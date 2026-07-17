ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ - ΙΣΡΑΗΛ - ΛΙΒΑΝΟΣ

Συνεχείς οι επιθέσεις του ισραηλινού στρατού

2026 The Associated Press. All

Ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει ακατάπαυστα όχι μόνο τις καθημερινές επιθέσεις κατά Παλαιστινίων αμάχων στη Λωρίδα της Γάζας αλλά και την παράνομη παράταση των ποινών φυλάκισης που οι ίδιες οι ισραηλινές κατοχικές αρχές επιβάλλουν σε βάρος Παλαιστινίων.

Νέες επιθέσεις του ισραηλινού στρατού στη Γάζα προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον τριών ατόμων και τον τραυματισμό αρκετών άλλων. Σύμφωνα με το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας, ο συνολικός αριθμός νεκρών έφθασε τους 73.250 και των τραυματιών τους 173.751.

Από τον Οκτώβριο του 2025 που έχει τεθεί σε ισχύ η υποτιθέμενη εκεχειρία, οι νεκροί υπολογίζονται τουλάχιστον σε 1.127 και οι τραυματίες πάνω από 3.643.

Στο φόντο συνεχιζόμενων επιθέσεων, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως ελέγχει πάνω από το 60% της Λωρίδας της Γάζας «για λόγους ασφαλείας» και πως ποτέ δεν θα επαναληφθεί φαινόμενο σαν τις επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Επιπλέον, χτες, η βρετανική εφημερίδα «The Guardian» ανέφερε σε ρεπορτάζ πως το «μεγαλεπήβολο» σχέδιο του «Συμβουλίου Ειρήνης» του Προέδρου Ντ. Τραμπ για ανοικοδόμηση της Γάζας θα περιοριστεί σε ένα «μικρό πιλοτικό σχέδιο νοτίως της Λωρίδας» με παλαιστινιακή διοίκηση, αστυνομία και μία μικρή «Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης» προς το τέλος του 2026. Το σχέδιο θα συρρικνωθεί για να μη φανεί η πλήρης αποτυχία του Προέδρου Τραμπ στη Λωρίδα της Γάζας και για να μην ενθαρρυνθούν και άλλο τα ακροδεξιά στελέχη της κυβέρνησης του πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Παραμένουν στη φυλακή παρά την εξέτιση ποινής

Χτες, ο Ριγιάντ αλ Ασκάρ, διευθυντής του Παλαιστινιακού Κέντρου Μελετών Κρατουμένων, δήλωσε στην αραβική ιστοσελίδα «The New Arab», πως οι ισραηλινές αρχές παρατείνουν παράνομα τη φυλάκιση τουλάχιστον 43 Παλαιστινίων, οι οποίοι συνελήφθησαν πριν το ξέσπασμα του πολέμου τον Οκτώβρη του 2023.

Τα στοιχεία του Κέντρου καταγράφουν πως 43 κρατούμενοι από τη Λωρίδα της Γάζας παραμένουν στη φυλακή παρά την εξέτιση των ποινών τους. Ο ίδιος τόνισε πως οι κατοχικές αρχές αρνούνται την απελευθέρωση των Παλαιστινίων υπό τα έκτακτα μέτρα που επέβαλαν σε βάρος του παλαιστινιακού λαού τον Οκτώβρη του 2023. Ανέφερε ότι αρκετοί είναι άνω των 60 ετών και πως άλλοι βρίσκονται στις φυλακές πάνω από δεκαετία και ότι πάνω από 2.000 Παλαιστίνιοι από τη Γάζα παραμένουν στις ισραηλινές φυλακές. Από αυτούς έχουν ταυτοποιηθεί μόνον 1.400, αφήνοντας τις οικογένειες των υπολοίπων στην αγωνία για το εάν οι συγγενείς τους ζουν ή έχουν πεθάνει.

Υπενθύμισε, επίσης, τις καταγγελίες για τις οικτρές συνθήκες κράτησης στα ισραηλινά κολαστήρια, όπου στην ημερήσια διάταξη εφαρμόζονται μέτρα σκόπιμης ιατρικής παραμέλησης, πείνας, δίψας ή στέρησης ύπνου, σεξουαλικές κακοποιήσεις και άλλα, σωματικά και ψυχολογικά βασανιστήρια.

Επιθέσεις εποίκων στη Δυτική Οχθη

Αντιμέτωποι με νέες εμπρηστικές επιθέσεις Εβραίων εποίκων σε αγροτικές εκτάσεις ήρθαν το βράδυ της Τετάρτης εκατοντάδες Παλαιστίνιοι χωρικοί στο Μασαφέρ Γιάτα της κατεχόμενης νότιας Δυτικής Οχθης. Οι εμπρηστικές επιθέσεις είχαν στόχο την καταστροφή των αγροτικών εκτάσεων και τον διωγμό των χωρικών από τις πατρογονικές εστίες τους. Εμπρηστικές επιθέσεις έκαναν παράλληλα ορδές εποίκων και στη βόρεια Δυτική Οχθη στην Τουλκαρέμ, καίγοντας αυτοκίνητα και επαγγελματικά φορτηγάκια Παλαιστινίων.

Ισραηλινές επιθέσεις και στον Λίβανο

Ο ισραηλινός στρατός βομβάρδισε χτες ξανά τουλάχιστον τρεις φορές την πόλη Ναμπατίεχ του Νοτίου Λιβάνου, προκαλώντας σειρά εκρήξεων και κατεδάφιση κτιρίων.

Η εγκληματική δράση του στρατού εισβολής στον Λίβανο συνεχίζεται παράλληλα με τα παζάρια που έχουν ξεκινήσει από τον Απρίλιο ανάμεσα στην κυβέρνηση του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου και του Λιβανέζου Προέδρου Ζοζέφ Αούν. Η πρόσφατη τριμερής συμφωνία πλαίσιο ΗΠΑ - Ισραήλ και Λιβάνου προβλέπει «αναδιάταξη» ισραηλινών στρατιωτών σε «πιλοτικές ζώνες», αλλά ως χτες δεν υπήρξε η παραμικρή εξέλιξη επί του πεδίου.

Στο φόντο της πρόσφατης προσπάθειας των ΗΠΑ να βάλουν στο «παιχνίδι» των προσπαθειών αφοπλισμού της Χεζμπολάχ και την κυβέρνηση του Σύρου τζιχαντιστή Προέδρου Αχμεντ αλ Σαράα ανακοινώθηκε χτες πως οι συριακές αρχές απέτρεψαν απόπειρα να εισαχθεί λαθραία από τα σύνορα με το Ιράκ ένα φορτίο προηγμένων όπλων και πυραύλων με πιθανό αποδέκτη τη Χεζμπολάχ. Σύμφωνα με το συριακό πρακτορείο ειδήσεων SANA προκαταρκτικές έρευνες έδειξαν ότι το φορτίο προοριζόταν για τη Χεζμπολάχ.

Νωρίτερα πηγές στην λιβανική προεδρία ανέφεραν πως ο Πρόεδρος Ζ. Αούν έλαβε «διαβεβαιώσεις» από τον Σύρο Πρόεδρο πως η Συρία δεν θα αναμειχθεί στις εσωτερικές υποθέσεις του Λιβάνου (παρά τις προτροπές των ΗΠΑ).