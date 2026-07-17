ΓΕΡΜΑΝΙΑ

«Πρόσω ολοταχώς» στην πολεμική οικονομία με σκληρά αντιλαϊκά μέτρα

2026, dpa (www.dpa.de). Alle R

Το καθήκον της Γερμανίας να πρωτοστατήσει στην «ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας» ξεχώρισε μεταξύ άλλων ο καγκελάριος της χώρας,, που αξιοποίησε την καθιερωμένη «θερινή» συνέντευξη Τύπου για να τονίσει ότι «δεν ζούμε περίοδο πολέμου, αλλά ούτε και σε περίοδο ειρήνης».

Επιχειρηματολογώντας υπέρ των νέων ανατροπών που προωθεί η κυβέρνηση Χριστιανοδημοκρατών - Σοσιαλδημοκρατών, επιβεβαιώνοντας ότι επιμέρους διαφορές «πάνε περίπατο» όταν οι αστικές πολιτικές δυνάμεις καλούνται να αποδείξουν τη χρησιμότητά τους για το ντόπιο κεφάλαιο, ειδικά σε συνθήκες γοργής παγκόσμιας πολεμικής προετοιμασίας, ο Μερτς υποστήριξε ότι «τώρα πρέπει να εστιάζουμε κυρίως στην ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής ενιαίας αγοράς», αναφερόμενος στην ανάγκη να επιταχυνθούν ανατροπές σε όλη την ΕΕ που τα γερμανικά μονοπώλια προσδοκούν να αξιοποιήσουν για να αυξήσουν το προβάδισμά τους, εντός ευρωπαϊκής αγοράς αλλά όχι μόνο.

Πρόσθεσε μάλιστα ότι «η ΕΕ έχει 100 εκατομμύρια περισσότερους κατοίκους από τις ΗΠΑ και θα μπορούσε να είναι πολύ ισχυρότερη, εάν εντατικοποιείτο η συνεργασία».

Κληθείς να απαντήσει αν «χάνει τον ύπνο του» λόγω της κατάστασης στην οποία βρίσκει σήμερα τη Γερμανία η επίθεση της Ρωσίας προς ευρωπαϊκά εδάφη, είπε ότι «δεν θα πήγαινα τόσο μακριά, αλλά ανησυχώ που αυτήν τη στιγμή δεν είμαστε εκεί που πρέπει να είμαστε», αν και δεν παρέλειψε να ισχυριστεί ότι εντός του ΝΑΤΟ υπάρχει ένα «αρκετά υψηλό επίπεδο αποτροπής».

Ανάμεσα σε άλλα, υπερασπίστηκε την προτεραιότητα που - κατηγορείται ότι - δίνει στην εξωτερική πολιτική, επισημαίνοντας ότι «εσωτερική και εξωτερική πολιτική δεν μπορούν πλέον να διαχωριστούν».

Ο Μερτς επίσης έκρινε σκόπιμο να θυμίσει ότι υπάρχουν «προετοιμασίες για περαιτέρω ρωσική επιθετικότητα πολύ πέρα από την Ουκρανία» και ότι η ΕΕ έχει τη δύναμη να διαδραματίσει ισχυρό διεθνή ρόλο, όπως και η Γερμανία «ειδική ευθύνη» να συμβάλει στις επιτυχίες της Ενωσης...

Θυμίζουμε ότι πριν δέκα μέρες ο κυβερνητικός συνασπισμός ενέκρινε νέο πακέτο 34 «σαρωτικών» μεταρρυθμίσεων σε συνταξιοδοτικά και εργασιακά θέματα. Μεταξύ άλλων, σχεδιάζεται σταδιακή αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης με ορίζοντα μέχρι και τα 70 χρόνια, καταργούνται περιθώρια συνταξιοδότησης χωρίς μειώσεις και χωρίς όριο ηλικίας (π.χ. μετά από 45 χρόνια δουλειάς), διευρύνονται μοντέλα εργασιακής ευελιξίας με επέκταση των συμβάσεων ορισμένου χρόνου κ.τ.λ.

Γαλλο-γερμανική συνάντηση χτες και σήμερα

Εμανουέλ Μακρόν και Φρίντριχ Μερτς συναντήθηκαν στο μεταξύ χτες στην περιοχή Μπέργκις Γκλάντμπαχ της Κολωνίας, όπου συνεχίζονται σήμερα οι συνεδριάσεις του Γαλλογερμανικού Συμβουλίου Αμυνας και Ασφάλειας (CFADS) αλλά και του κοινού υπουργικού συμβουλίου, στο πλαίσιο της Γαλλο-γερμανικής Συνεργασίας που έχει καθιερωθεί ως διμερές σχήμα κυβερνητικού συντονισμού.

Σύμφωνα με γαλλική ανακοίνωση οι δύο πλευρές επρόκειτο να συζητήσουν την εμβάθυνση της συνεργασίας για την πυρηνική αποτροπή, την πυραυλική άμυνα, τις δυνατότητες κρούσης μεγάλου βεληνεκούς και το Διάστημα.

Το Ρόιτερς παρατηρούσε χτες ότι οι συναντήσεις διεξάγονται μετά το αδιέξοδο για τη σχεδιαζόμενη παραγωγή του συστήματος FCAS, επικαλούμενο (ανώνυμα) σχόλια Γάλλου αξιωματούχου ότι οι διμερείς συνομιλίες «δεν αποτελούν δρόμο όπου όλα είναι απαραίτητα ευθυγραμμισμένα», αλλά και η γαλλογερμανική αμυντική συνεργασία είναι μεγαλύτερη από το σχέδιο για το FCAS.

Παράλληλα, το αμερικανικό πρακτορείο επικαλούταν και εκτιμήσεις Γερμανών κυβερνητικών αξιωματούχων, σύμφωνα με τις οποίες αναμένονται νέες προσπάθειες για το σχέδιο FCAS.

Τέλος στο επίκεντρο των επαφών Μακρόν - Μερτς αναμένεται να βρεθεί και η πρόταση που από τον Μάρτη έχει κάνει ο Μακρόν για «προωθημένη (πυρηνική) αποτροπή», με το Βερολίνο να φέρεται έτοιμο να συμμετάσχει σε γαλλική πυρηνική άσκηση το φθινόπωρο.