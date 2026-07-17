Παρασκευή 17 Ιούλη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 11
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
ΑΠΟΛΥΜΕΝΟΙ ΛΑΡΚΟ
Μαχητικά συνεχίζουν τον αγώνα, συσπειρωμένοι στο σωματείο τους

Κρατώντας την ενότητα και τη συσπείρωση στο Σωματείο τους, οι απολυμένοι της ΛΑΡΚΟ στο εργοστάσιο της Λάρυμνας, δύο χρόνια μετά τις απολύσεις και το οριστικό λουκέτο, δηλώνουν μαχητικά το αγωνιστικό «παρών» και σε αυτήν τη φάση των εγκληματικών σχεδιασμών κυβέρνησης και ΕΕ, παλεύοντας για τη διασφάλιση της εργασίας και για κάθε τι που αφορά τη ζωή τους.

Αυτό επιβεβαιώθηκε και χθες, που τα γραφεία του σωματείου, στη γενική συνέλευση γέμισαν από τη ζωντανή συζήτηση των απολυμένων, από τα αγωνιστικά τραγούδια και την αποφασιστικότητα συνέχισης του αγώνα που τους έχει κρατήσει όρθιους μέχρι σήμερα.

Στη γενική συνέλευση αναδείχθηκε η συσπείρωση στο Σωματείο, η αναγνώριση του καθοριστικού του ρόλου στον μεγάλο αγώνα των προηγούμενων ετών, αλλά και η ανάγκη να διατηρηθεί ζωντανή η λειτουργία του και να συνεχίσει να αποτελεί «όπλο» και στα χέρια των απολυμένων και ολόκληρης της τοπικής κοινωνίας. Και οι απολυμένοι της ΛΑΡΚΟ το έχουν καταφέρει, κρατώντας το σωματείο τους ανοιχτό, με γραμματειακή υποστήριξη για την εξυπηρέτηση των απολυμένων, με παρεμβάσεις σε υπουργεία, υπηρεσίες και φορείς, με επίλυση ζητημάτων, με αποκάλυψη των εξελίξεων, αλλά και δυναμικές κινητοποιήσεις διεκδίκησης όπως πρόσφατα στην Αθήνα μαζί με τους ρετσινάδες και δασεργάτες της Βόρειας Εύβοιας.

Για τις τελευταίες εξελίξεις ενημέρωσε ο πρόεδρος του Σωματείου Παναγιώτης Πολίτης, κάνοντας μεταξύ άλλων αναφορά στην επίσημη ενημέρωση από το υπουργείο Εργασίας, πως είναι προς υπογραφή η Κοινή Υπουργική Απόφαση που θα εξασφαλίσει στους απολυμένους κάτω των 54 ετών άλλα 2 χρόνια εργασίας στο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ.

Αναφέρθηκε, επίσης, σε διεκδικήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη και αφορούν τόσο ζητήματα από την εργασία του στη ΛΑΡΚΟ όσο και δικαιώματα στους φορείς που εργάζονται σήμερα μέσω του προγράμματος της ΔΥΠΑ και τόνισε την ανάγκη να διατηρηθεί η ενότητα και η συσπείρωση στο Σωματείο, αλλά και η αγωνιστική ετοιμότητα για τη συνέχιση του αγώνα.

    
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