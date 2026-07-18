Σάββατο 18 Ιούλη 2026 - Κυριακή 19 Ιούλη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 39
ΔΙΕΘΝΗ
ΚΑΝΑΔΑΣ
Μεγάλες δασικές πυρκαγιές

Σε μεγαλουπόλεις των βόρειων Πολιτειών των ΗΠΑ έφταναν την Παρασκευή καπνοί από τις μεγάλες πυρκαγιές που συνέχιζαν να καίνε επαρχίες του Καναδά, όπως το Οντάριο.

Σε πόλεις σε Μινεσότα, Ουισκόνσιν, Μίσιγκαν και Ιλινόι, που βρίσκονται στη μεθόριο, επικρατούσε αποπνικτική ατμόσφαιρα, ενώ το επικίνδυνο νέφος έφτασε και στη Νέα Υόρκη.

Μόνο στο βορειοδυτικό τμήμα της επαρχίας του Οντάριο οι αρχές μετρούσαν πάνω από 130 ενεργές εστίες φωτιάς, εκ των οποίων οι 63 αναφερόταν ότι έκαιγαν ανεξέλεγκτα. Μόνο σε μία από αυτές υπολογιζόταν ότι έχουν καεί σχεδόν 3 εκατομμύρια στρέμματα, ενώ εκδόθηκαν εντολές εκκένωσης για κατοίκους απομακρυσμένων κοινοτήτων.

    

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