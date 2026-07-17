ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΑΤΟΣ ΣΕ ΕΥΔΑΠ ΚΑΙ ΕΥΑΘ

Βήμα παραπέρα εμπορευματοποίησης του νερού, με μπούσουλα τις Οδηγίες της ΕΕ

ΤΟ Μεταφορών - Ενέργειας - Νερού Κ. Μακεδονίας του ΚΚΕ: Το πραγματικό δίλημμα για τον λαό είναι αν θα αποδεχτεί αυτήν την κατάσταση ή θα αντεπιτεθεί για την πραγματική κατοχύρωση του νερού ως κοινωνικού αγαθού

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει το σχέδιο νόμου του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) που κατατέθηκε την περασμένη Παρασκευή για διαβούλευση και αφορά την αναγκαστική υπαγωγή παρόχων υπηρεσιών ύδατος στην ΕΥΔΑΠ και στην ΕΥΑΘ. Το νομοσχέδιο για την υποχρεωτική μεταφορά των υπηρεσιών ύδρευσης, αποχέτευσης και άρδευσης προωθείται με fast track διαδικασίες, μέσα στο κατακαλόκαιρο, και θα παραμείνει σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 20 Ιούλη.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται η επέκταση της χωρικής αρμοδιότητας της ΕΥΔΑΠ σε όλη την ηπειρωτική Αττική, στην Αίγινα και στο Αγκίστρι, στη Βοιωτία, στη Φωκίδα και στην Εύβοια (με την εξαίρεση της Σκύρου). Αντίστοιχα, επεκτείνεται η χωρική αρμοδιότητα της ΕΥΑΘ σε ολόκληρη την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης και στη Χαλκιδική. Παράλληλα ανατίθεται στην ΕΥΔΑΠ και στην ΕΥΑΘ και η ευθύνη της άρδευσης. Ετσι, π.χ. η ΕΥΑΘ προβλέπεται να απορροφήσει 5 τμήματα δήμων που παρέχουν υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης, 8 ΔΕΥΑ, 11 ΤΟΕΒ και 1 ΓΟΕΒ.

Ηδη οι πέντε δήμοι της Χαλκιδικής, αλλά και ο δήμος Θέρμης στη Θεσσαλονίκη, ζητούν την απόσυρση του σχεδίου νόμου και την έναρξη διαλόγου. Παράλληλα προτείνουν, εφόσον η πολιτεία επιδιώκει τη δημιουργία μεγαλύτερων σχημάτων διαχείρισης υπηρεσιών ύδατος, αυτή να γίνεται αποκλειστικά σε εθελοντική βάση, ύστερα από αποφάσεις των οικείων Δημοτικών Συμβουλίων.

Προωθούν μεγαλύτερα σχήματα διαχείρισης του νερού για να διαμορφώσουν «επενδυτικό χώρο»

Σε ανακοίνωσή της η Τομεακή Οργάνωση Μεταφορών - Ενέργειας - Νερού Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ τονίζει ότι «η επέκταση της "δημόσιας" ΕΥΑΘ ΑΕ σε περιοχές των ΠΕ Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής, με την ενσωμάτωση των αντίστοιχων ΔΕΥΑ, δεν κινείται σε κατεύθυνση επίλυσης του βασικού ζητήματος, που είναι η εξασφάλιση φτηνού, ποιοτικού και επαρκούς νερού για τον λαό και όλες τις απαραίτητες χρήσεις.

Θα οξύνει τα προβλήματα, εφόσον διατηρείται ο "πυρήνας" τους, που είναι το πλαίσιο πλήρους εμπορευματοποίησης του νερού με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 60/2000 και τις κατευθύνσεις της περί "ανάκτησης κόστους", που χρυσοπληρώνει ο λαός, οι στόχοι της κερδοφορίας των μετόχων των ΑΕ στον τομέα του νερού και των ομίλων που αναλαμβάνουν τα νέα έργα».

Θυμίζει ότι το ΚΚΕ έγκαιρα έχει αποκαλύψει την ουσία των κυβερνητικών σχεδιασμών στον κρίσιμο τομέα της ύδρευσης - αποχέτευσης - άρδευσης, που δεν είναι άλλη από την περαιτέρω εμπορευματοποίηση του νερού και αντίστοιχων υπηρεσιών, τη διαμόρφωση μεγαλύτερων σχημάτων διαχείρισης που θα διαμορφώσουν «επενδυτικό χώρο» για τους επιχειρηματικούς ομίλους, τη μεταφορά μεγαλύτερων οικονομικών βαρών στον λαό, που καλείται να χρυσοπληρώνει το νερό και τη διαχείρισή του σε ήδη ασφυκτικές συνθήκες ακρίβειας.

Σημειώνει πως όσα ακούγονται περί «συμμαζέματος» και «ορθολογικής λειτουργίας» δεν έχουν καμία σχέση με τις πραγματικές στοχεύσεις, αφού τόσα χρόνια διαδοχικές κυβερνήσεις άφησαν ολόκληρες περιοχές χωρίς επαρκές και ποιοτικό πόσιμο νερό, απαξίωσαν και υποχρηματοδότησαν τις ΔΕΥΑ, τις φόρτωσαν με αυξημένα ενεργειακά κόστη, ενώ σήμερα δεν λύνεται κανένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, όπως η υποστελέχωση, η παραχώρηση στους εργολάβους κρίσιμων υπηρεσιών και έργων, οι καθυστερήσεις σε απαραίτητες υποδομές κ.λπ.

«Το μόνο σίγουρο είναι ότι το επόμενο διάστημα θα έρθουμε αντιμέτωποι με νέες αυξήσεις τιμολογίων και προσπάθεια έντασης της εκμετάλλευσης των εργαζομένων που θα χρειαστεί να καλύψουν μια ευρύτερη περιοχή, με ιεράρχηση και κοστολόγηση έργων με βασικό κριτήριο την κερδοφορία του κεφαλαίου.

Ευθύνη για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, αλλά και για όσα έρχονται, έχουν και δημοτικές αρχές και άλλοι τοπικοί παράγοντες που ανεξάρτητα από την επιμέρους διαφωνία τους στον συγκεκριμένο τρόπο υλοποίησης, στηρίζουν πολιτικά την ουσία του κυβερνητικού σχεδιασμού και ορκίζονται στις κατευθύνσεις της ΕΕ», τονίζει η Οργάνωση του Κόμματος και καλεί τον λαό της περιοχής να διεκδικήσει πιο αποφασιστικά:

- Καμία συγχώνευση των ΔΕΥΑ στην ΕΥΑΘ ΑΕ. Στήριξη των ΔΕΥΑ και των δήμων με την απαραίτητη κρατική χρηματοδότηση, μόνιμο προσωπικό, ειδικά μειωμένα τιμολόγια ρεύματος.

- Καμία αύξηση τιμολογίων, ιδιαίτερα στο αρδευτικό νερό. Μειώσεις στα τιμολόγια της λαϊκής κατοικίας, των μικρών επαγγελματιών, των μικρών αγροτών, των δήμων, με ειδικά επιπλέον μέτρα για τους ανέργους, τους χαμηλόμισθους και τους χαμηλοσυνταξιούχους.

- Ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων έργων για την επάρκεια και ποιότητα του νερού σε όλες τις περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας, με προτεραιότητα τις περιοχές που έχουν ακατάλληλο νερό και έμφαση στην κατασκευή υποδομών εμπλουτισμού των επίγειων και υπόγειων υδροφορέων, χωρίς ΣΔΙΤ και παραχωρήσεις.

- Προσλήψεις όλου του απαραίτητου μόνιμου προσωπικού σε ΕΥΑΘ και ΔΕΥΑ, με αυξήσεις στους μισθούς οι οποίες να καλύπτουν την απώλεια πραγματικού εισοδήματος όλα τα τελευταία χρόνια.

Και, θέτοντας το πραγματικό δίλημμα για τον λαό και στον κρίσιμο τομέα του νερού και της διαχείρισης των υδάτινων πόρων, επισημαίνει: «Το πραγματικό δίλημμα δεν είναι, όπως παρουσιάζεται, ανάμεσα στη "στασιμότητα" ή στην επιθετική εφαρμογή των κατευθύνσεων της ΕΕ, με λιγότερες ή περισσότερες ΔΕΥΑ. Είναι αν θα αποδεχτεί αυτήν την κατάσταση ή αν με τους αγώνες του και ένα πιο ισχυρό ΚΚΕ παντού θα αντεπιτεθεί με προοπτική την πραγματική κατοχύρωση του νερού ως κοινωνικού αγαθού.

Το πραγματικό ζητούμενο είναι ο αγώνας να στοχεύσει σωστά, τον πραγματικό αντίπαλο, την πολιτική εμπορευματοποίησης του νερού, που υλοποιείται από διαδοχικές κυβερνήσεις και "πρόθυμους" από όλο το πολιτικό φάσμα. Συνολικά το αντιλαϊκό κράτος, που είναι και ο βασικός μέτοχος της ΕΥΑΘ ΑΕ, επιλεκτικά ανίκανο να προστατεύσει τις ζωές των πολλών και το περιβάλλον και επιτελικά ικανό να επιβάλλει χαράτσια και να μετατρέπει το νερό σε ένα όλο και πιο ακριβοπληρωμένο εμπόρευμα».