ΗΠΑ - ΙΡΑΝ

Μπαράζ αμερικανικών βομβαρδισμών ακόμα και κοντά σε παιδιατρικό νοσοκομείο

Ιρανικά αντίποινα σε χώρες της περιοχής και αυστηρή προειδοποίηση ότι τα Στενά του Ορμούζ είναι για την Τεχεράνη απαραβίαστη «κόκκινη γραμμή»

Η καθημερινή κλιμάκωση των αμερικανικών επιθέσεων προκαλεί άμεσα τα αντανακλαστικά των ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, αναδεικνύοντας την καθημερινή (από την αρχή της βδομάδας) όξυνση των συγκρούσεων στο πλαίσιο της ευρύτερης διαπάλης των ΗΠΑ με την Κίνα για την πρωτοκαθεδρία στη διεθνή καπιταλιστική οικονομία.

Η κλιμάκωση των συγκρούσεων συνοδεύτηκε από βομβαρδισμό περιοχής πολύ κοντά στο Παιδιατρικό Ογκολογικό Νοσοκομείο «Shahib Baqaei» στο Αχβάζ, αλλά και από νέες απειλές που εκτόξευσε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατά της Τεχεράνης. «Ας προσέξουν πολύ τη συμπεριφορά τους», είπε για την ιρανική ηγεσία, αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες για ακόμα πιο σκληρές επιθέσεις. Πιστός στις αντιφατικές δηλώσεις, στη συνέχεια ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι το Ιράν επέτρεψε την αποφυλάκιση Αμερικανίδας που είχε φυλακιστεί το 2024, προσθέτοντας πως οι ΗΠΑ «εκτιμούν αυτήν τη χειρονομία καλής θέλησης του Ιράν». Μετά βέβαια αυτό δεν επιβεβαιώθηκε από τα γεγονότα...

Απέναντι στις εξελίξεις αυτές, το Ιράν προειδοποιεί ότι τα στρατηγικά Στενά του Ορμούζ αποτελούν απαραβίαστη «κόκκινη γραμμή» και ότι αν ο Τραμπ υλοποιήσει την απειλή του να επιτεθεί στις υποδομές τη χώρας, το Ιράν θα απαντήσει πλήττοντας όλες τις υποδομές σε ολόκληρη την περιοχή του Κόλπου.

Οι ΗΠΑ χτυπούν (κυρίως) μη στρατιωτικούς στόχους

Οι νέες αμερικανικές αεροπορικές επιθέσεις σε πολλές δεκάδες στόχους δεν προκάλεσαν μόνο τα σφοδρά ιρανικά αντίποινα σε χώρες που φιλοξενούν αμερικανικές βάσεις (Ιορδανία, Μπαχρέιν, Κουβέιτ, ενώ για πρώτη φορά μετά από βδομάδες αναφέρθηκαν εκρήξεις και στο Ντουμπάι, πιθανώς ως συνέπεια ιρανικής επίθεσης). Προκάλεσαν επίσης τις εύλογα έντονες διαμαρτυρίες της ιρανικής πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας για τις εγκληματικές επιθέσεις των ΗΠΑ σε μη στρατιωτικούς στόχους, στο πλαίσιο μεγιστοποίησης της πίεσης σε βάρος του ιρανικού λαού.

Χαρακτηριστικές ήταν οι αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές προχτές το βράδυ πολύ κοντά στο Παιδιατρικό Ογκολογικό Νοσοκομείο «Shahib Baqaei» στο Αχβάζ του νοτιοδυτικού Ιράν.

Η επίθεση των ΗΠΑ έγινε σε απόσταση μερικών εκατοντάδων μέτρων από το νοσοκομείο και προκάλεσε την αναγκαστική απομάκρυνση 211 βαριά άρρωστων παιδιών και εφήβων, εν μέσω σφοδρού αεροπορικού σφυροκοπήματος.

Δεν πρόκειται για «ατύχημα», αλλά για σκόπιμη επίθεση με σκοπό την τρομοκράτηση του ιρανικού λαού. Αυτό άλλωστε επιδίωκε και το πρώτο μαζικό μακελειό σε βάρος παιδιών που προκάλεσαν οι στρατοί ΗΠΑ και Ισραήλ την πρώτη μέρα του πολέμου, στις 28 Φλεβάρη, όταν έπνιξαν στο αίμα πάνω από 160 μαθήτριες Δημοτικού Σχολείου στην πόλη Μινάτζ του νότιου Ιράν.

Εμποδίζουν την έρευνα στο Πεντάγωνο

Πέντε μήνες μετά το μακελειό, το Πεντάγωνο δεν έβγαλε ούτε ένα πόρισμα για τα μάτια του κόσμου σχετικά με το λουτρό αίματος στο Δημοτικό Σχολείο στο Μινάτζ. Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του CNN, μέσα στην πρώτη βδομάδα είχαν ολοκληρωθεί τα δύο πρώτα στάδια έρευνας του Πενταγώνου, με τις ενδείξεις να συγκλίνουν στο ότι το μακελειό το έκαναν οι ΗΠΑ. Ωστόσο, το τρίτο στάδιο της έρευνας δεν διατάχθηκε ποτέ, καθώς εμποδίστηκε από τις μυστικές υπηρεσίες του αμερικανικού στρατού (DIA), ενώ όσες πληροφορίες συγκεντρώθηκαν από ξεχωριστή ανεξάρτητη αμερικανική έρευνα που ανακοινώθηκε τον Μάρτη «κλειδώθηκαν» στα αρχεία της Κεντρικής Διοίκησης του στρατού των ΗΠΑ (CENTCOM), με αμερικανικές στρατιωτικές πηγές να αναφέρουν στο CNN ότι «το Πεντάγωνο προσπαθεί να περιορίσει την επικοινωνιακή και πολιτική ζημιά». Ο δε Τραμπ, ερωτηθείς προχτές από το «Fox News» για το θέμα, δίστασε να ξεκαθαρίσει αν θα δημοσιοποιήσει τα αποτελέσματα της έρευνας για το μακελειό στο Μινάτζ και ισχυρίστηκε ότι «δεν θα μπορέσει κάποιος να πει με βεβαιότητα τι συνέβη εκεί».

Ιρανικές καταγγελίες στον ΟΗΕ

Ο Αλί Μπαχρεϊνί, πρέσβης του Ιράν στην έδρα του ΟΗΕ στη Γενεύη, κατήγγειλε τις ΗΠΑ για τις σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπιστικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τις επιθέσεις στη χώρα του.

Σε επιστολή προς τον ύπατο αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα κατήγγειλε ότι οι αμερικανικές επιθέσεις προκαλούν το θάνατο αμάχων και την καταστροφή μη στρατιωτικών υποδομών, αναφέροντας συγκεκριμένα σημαντικές ζημιές ή καταστροφές στη σιδηροδρομική γραμμή Τεχεράνη - Μασχάντ και σε μονάδα ύδρευσης του δικτύου υδροδότησης στο Ντεχλοράν, καταστροφή σιλό με σιτηρά στο Χοβεϊζέχ και στο Ντασχτ-ε-Αζαντεγκάν, καταστροφή αλιευτικών πλοίων στο νότιο Ιράν, την προχτεσινή επίθεση πολύ κοντά στο Νοσοκομείο «Shahib Baqaei» στο Αχβάζ, αλλά και τη στοχοποίηση του αεροδρομίου «Σεμνάν».

Διαμαρτυρήθηκε επίσης για τη σιγή ιχθύος του ύπατου αρμοστή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα σχετικά με τις συνέπειες των αμερικανικών επιθέσεων στο Ιράν, σε κραυγαλέες περιπτώσεις παραβίασης του Διεθνούς Δικαίου και του Ανθρωπιστικού Δικαίου, κάνοντας λόγο για δύο μέτρα και δύο σταθμά.

Σε αυτό το φόντο ο Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, πρόεδρος της ιρανικής Βουλής και επικεφαλής των διαπραγματευτών της Τεχεράνης, σε γραπτή δήλωση επεσήμανε ότι το Ιράν είναι σε «ουσιαστικό και υπαρξιακό πόλεμο με την Αμερική».

Παράλληλα ο ταξίαρχος Μοχάμαντ Ακραμίνια, εκπρόσωπος Τύπου του ιρανικού στρατού, επανέλαβε ότι τα Στενά του Ορμούζ είναι «κόκκινη γραμμή» για το Ιράν, την οποία δεν θα εγκαταλείψουν. «Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν έχει τη δυνατότητα να ασκεί έλεγχο στα Στενά του Ορμούζ από κάθε σημείο της επικράτειάς της, και αυτό το ζήτημα δεν εξαρτάται ποτέ από ακτές και νησιά», είπε.

Στη συνέχεια τόνισε εκ νέου ότι ο μόνος τρόπος για να ανοίξουν ξανά τα Στενά του Ορμούζ είναι να συμμορφωθούν οι ΗΠΑ με το μνημόνιο της 17ης Ιούνη και να εφαρμόσουν τους «ιρανικούς κανονισμούς» σχετικά με την κυκλοφορία πλοίων στα Στενά.

Αλλος Ιρανός στρατιωτικός αξιωματούχος έσπευσε να προειδοποιήσει χώρες της περιοχής για τις «συνέπειες» κλιμάκωσης της σύγκρουσης: «Οι γείτονές μας θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η παροχή βάσης στους Αμερικανούς και η άδεια να πυροβολούν σε ιρανικό έδαφος είναι απαράδεκτες και δεν θα μείνουν αναπάντητες».

Νωρίτερα ο ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι χτύπησε την αεροπορική βάση Αζράκ στην Ιορδανία με βαλλιστικούς πυραύλους, ενώ οι «Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης» γνωστοποίησαν ότι κατέστρεψαν το κέντρο δορυφορικών επικοινωνιών και ραντάρ έγκαιρης προειδοποίησης στην αεροπορική βάση Αλι Αλ Σαλέμ του Κουβέιτ, καθώς και μια στρατιωτική προβλήτα των ΗΠΑ στην περιοχή Αλ Σουάιμπα.

Βαθαίνει το ρήγμα ΗΠΑ - Ισραήλ

Στο φόντο αυτών των εξελίξεων, αίσθηση προκάλεσαν οι αποκαλυπτικές δηλώσεις του Αμερικανού αντιπροέδρου Τζ. Ντ. Βανς σε podcast, στο οποίο κατήγγειλε ανοιχτά το Ισραήλ ότι πραγματοποίησε «μια πολύ διακριτική, καλά χρηματοδοτημένη εκστρατεία» για να υπονομεύσει την αμερικανική πολιτική έναντι του Ιράν και να εκτροχιάσει τις διαπραγματεύσεις και το μνημόνιο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η όξυνση των σχέσεων ΗΠΑ - Ισραήλ εντείνεται και στο Κογκρέσο, όπου αργά προχτές το βράδυ δεκάδες Δημοκρατικοί βουλευτές καταψήφισαν νομοσχέδιο για την ετήσια χορήγηση 3,3 δισ. δολαρίων ως «βοήθεια» στο Ισραήλ. Τελικά το νομοσχέδιο εγκρίθηκε, με 104 ψήφους κατά και 314 υπέρ.

Το Κογκρέσο ενέκρινε επίσης νομοσχέδιο για την πώληση όπλων αξίας 2,2 δισ. δολαρίων στη Σαουδική Αραβία.

Παράλληλα με αυτήν την εξέλιξη, νέα δημοσκόπηση στις ΗΠΑ κατέγραψε ότι το 57% των ενηλίκων Αμερικανών θεωρούν «λάθος» τον πόλεμο κατά του Ιράν.