ΓΑΛΛΙΑ

Στήριξη Μασκ στην Λεπέν

Συζητήσεις για ενδεχόμενη «ανάμειξη από το εξωτερικό» στις προεδρικές εκλογές που θα γίνουν τον Απρίλη του 2027 στη Γαλλία αναζωπύρωσε η νέα στήριξη που εξέφρασε ο Αμερικανός μεγαλοεπιχειρηματίας (και για καιρό βασικός συνεργάτης της κυβέρνησης Τραμπ), Ιλον Μασκ προς την Μαρίν Λεπέν, που πρόσφατα ανακοίνωσε και επίσημα ότι θα είναι υποψήφια.

Σε ανάρτησή του, όπου αναπαρήγαγε δημοσκοπήσεις που εμφανίζουν τα αυξημένα ποσοστά της Λεπέν, ο Μασκ χαρακτήρισε την υποψήφια της «Εθνικής Συσπείρωσης» (RN) ως «την τελευταία ελπίδα της Γαλλίας». Πέρυσι ο ίδιος είχε εκφράσει ελπίδα και ενθάρρυνε την Λεπέν να ξεπεράσει την δικαστική δίωξη που ξεκινούσε σε βάρος της, θέτοντας υπό αίρεση τη δυνατότητα να πάρει μέρος στις εκλογές.

Πάντως, από τη μεριά της RΝ, ο εκπρόσωπός της και βουλευτής, Λοράν Ζακομπελί, δήλωσε χτες ότι αν και συμφωνεί με την εκτίμηση Μασκ, το κόμμα του δεν επιδιώκει υποστήριξη από το εξωτερικό και «αυτό που έχει σημασία δεν είναι η γνώμη των ανθρώπων στο εξωτερικό (...) Είναι η γνώμη του γαλλικού λαού». Ο δε ευρωβουλευτής της RN, Τιερί Μαριανί, υποστήριξε ότι «αυτές οι εκδηλώσεις υποστήριξης έχουν μεγαλύτερη σημασία για τους δημοσιογράφους παρά για τους ψηφοφόρους» και ότι εμείς «δεν έχουμε ζητήσει τίποτα». Ο επίσης ευρωβουλευτής του RN, Φαμπρίς Λετζερί, πρόσθεσε ότι «δεν υπάρχει λόγος να επιδιώκουμε συνεργασίες με ξένους επιχειρηματίες, ειδικά με εκείνους εκτός Ευρώπης», ενώ μιλώντας στο «POLITICO» εξέφρασε προβληματισμό μήπως οι δηλώσεις Μασκ διευκολύνουν αντιπάλους του κόμματός του να «επικαλεστούν το φάντασμα της υποτιθέμενης χειραγώγησης του αλγορίθμου».

Την ίδια στιγμή, ο εκπρόσωπος του γαλλικού ΥΠΕΞ, Πασκάλ Κονφαβρέ, υποστήριξε ότι «ο Μασκ έχει κάθε δικαίωμα να εκφράζεται. Αυτό δεν είναι το θέμα. Ωστόσο, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τα εργαλεία που έχει στη διάθεσή του δεν θα στρεβλώσουν τη συζήτηση στη Γαλλία υπέρ του ενός ή του άλλου υποψηφίου».

Παρέμβαση έκανε και ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος, Τιερί Μπρετόν, που χαρακτήρισε «δικαίωμά του» για τον Μασκ να κάνει τέτοιες εκτιμήσεις, προσθέτοντας ότι «τώρα εναπόκειται στις αρχές να διασφαλίσουν ότι ο αλγόριθμος του «X» στην Ευρώπη δεν ευνοεί κανέναν υποψήφιο».

Τέλος, ο βουλευτής του οπορτουνιστικού μορφώματος της «Ανυπότακτης Γαλλίας» (LFI), Αντουάν Λομάν, κατήγγειλε «την ξένη παρέμβαση του Ιλον Μασκ για τις προεδρικές εκλογές», καλώντας την ανεξάρτητη δημόσια αρχή που εγγυάται την ελευθερία των επικοινωνιών (Arcom) να ασχοληθεί με την υπόθεση.