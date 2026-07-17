ΗΠΑ

Νέοι δασμοί στη Βραζιλία λόγω «αθέμιτων πρακτικών»

Στην επιβολή νέων δασμών κατά 25% σε διάφορες εισαγωγές από τη Βραζιλία θα προχωρήσουν οι ΗΠΑ από τις 22 Ιούλη, όπως ανακοίνωσε προχτές η Ουάσιγκτον, κατηγορώντας τη λατινοαμερικανική χώρα για «αθέμιτες εμπορικές πρακτικές».

Οι αμερικανικές ανακοινώσεις έγιναν αφού ολοκληρώθηκε έρευνα διάρκειας ενός έτους, τα αποτελέσματα της οποίας - όπως υποστήριξε ο Εμπορικός Αντιπρόσωπος των ΗΠΑ Τζέιμισον Γκριρ - έδειξαν ότι οι Αμερικανοί εργαζόμενοι και παραγωγοί στερούνται την πρόσβαση από μια μεγάλη και σημαντική αγορά. Πάντως, την ίδια στιγμή, ο κυβερνητικός αξιωματούχος των ΗΠΑ επισήμανε ότι η Ουάσιγκτον παραμένει ανοικτή σε διαπραγματεύσεις, με βάση τις προσδοκίες που έχει διατυπώσει για τους όρους των εμπορικών συναλλαγών και σχέσεων συνολικά.

Με βάση τα στοιχεία που είναι έως τώρα γνωστά, από τους νέους αμερικανικούς δασμούς φαίνεται ότι θα εξαιρούνται - αν τελικά τεθούν σε εφαρμογή - το βοδινό κρέας, ο καφές, εξαρτήματα αεροσκαφών και άλλα προϊόντα που δεν παράγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η βραζιλιάνικη προεδρία χαρακτήρισε τα νέα μέτρα «μονομερή» για τα οποία «δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία», ενώ και ο Βραζιλιάνος ΥΠΕΞ, Μάουρο Βιέιρα, είπε ότι δεν υπάρχει «νομική αιτιολόγηση», αναγγέλλοντας και αντίμετρα, αν δεν αλλάξει κάτι.

Ο Βιέιρα είπε μεταξύ άλλων ότι από τον Μάρτη του 2025 έχουν γίνει πάνω από 30 διμερείς επαφές, κάτι που - υποστήριξε - δείχνει την «ένταση της διπλωματικής προσπάθειας».