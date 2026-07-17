ΑΛΓΕΡΙ.- Τουλάχιστον 11 άνθρωποι κάηκαν ζωντανοί και άλλοι 19 τραυματίστηκαν σε πυρκαγιά που ξέσπασε χτες, τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες, σε ορφανοτροφείο προαστίου της πρωτεύουσας της Αλγερίας, εν μέσω σοβαρού κύματος καύσωνα, που έχει προκαλέσει σχεδόν χίλιες πυρκαγιές σε μια βδομάδα. Η πυρκαγιά ξέσπασε στο εν λόγω ορφανοτροφείο, στην κοινότητα Μοχαμαντιά, στις 3 το ξημέρωμα. Οι αιτίες της δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστές.

ΧΙΟΥΣΤΟΝ.- Ισχυρός ανεμοστρόβιλος σάρωσε το Σαν Αντόνιο στο Τέξας χτες, προκαλώντας σοβαρές καταστροφές και διακοπή της ηλεκτροδότησης σε περίπου 18.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις, ενώ δεκάδες κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Παρά τη σφοδρότητα του φαινομένου, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

ΛΟΝΔΙΝΟ.- Στην κρατικοποίηση της χαλυβουργίας «British Steel» προχώρησε η κυβέρνηση του Βρετανού απερχόμενου πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, με στόχο τη διασφάλιση της συνέχισης της παραγωγής χάλυβα στη χώρα, ειδικά τώρα που υπάρχει ζήτηση στην πολεμική βιομηχανία. Η εταιρεία περνά σε δημόσια ιδιοκτησία, για λόγους - όπως λέγεται - «προστασίας του εθνικού συμφέροντος», 14 μήνες αφότου η κυβέρνηση αποφάσισε (τον Απρίλη του 2025) να αναλάβει τον επιχειρησιακό έλεγχο της «British Steel» από τον κινεζικό όμιλο «Jingye», προκειμένου να αποτρέψει το κλείσιμο του εργοστασίου.