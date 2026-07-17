Πλημμύρισε παιδικά χαμόγελα το Αλσος στα Γιάννενα

Με παιδικά χαμόγελα, ζωηρές φωνές και ατελείωτο παιχνίδι πλημμύρισε χθεςτο. Γιααγκαλιάστηκε από πλήθος κόσμου, που κατέκλυσε τον χώρο με την καλύτερή του διάθεση.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε διαδραστικές δραστηριότητες όπως μαθαίνουμε να διαβάζουμε χάρτες, εξερευνούμε τη φύση, παιχνίδια της γειτονιάς, κυνήγι θησαυρού κ.ά.

Με σύντομη ομιλία καλωσόρισε γονείς και παιδιά ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Θανάσης Κονταξής, ο οποίος κατήγγειλε την υποκρισία κυβερνήσεων και αστικών ΜΜΕ, που μετακυλούν την ευθύνη για τα προβλήματα της νεολαίας στους γονείς. Ανέδειξε ότι κράτος και ΕΕ επιδοτούν επιχειρηματικούς ομίλους και πολεμικές δαπάνες, θεωρώντας «κόστος» τις λαϊκές ανάγκες. Σημείωσε ότι τα σωματεία εκτός από Συλλογικές Συμβάσεις, ανθρώπινα ωράρια και αυξήσεις, διεκδικούν επίσης δημόσια - δωρεάν Υγεία και Παιδεία, ένα σχολείο γεμάτο γνώση, χαρά και γέλια, ελεύθερους χώρους αναψυχής. Κάλεσε, τέλος, σε συμμετοχή στο Παλλαϊκό Συλλαλητήριο στη ΔΕΘ στις 5 Σεπτεμβρίου απέναντι στα «κοστολογημένα» προγράμματα των αστικών κομμάτων.

Η βραδιά έκλεισε με παράσταση θεάτρου σκιών από τον Κώστα Μακρή, με τίτλο «Ο Καραγκιόζης φέρνει την ειρήνη», που ενθουσίασε μικρούς και μεγάλους.

Οι καλοκαιρινές δραστηριότητες του ΕΚΙ συνεχίζονται με δωρεάν ημερήσιες εκδρομές για μπάνιο στη Λούτσα Πρεβέζης τις Κυριακές 19 και 26 Ιούλη και κορυφώνονται με το μεγάλο λαϊκό - παραδοσιακό γλέντι αλληλεγγύης την Τρίτη 25 Αυγούστου, στην πλατεία Χατζή στους Αμπελόκηπους.