δυναμώνει σε περιόδους δυσκολίας».

Θυμίζουμε ότι σε πρόσφατη ανακοίνωσή του το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων της ΚΕ του ΚΚΕ σημείωνε για τον Σύρο κομμουνιστή ηγέτη:

«Με τον έλεγχο της Συρίας από τους τζιχαντιστές στις 8/12/2024, που είχαν και έχουν τη στήριξη των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, ΕΕ και με ιδιαίτερο ρόλο της Τουρκίας, των μοναρχιών του Κόλπου και του Ισραήλ, ξεκίνησε εκστρατεία διώξεων και σφαγών πολιτικών αντιπάλων, εθνοτικών και θρησκευτικών μειονοτήτων. Τότε ο σύντροφος Μπαγκντάς μπήκε στο στόχαστρο των τζιχαντιστών και μαζί με την οικογένειά του βρέθηκαν στην Αθήνα, στο πλαίσιο των υψηλών σχέσεων διεθνιστικής αλληλεγγύης που διατηρεί το Συριακό ΚΚ με το ΚΚΕ. Στις 29/1/2025 οι αρχές στη Δαμασκό ανακοίνωσαν τη διάλυση του Συριακού ΚΚ και την κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων του, και κλιμάκωσαν τις διώξεις.

Το ΚΚΕ χαιρετίζει τη σταθερή συνέχιση της πάλης του Συριακού ΚΚ, της εργατικής τάξης και του λαού της Συρίας, που διεξάγεται σε ιδιαίτερα δύσκολες και σύνθετες συνθήκες, για την υπεράσπιση των οικονομικών, πολιτικών και δημοκρατικών δικαιωμάτων και για την εκδίωξη των διαφόρων δυνάμεων κατοχής από τα εδάφη της χώρας τους».