Παρασκευή 17 Ιούλη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 11
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
ΠΑΤΡΑ
Εργάτης τραυματίστηκε σε έργα οπτικών ινών και οι εργασίες ... συνεχίζονταν

Αμεση παρέμβαση από το Συνδικάτο Οικοδόμων και το Εργατικό Κέντρο

Αλλο ένα σοβαρό εργατικό «ατύχημα» σημειώθηκε χθες το πρωί στην Πάτρα, αυτήν τη φορά σε έργα οπτικών ινών.

Συγκεκριμένα, κατά την εκτέλεση εργασιών στο οδόστρωμα επί των οδών Παπαφλέσσα και Κανακάρη, σημειώθηκε έκρηξη, πιθανόν από βραχυκύκλωμα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί εργάτης - χειριστής της εταιρείας «Ζεύξις» που μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο.

Οπως έγινε γνωστό από περίοικους, ακούστηκε έκρηξη και δημιουργήθηκε φλόγα ύψους περίπου 3 μέτρων, όταν χτυπήθηκε καλώδιο της ΔΕΗ, κάτι που προκάλεσε και τον τραυματισμό του 30χρονου οικοδόμου. Από την έκρηξη διακόπηκε η ηλεκτροδότηση στην περιοχή, ενώ έντρομοι βγήκαν στον δρόμο και οι γύρω κάτοικοι.

Στον χώρο παρενέβη άμεσα το Συνδικάτο Οικοδόμων και το Εργατικό Κέντρο Πάτρας με αντιπροσωπείες των διοικήσεών τους με επικεφαλής τους προέδρους τους, Στέφανο Λαβράνο και Δημήτρη Μαρμούτα, αντίστοιχα, απαιτώντας να σταματήσουν οι εργασίες που ο εργολάβος δεν είχε διακόψει, ενώ έγινε και νέα έκρηξη εν συνεχεία ενόσω ήταν σε εξέλιξη η παρέμβαση των συνδικαλιστικών φορέων! Στον χώρο βρέθηκε και συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ για την πραγματοποίηση παρεμβάσεων στο δίκτυο, με την επιχείρηση να έχει επίσης ευθύνη για την κατάσταση που δημιουργήθηκε, θέτοντας σε κίνδυνο εργαζόμενους και περιοίκους.

Από τους συνδικαλιστικούς φορείς πραγματοποιήθηκε παρέμβαση και στην Επιθεώρηση Εργασίας, ώστε άμεσα να βρεθεί στον χώρο, να διερευνηθούν τα αίτια του συμβάντος, να μη μείνει τίποτα αναπάντητο από το νέο μακελειό σε χώρο δουλειάς.

«Είναι απαράδεκτο να τραυματίζεται συνάδελφος εργαζόμενος και να μη σταματάνε επιτόπου τα έργα, κάτι που επιβάλαμε με την παρουσία μας», δήλωσε ο πρόεδρος του Συνδικάτου Οικοδόμων Στ. Λαβράνος και επισήμανε: «Απαιτούμε τώρα να διερευνηθούν τα αίτια του νέου συμβάντος, να δοθούν εξηγήσεις για το αν και κατά πόσο τηρούνταν τα μέτρα ασφάλειας και προστασίας της ζωής και της υγείας των εργαζομένων, να αποδοθούν ευθύνες σε όλους όσοι τις έχουν, να μη μείνει τίποτα αναπάντητο».

    

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