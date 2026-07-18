ΗΠΑ

Εκστρατεία από ΜΜΕ ... προετοιμασίας στρατιωτικής επέμβασης στην Κούβα

Για άλλη μια φορά, τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης συμμετέχουν στην εκστρατεία απειλών για στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ κατά της Κούβας προετοιμάζοντας την κοινή γνώμη. «Ρεπορτάζ» του δικτύουστις 15 Ιούλη που αναπαράχθηκε στη συνέχεια από άλλα μέσα, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Οι στρατιωτικοί σχεδιαστές έχουν εξετάσει τις τελευταίες εβδομάδες μια σειρά από επιλογές για πιθανή δράση κατά του νησιού, συμπεριλαμβανομένης μιας αεροπορικής επίθεσης υπό την ηγεσία του Στρατού με τη συμμετοχή χιλιάδων Αμερικανών στρατιωτών, η οποία θα πραγματοποιηθεί από την 101η Αερομεταφερόμενη Μεραρχία, τη μόνη μονάδα που έχει εκπαιδευτεί για μια τέτοια αποστολή, σύμφωνα με πολλούς Αμερικανούς αξιωματούχους που γνωρίζουν τις συζητήσεις».

Γίνεται λόγος για αξιωματούχους που μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας «για να συζητήσουν θέματα εθνικής ασφάλειας», αλλά τόνισαν ότι «οι ενημερώσεις δεν αποτελούν ένδειξη ότι ο Πρόεδρος Τραμπ ή το Πεντάγωνο έχουν αποφασίσει να πραγματοποιήσουν κάποια επιχείρηση».

Επίσης προστίθεται με ύπουλο τρόπο ότι ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, που είναι σημαίνον στέλεχος της αντικουβανικής μαφίας του Μαϊάμι, «έχει τονίσει ότι οι ΗΠΑ προτιμούν μια διπλωματική επιλογή για τη μετάβαση σε μια νέα κυβέρνηση με επικεφαλής τεχνοκράτες που είναι πρόθυμοι να κάνουν οικονομικές μεταρρυθμίσεις».

Απαντώντας σε αυτές τις στοχευμένες ενέργειες των ΜΜΕ στις ΗΠΑ, ο υπουργός Εξωτερικών της Κούβας Μπρούνο Ροντρίγκεζ Παρίγια, σημείωσε στο «X» ότι «με αυτές τις φερόμενες διαρροές, η κυβέρνηση των ΗΠΑ επιδιώκει να αξιολογήσει την κοινή γνώμη σχετικά με μια στρατιωτική περιπέτεια που θα προκαλούσε λουτρό αίματος και στερείται οποιασδήποτε αξιόπιστης δικαιολογίας» και πρόσθεσε: «Η Κούβα δεν αποτελεί απειλή, και ακόμη και οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών το γνωρίζουν. Πώς θα μπορούσε να αποτελεί απειλή για τη μεγαλύτερη στρατιωτική και πυρηνική δύναμη του κόσμου; Η Κούβα είναι μια χώρα που, παρά τις ελλείψεις που επιβάλλονται από τον βάναυσο οικονομικό, εμπορικό και χρηματοπιστωτικό αποκλεισμό, υπερασπίζεται το δικαίωμά της στην ειρήνη και την αυτοδιάθεση.

Η κατασκευή ψευδών προφάσεων κατά της Κούβας από τη Νότια Φλόριντα είναι η τέλεια επιχείρηση για μια ομάδα αναξιόπιστων και διεφθαρμένων πολιτικών που συνεχίζουν να επωφελούνται από τα βάσανα του κουβανικού λαού».

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Εξωτερικών Κάρλος Φερνάντες ντε Κόσιο δήλωσε στον λογαριασμό του στο Facebook ότι «το CBS χτυπά για άλλη μια φορά τα τύμπανα του πολέμου εναντίον της Κούβας. Λειτουργώντας ως το ανεπίσημο φερέφωνο της κυβέρνησης των ΗΠΑ. Ετσι, περιγράφει, σε αρκετές παραγράφους και με συνένοχη αμεροληψία, μια πραγματική και λανθάνουσα απειλή στρατιωτικής επιθετικότητας. Δεν υπάρχει ούτε ένα ερώτημα στην έκθεση που υπογράφουν τέσσερις συγγραφείς σχετικά με τη δικαιολογία για τη διάπραξη ενός τέτοιου εγκλήματος. Κανένας από αυτούς δεν φαίνεται να αμφισβητεί την πολιτική, νομική ή ηθική εξουσία που έχουν οι ΗΠΑ για να προκαλέσουν θάνατο και καταστροφή με μια στρατιωτική περιπέτεια εναντίον του κουβανικού λαού».