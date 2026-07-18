ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΤΟΥ ΚΚΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΗ

Η λύση προς όφελος των εργαζομένων είναι στον αγώνα για την ανατροπή αυτού του συστήματος

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Συγκεκριμένα, στο φυλλάδιο αναφέρεται:

Το KKE απευθύνεται στους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες στον Τουρισμό και την Εστίαση, που για ακόμα μία χρονιά εργάζονται στον λεγόμενο κλάδο «μοντέλο» για την καπιταλιστική ανάπτυξη.

«Τι κρύβεται πίσω από τη βιτρίνα του τουριστικού θαύματος;»

Τα τεράστια κέρδη που βγαίνουν από τη δουλειά των χιλιάδων εργαζομένων είναι χτισμένα στους όλο και χειρότερους όρους δουλειάς.

Συνεισφορά Τουρισμού στο ΑΕΠ: Πάνω από 31 δισ. ευρώ

Το 2024: Πάνω από 40 εκατ. αφίξεις και 21,6 δισ. ευρώ έσοδα για μεγαλοεπιχειρηματίες τουρισμού

Το 2025: 23,6 δισ. ευρώ έσοδα για μεγαλοεπιχειρηματίες τουρισμού

Σε 1 χρόνο αυξήθηκαν κατά 9,45%.

Δύο διαφορετικοί κόσμοι συγκρούονται

1. 2025 Μέσο μεροκάματο ενός πλήρως απασχολούμενου εργαζόμενου: 1 ευρώ περισσότερο από τον μισθό που έπαιρνε το 2011! Με τον πληθωρισμό δεν μιλάμε καν για στασιμότητα αλλά για μείωση μισθού 8 ευρώ μετά από 14 χρόνια δουλειάς!

2. Με την υπογραφή της άθλιας συμφωνίας που υπέγραψαν οι συνδικαλιστές του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ με τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ στην Ομοσπονδία Επισιτισμού - Τουρισμού και τις ευλογίες της ΓΣΕΕ και της κυβέρνησης ο λεγόμενος μισθός εισαγωγής, που καθιερώθηκε στα όρια του κατώτατου, είναι 759-764 ευρώ μεικτά για μπουφετζήδες, λαντζιέρηδες και μπάρμαν.

3. Το μηνιάτικο μιας καμαριέρας που καθαρίζει σε μια μέρα από 14-16 μέχρι και 20 δωμάτια είναι περίπου ίσο με το κόστος 3,5 δωματίων σε ένα 5άστερο ξενοδοχείο για μια διανυκτέρευση.





4. Η πλειοψηφία των εργαζομένων του κλάδου δεν έχει μόνιμη δουλειά. Πάνω από 1 στους 3 δουλεύει ως μερικά απασχολούμενος.

5. Οι εργαζόμενοι στον Τουρισμό και την Εστίαση τους περισσότερους μήνες του χρόνου ξεχνάνε τα ρεπό και τις άδειες. Tα 10ωρα-12ωρα, τα 3-4 ρεπό τον μήνα, χωρίς άδειες την περίοδο του καλοκαιριού, με δουλειά 6/7 ή και 7/7 είναι ο κανόνας. Οι εργαζόμενοι γίνονται λάστιχο για να βγάλουν τον όγκο της δουλειάς από τμήμα σε τμήμα, ακόμα και από πόστο σε πόστο. Στα περισσότερα ξενοδοχεία γίνεται κανόνας οι καμαριέρες να κάνουν και τις καθαρίστριες κοινόχρηστων χώρων, ώστε οι ξενοδόχοι να γλιτώνουν προσωπικό αλλά και τα βαρέα και ανθυγιεινά ένσημα. Τα αποτελέσματα για τους εργαζόμενους πέρα από τα παραπάνω είναι και οι μη αναστρέψιμες επαγγελματικές ασθένειες από την καταπόνηση του οργανισμού τους.

6. Ειδικά την περίοδο της σεζόν αξιοποιούνται σπουδαστές Τουριστικών Σχολών και Μαθητείας δήθεν για πρακτική. Στην πραγματικότητα εργάζονται κανονικά, καλύπτουν κενά και ελλείψεις στα ξενοδοχεία και είναι από τους πιο σκληρά εκμεταλλευόμενους.

7. Ενα μεγάλο κομμάτι εργαζομένων του κλάδου, σε μεγάλο βαθμό μετανάστες, πρόσφυγες και γυναίκες, δουλεύουν μέσω δουλεμπορικών συνεργείων. Κυριολεκτικά πουλιούνται και αγοράζονται μεταξύ εργολαβικών συνεργείων και επιχειρήσεων τουρισμού και εστίασης, χωρίς δικαίωμα να προσληφθούν απευθείας από την επιχείρηση αφού ανήκουν κυριολεκτικά στους εργολάβους.

Ετσι χτίζεται η ανάπτυξή τους!

Το ΚΚΕ μιλάει τη γλώσσα της αλήθειας: Για να κερδίσει ο λαός πρέπει να χάσει το κεφάλαιο.

Η κυβέρνηση της ΝΔ και όλα τα άλλα κόμματα ισχυρίζονται ότι αυτοί οι δύο κόσμοι που ο ένας πλουτίζει από την εκμετάλλευση του άλλου μπορούν να συνυπάρχουν αρμονικά, αν υπάρχει μια σταθερή κυβέρνηση ή μια πιο έντιμη διαχείριση.





Η ανάπτυξή τους σημαίνει να τσακίζονται οι ζωές των εργαζομένων!

«Και τώρα με τον πόλεμο; Είμαστε όλοι στην ίδια μοίρα; Μήπως να μη ζητάμε και πολλά;»

Σύσσωμα τα κόμματα που υπερασπίζονται την ΕΕ και την καπιταλιστική βαρβαρότητα, στηρίζουν τη στρατηγική επιλογή για βαθύτερη εμπλοκή της χώρας στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο. Αυτήν τη στάση κρατάνε και οι επιχειρηματικοί όμιλοι του Τουρισμού και της Εστίασης ως ζήτημα στρατηγικής σημασίας για το κεφάλαιο, με το βλέμμα στραμμένο στους τεράστιους ανταγωνισμούς και τη μοιρασιά της λείας των κερδών. Θέλουν να μη διεκδικούν οι εργαζόμενοι για να κερδίζουν αυτοί.

Οταν το κεφάλαιο μιλάει για το λεγόμενο εθνικό συμφέρον, εννοεί το δικό του συμφέρον που χτίζεται πάνω στους πολέμους, τη φτώχεια και τη δυστυχία των λαών.

Οταν οι επιχειρηματικοί όμιλοι του Τουρισμού χαρακτηρίζουν τη φετινή καλοκαιρινή περίοδο «αβέβαιη», δεν εννοούν πως δεν βγάζουν κέρδη, αλλά πως μπορεί να μη σπάσουν ένα ακόμα ρεκόρ κερδών στον κλάδο.

Την ίδια ώρα πολλοί από αυτούς πλουτίζουν από τον πόλεμο!

Στην Αττική ένας μεγάλος όγκος 5άστερων ξενοδοχείων που καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό την αγορά ελέγχεται από εφοπλιστές των οποίων η κερδοφορία έχει εκτιναχθεί από την αύξηση των ναύλων.

Εκεί που οι λαοί βλέπουν φέρετρα, ξεριζωμό και προσφυγιά, το κεφάλαιο βλέπει «αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον σε περιοχές μεγάλου γεωπολιτικού ρίσκου», όπως ωμά και κυνικά ομολογούν.

Την ώρα που η Μέση Ανατολή στάζει αίμα, οι ξενοδόχοι προβληματίζονταν γιατί έπεφταν οι κρατήσεις από χώρες που τροφοδοτούν τουριστικά τη χώρα. Αλλά ταυτόχρονα εκτιμούσαν πως αυτό μπορεί να μην είναι και τόσο κακό για τα κέρδη τους, μιας και χτυπιούνται περισσότερο από την Ελλάδα άλλοι τουριστικοί προορισμοί που την ανταγωνίζονται.

Η αλήθεια είναι πως δεν χάνουμε όλοι!





Οι εργοδοτικές ενώσεις των ξενοδόχων δηλώνουν πως σε μια ενδεχόμενη κρίση στον κλάδο έχουν έτοιμη τη συνταγή... Θα αξιοποιήσουν, λένε, την εμπειρία από τη διαχείριση της περιόδου του Covid. Δηλαδή ομολογούν ότι επιφυλάσσουν για τους εργαζόμενους αναστολές πληρωμών, απολύσεις κ.ο.κ.

Ταυτόχρονα η κυβέρνηση συνεχίζοντας την ίδια πολιτική των προηγούμενων κυβερνήσεων (κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ - Τσίπρα κ.ά.) με βάση τις Οδηγίες και τις Κατευθύνσεις της ΕΕ παίρνει μια σειρά μέτρα για να στηρίξει την καπιταλιστική κερδοφορία στον κλάδο με νέα κονδύλια, ζεστό χρήμα, εξασφάλιση νέων προνομίων προς όφελος του τουριστικού κεφαλαίου. Συνεχίζει τα μνημονιακά μέτρα που όλοι ψήφισαν, όπως το πετσόκομμα του ταμείου ανεργίας, την κατάργηση του Εφάπαξ στην 20ετία, την κατάργηση των Βαρέων Ανθυγιεινών Ενσήμων, την αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης για γυναίκες και άνδρες.

Την ίδια ώρα ο λαός ματώνει με τους πετσοκομμένους μισθούς, την ακρίβεια, τη φοροαφαίμαξη, τους πλειστηριασμούς, την εμπορευματοποιημένη Υγεία και Παιδεία.

Θυσιάζεται το δικαίωμα των εργαζομένων και συνολικά του λαού στις διακοπές, την αναψυχή και την ξεκούραση. Πανάκριβα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, διαμονή, σίτιση, που κάνουν απαγορευτικές ακόμα και λίγες μέρες διακοπών για την πλειοψηφία των εργαζομένων.

Θυσία για τα κέρδη των ομίλων του Τουρισμού γίνεται και το περιβάλλον. Καταστρέφονται μεγάλες εκτάσεις καλλιεργήσιμης γης, δασών, αιγιαλών.

Το ΠΑΣΟΚ έχει ψηφίσει 3 μνημόνια, έχει συγκυβερνήσει δύο φορές με τη ΝΔ, με τον Μητσοτάκη και τους ακροδεξιούς υπουργούς, που δήθεν τώρα καταγγέλλει. Από θέση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης έχει βάλει τη σφραγίδα του στο τσάκισμα εργατικών - λαϊκών δικαιωμάτων.

Ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας βγάλανε τη βρώμικη δουλειά για λογαριασμό του κεφαλαίου, όταν ΝΔ και ΠΑΣΟΚ δυσκολεύονταν να το κάνουν. Η εκτόξευση των έμμεσων φόρων, τα χρηματιστήρια Ενέργειας, το περαιτέρω χτύπημα στις Συλλογικές Συμβάσεις, η μείωση των συντάξεων και η αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης κ.λπ. είναι δικό τους έργο.

Το μόνο ρεαλιστικό δίλημμα για τους εργαζόμενους: Tα κέρδη τους ή οι ζωές μας!

Η πραγματική δύναμη που κινεί το τουριστικό τους θαύμα είναι οι εργαζόμενοι.

Αυτοί παράγουν τα πάντα.

Κανένας εργαζόμενος μόνος του! Τώρα είναι ανάγκη να οργανωθεί ο αγώνας σε κάθε χώρο δουλειάς, σε κάθε πόστο, σε κάθε όροφο. Να μαζικοποιηθούν τα σωματεία, να φτιαχτούν νέα μέσα σε κάθε χώρο δουλειάς, διεκδικώντας:

Καμία διευθέτηση στον εργάσιμο χρόνο, 5ήμερο - 8ωρο με δύο συνεχόμενα ρεπό και ενταγμένο διάλειμμα.

Αυξήσεις στους μισθούς, υπογραφή ΣΣΕ με διεύρυνση δικαιωμάτων. Ελάχιστη σύνθεση προσωπικού με καθορισμό καθηκόντων ανά ειδικότητα, ανώτατο όριο δωματίων για τις καμαριέρες.

Μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς.

Ταμείο ανεργίας στο 80% του κατώτατου μισθού για όλο το διάστημα χωρίς όρους και προϋποθέσεις.

Συμβάσεις πλήρους απασχόλησης. Να καταργηθεί το σύγχρονο δουλεμπόριο των εργολάβων, της εκ περιτροπής εργασίας και της ομηρίας των συμβάσεων ορισμένου χρόνου.

Επαναφορά του Εφάπαξ Ξενοδοχοϋπαλλήλων στην 20ετία και επέκτασή του στην εστίαση, επανένταξη όλων των ειδικοτήτων στα Βαρέα - Ανθυγιεινά Επαγγέλματα, μείωση των ηλικιακών ορίων συνταξιοδότησης.

Η λύση προς όφελος των εργαζομένων είναι στον αγώνα για την ανατροπή αυτού του συστήματος

Στον αγώνα για τη νέα κοινωνία, ΤΟΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ - ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟ!

Τώρα είναι η ώρα της οργάνωσης και του αγώνα, της ακόμα πιο πλατιάς συμπόρευσης και ισχυροποίησης του ΚΚΕ.

Η επόμενη κυβέρνηση θα είναι δεδομένα αντιλαϊκή, όποια σύνθεση κι αν έχει. Το πρόγραμμά της είναι ήδη «γραμμένο» και απαιτεί από τους εργαζόμενους νέες μεγάλες θυσίες για τα κέρδη του κεφαλαίου, περιλαμβάνει την ακόμα πιο βαθιά εμπλοκή της Ελλάδας στους πολέμους των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, ΕΕ, Ισραήλ, την προσήλωση στην προώθηση των στόχων των εγχώριων ομίλων, στα «ματωμένα» πλεονάσματα και τη δημοσιονομική πειθαρχία της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Σε αυτά είναι δεσμευμένα όλα τα κόμματα, εκτός του ΚΚΕ. Η σταθερότητα που επικαλείται η ΝΔ, αλλά και το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα Τσίπρα σημαίνει για τους εργαζόμενους στον Τουρισμό ασταθή ωράρια, καθηλωμένους μισθούς, εντατικοποίηση της εκμετάλλευσης, μηδενικός ελεύθερος χρόνος.

Γι' αυτό το δίλημμα για τον λαό μπροστά στις εκλογές δεν είναι ποιος θα κυβερνήσει, αλλά ποιος θα κερδίσει: Οι ζωές μας ή τα κέρδη τους;

Πιο δυνατό ΚΚΕ! Αυτό θα είναι το μεγάλο κέρδος για τον λαό.

Ισχυρό ΚΚΕ παντού:

- Γιατί είναι η μόνη επιλογή των εργαζομένων για την υπεράσπιση των εργατικών - λαϊκών συμφερόντων. Ο,τι κερδήθηκε, δεν το χάρισε καμία κυβέρνηση, το επέβαλαν οι εργαζόμενοι με την πάλη τους και με το ΚΚΕ στην πρώτη γραμμή. Αυτή είναι η μόνη πραγματική και γνήσια εργατική - λαϊκή αντιπολίτευση που μπορεί να ανοίξει τον δρόμο της ανατροπής. Πραγματικός αντίπαλος της σημερινής και της επόμενης αντιλαϊκής κυβέρνησης αποτελεί το εργατικό - λαϊκό κίνημα, η δράση του ΚΚΕ, μέσα και έξω από τη Βουλή.

- Γιατί το ΚΚΕ δεν έχει δεσμεύσεις και εξαρτήσεις στο σύστημα.

- Γιατί είναι το μόνο κόμμα που έχει πρόταση και Πρόγραμμα που βγάζει τους εργαζόμενους από τα σημερινά αδιέξοδα. Για μια ριζικά διαφορετική οργάνωση της κοινωνίας, τη σοσιαλιστική - κομμουνιστική, όπου ο εργαζόμενος είναι οργανωτής της δικής του εξουσίας, με τον πλούτο και τα μέσα παραγωγής κοινωνική ιδιοκτησία.

Το ΚΚΕ αντιμετωπίζει τον τουρισμό και την αναψυχή ως λαϊκό δικαίωμα που επιβάλλεται να κατοχυρωθεί για όλους τους εργαζόμενους και τις οικογένειές τους. Αυτή η ανάγκη μπορεί να ικανοποιηθεί σε έναν άλλο δρόμο ανάπτυξης της οικονομίας και της κοινωνίας, όπου οι παραγωγοί του πλούτου θα είναι και ιδιοκτήτες του για να τον απολαμβάνουν.

Το ΚΚΕ μπαίνει μπροστά για να δυναμώσει η εργατική - λαϊκή διεκδίκηση, για να ανασάνει ο λαός πραγματικά στον δρόμο του αγώνα και της αντεπίθεσης.

Γιατί σήμερα σύγχρονο και ρεαλιστικό, πραγματική πρόοδος είναι ο λαός να απολαμβάνει όλα όσα δημιουργεί με την εργασία του και να ικανοποιεί τις όλο και διευρυνόμενες ανάγκες του.