Παρασκευή 17 Ιούλη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Σήμερα στον πολυχώρο «SOUL» το λαϊκό γλέντι αλληλεγγύης

Σήμερα Παρασκευή, στις 7 μ.μ., στον πολυχώρο «SOUL», στη Θεσσαλονίκη, θα πραγματοποιηθεί το μεγάλο λαϊκό γλέντι αλληλεγγύης που οργανώνουν τα σωματεία Ιδιωτικών Υπαλλήλων, Οικοδόμων, ΣΕΤΕΠΕ, Μετάλλου, Γάλακτος - Τροφίμων - Ποτών και Εμποροϋπαλλήλων.

Στη διάρκεια της εκδήλωσης θα μιλήσουν εκπρόσωποι εργαζομένων από χώρους και κλάδους που δέχθηκαν την αλληλεγγύη στους αγώνες που ανέπτυξαν το προηγούμενο διάστημα.

Στον χώρο θα υπάρχει ειδικό πρόγραμμα για την απασχόληση των παιδιών με καλοκαιρινές κατασκευές, παιχνίδια, Zumba και ξέφρενο πάρτι.

    

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