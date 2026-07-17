ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

Τροπολογία για τις διαφορές στη μισθοδοσία των υπαλλήλων των ΔΕΥΑ

Τροπολογία στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας «Προσωπικός Βοηθός, Πρώιμη Παρέμβαση και λοιπές ενεργητικές πολιτικές για άτομα με αναπηρία, ρυθμίσεις στεγαστικής πολιτικής και άλλες διατάξεις», που συζητείται στη Βουλή, κατέθεσε το ΚΚΕ, για τις διαφορές στη μισθοδοσία των υπαλλήλων των ΔΕΥΑ κατά την περίοδο 2014 - 2021.

Η αιτιολογική έκθεση

Στην αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας, που υπογράφεται από τους βουλευτές του Κόμματος Βιβή Δάγκα, Νίκο Καραθανασόπουλο, Νίκο Εξαρχο, Χρήστο Κατσώτη, Γιώργο Λαμπρούλη, Λεωνίδα Στολτίδη και Μανώλη Συντυχάκη, επισημαίνονται τα εξής:

«Η αναγκαιότητα νομοθετικής επίλυσης του προβλήματος που δημιουργήθηκε με τις διαφορές στη μισθοδοσία των υπαλλήλων της ΔΕΥΑ στα Ιωάννινα, καθώς και σε άλλες περιοχές, κατά την περίοδο 2014 - 2021, προέκυψε από την ανατροπή των δικαστικών αποφάσεων που είχαν εκδοθεί για τον τρόπο αμοιβής των εργαζομένων μετά από τη μεταστροφή της νομολογίας στον Αρειο Πάγο.

Από το 2022, έτος ισχύος της υπ. αριθμ. απόφασης 93/2021 του Μονομελούς Εφετείου Ιωαννίνων, η ΔΕΥΑ Ιωαννίνων έχει εναρμονίσει τις μισθοδοσίες των υπαλλήλων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ενιαίου Μισθολογίου.

Το θέμα λοιπόν που προκύπτει αφορά αποκλειστικά στην επιστροφή τυχόν αχρεωστήτων διαφορών από μισθούς στο προηγούμενο διάστημα, ήτοι από το 2014 έως το 2021, που ίσχυε για τα μισθολογικά των εργαζομένων η υπ' αριθμ. 537/2018 οριστική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων.

Το ίδιο ισχύει για τουλάχιστον το 60% από τις 126 ΔΕΥΑ ανά την Ελλάδα και για τουλάχιστον 1.000 εργαζόμενους.

Η ύπαρξη νομοθετικής ρύθμισης για την επίλυση του ως άνω προβλήματος είναι κρίσιμη για τους εργαζόμενους. Οι διαφορές που προκύπτουν είναι ΔΥΣΒΑΣΤΑΧΤΕΣ, συρρικνώνουν σημαντικά τον ετήσιο, οικογενειακό, οικονομικό προγραμματισμό και σε πολλές περιπτώσεις δημιουργούν συνθήκες αδυναμίας κάλυψης ακόμη και βασικών καθημερινών αναγκών. Αυτό έχει άμεσο αντίκτυπο και στην εύρυθμη λειτουργία των επιχειρήσεων, διότι οι εργαζόμενοι βρίσκονται υπό καθεστώς συνεχούς άγχους και αβεβαιότητας».

Η Τροπολογία - Προσθήκη

Για τους παραπάνω λόγους το ΚΚΕ καταθέτει την ακόλουθη τροπολογία στο νομοσχέδιο του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας:

ΑΡΘΡΟ

Στο άρθρο 257 (με τίτλο «Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας - Κανονισμός Εργασίας - Προσωπικό Δημοτικών Επιχειρήσεων Υδρευσης και Αποχέτευσης») του Ν. 5314/2026 προστίθεται η παρ. 4Α, με το ακόλουθο περιεχόμενο:

«Ως προς τις αποδοχές του προσωπικού που υπηρετεί στις ΔΕΥΑ εφαρμόζονται οι παρ. 7 έως 34 του ν. 4354/2015 (Α' 176). Οι καταβαλλόμενες κατά την ημερομηνία ισχύος του παρόντος, πάσης φύσεως, επιπλέον μισθολογικές διαφορές και επιδόματα διατηρούνται ως προσωπική διαφορά, λογιζόμενες ως νόμιμες για κάθε συνέπεια. Δεν αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα και τυχόν καταλογισμοί αίρονται».