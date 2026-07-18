ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ - ΜΕΤΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΥΣ

«Βουνό» τα προβλήματα για τον λαό

Με τη συμπλήρωση σχεδόν ενός μήνα από τον διπλό καταστροφικό σεισμό 7,2 και 7,5 Ρίχτερ στις 24 Ιούνη στη Βενεζουέλα, ο λαός της χώρας προσπαθεί να επιβιώσει μέσα σε πολύ δύσκολες συνθήκες, την ίδια ώρα που βαθαίνει και η επέμβαση του αμερικανικού ιμπεριαλισμού, που ξεκίνησε φέτος τον Γενάρη με την απαγωγή του Προέδρου της χώρας Ν. Μαδούρο, ο οποίος κρατείται στις ΗΠΑ, και την ανάληψη της ...συνεργάσιμης Ντέλσι Ροντρίγκες.

Ηδη ο τραγικός απολογισμός των θυμάτων έχει φτάσει, σύμφωνα με την τελευταία επίσημη ενημέρωση, τους 4.829 ανθρώπους. Οι τραυματίες είναι 16.740 και 17.907 έχουν μείνει άστεγοι, ενώ υπάρχουν φόβοι ότι πολλοί παραπάνω είναι αυτοί που έχουν μείνει κάτω από τα ερείπια των περίπου 200 πολυκατοικιών οι οποίες έχουν καταρρεύσει.

Την «κλιμάκωση της ιμπεριαλιστικής κυριαρχίας των ΗΠΑ», την παρέμβαση του Ισραήλ και τη δεινή θέση στην οποία βρίσκονται τα λαϊκά στρώματα κατήγγειλε το ΚΚ Βενεζουέλας σε συνέντευξη την Τρίτη, όπου ο Πέδρο Εουσέ, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του Κόμματος, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η αλληλεγγύη στον λαό της Βενεζουέλας απέναντι στην τραγωδία είναι ένα πράγμα, και αυτή η αλληλεγγύη είναι ευπρόσδεκτη από κυβερνήσεις, κοινωνικές οργανώσεις και διεθνείς θεσμούς. Ενα εντελώς διαφορετικό πράγμα είναι ένα στρατιωτικό σχέδιο κατοχής από την ιμπεριαλιστική δύναμη των ΗΠΑ, που βρίσκεται αυτήν τη στιγμή σε εξέλιξη, και η παρουσία εκπροσώπων του σιωνιστικού κράτους του Ισραήλ, που συνδέεται με τις ανακοινώσεις για την ανοικοδόμηση της πολιτείας Λα Γκουάιρα».

Το ΚΚ Βενεζουέλας συγκεντρώνει βοήθεια για τους σεισμόπληκτους της τραγωδίας, που όπως τονίζει ανέδειξε την πραγματικότητα της κοινωνικής αδικίας η οποία είναι εγγενής στον καπιταλισμό της Βενεζουέλας, και κάλεσε «τις κοινωνικές και πολιτικές οργανώσεις της χώρας να συντονίσουν τις δράσεις τους για να αντιμετωπίσουν την ιμπεριαλιστική στρατηγική κυριαρχίας στη Βενεζουέλα, στη Λατινική Αμερική και στην Καραϊβική».