ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Διευρύνονται το μακελειό και οι βομβαρδισμοί σε υποδομές

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Χωρίς παύση συνεχίζεται το μακελειό στονμε τηστο έδαφος της Ουκρανίας, με εκατέρωθεν χτυπήματα σε κατοικημένες περιοχές, υποδομές και δεξαμενόπλοια, και με τον πυρηνικό σταθμό στη Ζαπορίζια, τον οποίο ελέγχει ο ρωσικός στρατός, να γίνεται επίσης στόχος, καθώς σκοτώθηκε εκεί Ρώσος πυρηνικός επιστήμονας.

Χαρακτηριστική της ενίσχυσης που δίνουν στο ουκρανικό καθεστώς οι Ευρωατλαντικοί ιμπεριαλιστές - όπως φάνηκε εξάλλου και στην πρόσφατη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία - είναι η χθεσινή επίσκεψη του απερχόμενου Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ στο Κίεβο, όπου δήλωσε ότι θα διαθέσει «βοήθεια» ύψους 300 εκατ. ευρώ και ότι θα συνεργαστεί με τη Σουηδία για την προμήθεια 16 προηγμένης τεχνολογίας μαχητικών αεροσκαφών. Ο Ουκρανός Πρόεδρος Β. Ζελένσκι ευχαρίστησε τον Στάρμερ για τον «ακλόνητο σεβασμό του Ηνωμένου Βασιλείου προς τους μαχητές μας», ενώ δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βίντεο όπου αποτίουν φόρο τιμής στον λεγόμενο «τοίχο μνήμης».

Λίγες ώρες πριν τα χαριεντίσματα Στάρμερ - Ζελένσκι, ο ουκρανικός και ο ρωσικός λαός συνέχιζαν να πληρώνουν φόρο αίματος. Στη ρωσική περιφέρεια του Μπριάνσκ, στα σύνορα με την Ουκρανία, μια 15χρονη και η γιαγιά της σκοτώθηκαν σε επίθεση με ουκρανικές ρουκέτες, ενώ από ρωσική επίθεση στο Κίεβο σκοτώθηκαν δύο άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι έξι, μεταξύ τους ένας 16χρονος.

Επίσης, στην περιφέρεια Γιαροσλάβλ, 300 χλμ. βορειοανατολικά της Μόσχας, ένας άνδρας σκοτώθηκε σε μαζική επίθεση drones, ενώ το ρωσικό υπουργείο Αμυνας ανακοίνωσε ότι στη διάρκεια της νύχτας της Τετάρτης κατέρριψε 375 ουκρανικά drones πάνω από περίπου 15 ρωσικές περιφέρειες και την κατειλημμένη Κριμαία.

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε επίσης ότι στη διάρκεια της νύχτας έπληξε 6 ρωσικά τάνκερ και 2 ρυμουλκά στη Μαύρη Θάλασσα και στην Αζοφική Θάλασσα, λέγοντας ότι τα τάνκερ «Louise 1» και «Banda» ήταν υπό καθεστώς κυρώσεων καθώς χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά ρωσικού αργού πετρελαίου.

Χθες έγινε γνωστό και ότι στη Σύνοδο Κορυφής Ουκρανίας - Νοτιοανατολικής Ευρώπης, την Τετάρτη στο Κίεβο, ο Σέρβος Πρόεδρος Αλεξάνταρ Βούτσιτς δήλωσε πως η Σερβία υποστηρίζει την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας, αλλά δεν υπέγραψε τη διακήρυξη, διότι έτσι υπερασπίζεται τα εθνικά συμφέροντα της Σερβίας. Στη διακήρυξη οι συμμετέχουσες στη Σύνοδο χώρες δεσμεύονται να συνεχίσουν την πολιτική, στρατιωτική και οικονομική υποστήριξη προς την Ουκρανία, να αυξήσουν τις πιέσεις στη Ρωσία και να συνεργαστούν για την ανοικοδόμηση της χώρας, πεδίο για κερδοφόρες μπίζνες κατασκευαστικών εταιρειών. Το έγγραφο υπέγραψαν εκπρόσωποι της Ελλάδας, της Μολδαβίας, της Ρουμανίας, της Κροατίας, της Σλοβενίας, της Βόρειας Μακεδονίας, του Μαυροβουνίου και της Βουλγαρίας.

Πολύ επικίνδυνο χτύπημα κοντά στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια

Σχετικά με το χτύπημα στον πυρηνικό σταθμό στη Ζαπορίζια, όπου σκοτώθηκε ο Ρώσος αρχιμηχανικός Αλεξάντρ Γιάκοβλεφ, Ουκρανία και Ρωσία κατηγορούν η μία την άλλη για το πολύ επικίνδυνο αυτό χτύπημα. Πάντως ο Ραφαέλ Γκρόσι, γενικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ), καταδίκασε την επίθεση, κάνοντας λόγο για «απαράδεκτη επίθεση κατά του πυρηνικού σταθμού και της διοίκησής του» και για «σοβαρή απειλή για την πυρηνική ασφάλεια», και απηύθυνε έκκληση για «άμεσο τερματισμό όλων των επιθέσεων εναντίον ή πλησίον πυρηνικών εγκαταστάσεων και του προσωπικού τους». Ο Αλεξέι Λιχατσόφ, επικεφαλής της ρωσικής υπηρεσίας ατομικής ενέργειας Rosatom, ανακοίνωσε ότι ουκρανικό drone έπληξε υπηρεσιακό αυτοκίνητο μεταξύ του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια και της πόλης Ενερχοντάρ, προκαλώντας τον θάνατο του αρχιμηχανικού και του ενός οδηγού. Την προηγούμενη βδομάδα η ρώσικη προεδρία είχε κατηγορήσει την ουκρανική πλευρά για κλιμάκωση των «τρομοκρατικών» ενεργειών εναντίον του πυρηνικού σταθμού, τον οποίο οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν τον Μάρτη του 2022.

Αντιπαραθέσεις στην ουκρανική κυβέρνηση

Εντονες είναι οι διεργασίες στο εσωτερικό του ουκρανικού καθεστώτος, μετά την παραίτηση της πρωθυπουργού Γιούλια Σβιριντένκο και την αλλαγή του κυβερνητικού σχήματος. Χθες ο Ζελένσκι όρισε στη θέση του υπουργού Αμυνας τον Γιεβγκένι Χμάρα, πρώην επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών (SBU), επαινώντας τον ότι πρωτοστάτησε στον σχεδιασμό επιθέσεων μεγάλου βεληνεκούς κατά της Ρωσίας και ότι αυτό αποτελεί πλεονέκτημα για την άσκηση των καθηκόντων του υπουργού Αμυνας.

Πάντως η απομάκρυνση του υπουργού Αμυνας Μιχαήλ Φεντόροφ προκάλεσε αντιδράσεις. Ο αναπληρωτής διοικητής της ουκρανικής Πολεμικής Αεροπορίας, Πάβλο Γελιζάροφ, παραιτήθηκε, κάνοντας λόγο για «μεγάλο κακό για την άμυνα» της Ουκρανίας. Την ίδια στιγμή, περισσότεροι από 1.000 διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν χθες έξω από το προεδρικό γραφείο στο Κίεβο, αντιδρώντας στην απομάκρυνση του Φεντόροφ.

Το κοινοβούλιο της Ουκρανίας ενέκρινε χθες τη νέα κυβέρνηση υπό τον νέο πρωθυπουργό Σέρχιι Κορέτσκι. Η ψηφοφορία για τα μέλη της νέας κυβέρνησης δεν περιλάμβανε τους υπουργούς Αμυνας και Εξωτερικών, οι οποίοι προτείνονται από τον Πρόεδρο.