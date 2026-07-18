ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΜΕΤΑΛΛΟΥ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΝΕΡΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΚΚΕ

«Οχι άλλα Τέμπη - Βιολάντες - Ασπρόπυργοι! Τα κέρδη τους ή οι ζωές μας!»

Με αφορμή το νέο εργοδοτικό - κρατικό έγκλημα που σημειώθηκε στον Ασπρόπυργο την προηγούμενη εβδομάδα, οικαλούν σε συγκέντρωση με σύνθημα «Οχιτηνστις, στην, στον Ασπρόπυργο.

Θα μιλήσει ο Χρήστος Τσοκάνης, βουλευτής Δυτικής Αττικής του ΚΚΕ, ενώ θα ακολουθήσουν και παρεμβάσεις.

Οι Οργανώσεις του Κόμματος καλούν σε συμπόρευση «με το ΚΚΕ στον αγώνα για μέτρα ασφαλείας στους χώρους δουλειάς και μέτρα πρόληψης για τον κίνδυνο μεγάλου βιομηχανικού ατυχήματος» και «για να δυναμώσει ο αγώνας για τις ζωές και τα δικαιώματά μας, για να ανοίξει ο δρόμος της ανατροπής».

Αναλυτικότερα, στο κάλεσμά τους σημειώνουν:

«Tο νέο εργοδοτικό - κρατικό έγκλημα στον Ασπρόπυργο με έναν εργάτη νεκρό, και δυο να παλεύουν για τη ζωή τους, αναδεικνύει για ακόμα μια φορά την τεράστια αντίθεση ανάμεσα στην περιβόητη "ανάπτυξη" του κεφαλαίου που υπηρετήσαν όλες οι κυβερνήσεις και την πραγματικότητα που βιώνουν καθημερινά οι εργαζόμενοι και ο λαός της Δυτικής Αττικής.

Μιας βιομηχανικής περιοχής που τα τελευταία χρόνια έχει μετατραπεί σε κόμβο Ενέργειας και μεταφοράς εμπορευμάτων, αποφέροντας τεράστια κέρδη στο κεφάλαιο, την ίδια στιγμή που οι χώροι δουλειάς αποτελούν αρένες θανάτου, με τους χιλιάδες εργαζόμενους να πηγαίνουν για μεροκάματο και να μην γνωρίζουν αν θα επιστρέψουν ασφαλείς και τους κατοίκους της περιοχής να έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι με την υποβάθμιση της ζωής τους και την καταστροφή του περιβάλλοντος.

Χώροι δουλειάς ήδη λειτουργούν ως "Ειδικές Οικονομικές Ζώνες" όπως τα Ναυπηγεία, ή τα ΕΛΠΕ την περίοδο του shutdown, στους οποίους το εργατικό δίκαιο παύει να ισχύει.

Βιομηχανίες, αποθήκες και άλλα κάτεργα ξεφυτρώνουν σαν τα μανιτάρια με διαδικασίες fast track, χωρίς ελέγχους για μέτρα ασφάλειας, περιβαλλοντικούς όρους που χωροθετούνται όπου βολεύει τους εργοδότες, μέσα και δίπλα στον οικιστικό ιστό, χωρίς σχέδιο πρόληψης και οδούς διαφυγής σε περίπτωση βιομηχανικού ατυχήματος.

Λειτουργούν επιχειρήσεις χωρίς τους απαραίτητους ελέγχους στην ασφάλεια των υποδομών τους, ενώ και ελεγκτικοί μηχανισμοί όπως η Επιθεώρηση Εργασίας είναι υποστελεχωμένοι. Υπάρχουν μόνο 9 επιθεωρητές για τη Δυτική Αττική, τη μεγαλύτερη βιομηχανική ζώνη στην Ελλάδα.

Την ίδια στιγμή η περιοχή του Θριασίου μετατρέπεται και σε στόχο αντιποίνων, με υποδομές όπως τα Ναυπηγεία Ελευσίνας και το λιμάνι να μπαίνουν στη δίνη των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών.

Ο ένοχος βρίσκεται στην ίδια την καπιταλιστική ανάπτυξη και στην πολιτική που έχουν διαμορφώσει και εφαρμόζουν διαχρονικά από κοινού ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Τσίπρας και άλλα κόμματα του συστήματος, που συνέτρεξαν στο αντιλαϊκό έργο, στο αντιδραστικό νομοθετικό πλαίσιο, στα "κοστολογημένα" μέτρα που θυσιάζουν ακόμα και τις ζωές μας για τα κέρδη των λίγων.

Απέναντι σε αυτή την εγκληματική πολιτική και σε αυτό το κράτος, που δεν διορθώνεται και δεν φτιασιδώνεται, κανένας δεν μπορεί να μένει σιωπηλός.

Δυναμώνουμε την οργανωμένη πάλη για μέτρα προστασίας της υγείας και της ασφάλειας, για ολοκληρωμένο σχέδιο πρόληψης μεγάλων βιομηχανικών ατυχημάτων, για να μη θρηνήσουμε άλλους νεκρούς εργάτες. Σε σύγκρουση με τα κέρδη του κεφαλαίου και τις πολιτικές δυνάμεις που τα υπηρετούν.

Συμπορευόμαστε με το ΚΚΕ γιατί σημασία δεν έχει ποιος θα διαχειριστεί τα σχέδια της καπιταλιστικής ανάπτυξης που οδηγούν σε εγκλήματα, αλλά πώς αυτά τα σχέδια θα γίνουν παρελθόν και θα αντικατασταθούν με ένα σχέδιο ανάπτυξης που θα αφορά τη ζωή, τους όρους δουλειάς και τα δικαιώματα της πλειοψηφίας του λαού μας. Και τέτοιο σχέδιο έχει μόνο το ΚΚΕ στο πρόγραμμα εξουσίας και διακυβέρνησης που ανοίγει πλατιά στον λαό.

Με δυνατό ΚΚΕ, δυναμώνουμε το αποκούμπι που έχουμε στους αγώνες μας, την εργατική - λαϊκή αντιπολίτευση απέναντι στην αντιλαϊκή πολιτική, διαμορφώνοντας όρους και προϋποθέσεις για τη συνολική της ανατροπή.

Για να κερδίσει ο λαός, οι ανάγκες μας και οι ζωές μας!».