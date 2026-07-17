Παρασκευή 17 Ιούλη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 12
ΕΡΓΑΤΙΚΑ
Οι ζωές μας δεν είναι κόστος! Τώρα μέτρα πρόληψης βιομηχανικού ατυχήματος

Μαζική συμμετοχή σε εργοστάσια, ναυπηγεία, αποθήκες, φαρμακοβιομηχανίες κ.α. | Νέοι απεργοί και νεοσύστατα σωματεία έδωσαν με επιτυχία τη μάχη

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Ενός λεπτού σιγή για τους εργάτες που έφυγαν για το μεροκάματο και δεν γύρισαν ποτέ σπίτι. Ηταν το χαρακτηριστικό στιγμιότυπο με το οποίο άνοιξε η απεργιακή συγκέντρωση στον Ασπρόπυργο, μια υπόσχεση ότι ο ματωμένος κατάλογος δεν θα γίνει κανονικότητα. Τη σιγή έσπασε η κραυγή «Αθάνατοι!». Και αμέσως ακολούθησε το σύνθημα «Καμία ανοχή, τέρμα ως εδώ, όχι άλλοι νεκροί στο μεροκάματo».

Αυτήν την οργή μετέτρεψαν σε οργανωμένη απεργιακή απάντηση οι εργαζόμενοι στο Θριάσιο. Η 24ωρη πανθριασιακή απεργία που προκήρυξαν το Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας - Δυτικής Αττικής, κλαδικά και επιχειρησιακά σωματεία της περιοχής ήρθε μια βδομάδα μετά την έκρηξη και τη φωτιά που κόστισαν τη ζωή σε έναν εργάτη και τραυμάτισαν άλλους δέκα. Δύο εγκαυματίες εξακολουθούν να δίνουν μάχη, ενώ συγγενείς τους βρέθηκαν στη συγκέντρωση, δίπλα στους απεργούς.

Εργάτες από εργοστάσια, αποθήκες, διυλιστήρια, φαρμακοβιομηχανίες και ναυπηγεία συγκεντρώθηκαν κάτω από τα πανό των σωματείων τους. Ξεχώρισαν εκείνα του Συνδικάτου Μετάλλου, του κλαδικού Σωματείου Ενέργειας, του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Δυτικής Αττικής και του «Αγωνιστικού Μετώπου» Εργαζομένων στα ΕΛΠΕ. Με τα επιχειρησιακά τους Σωματεία συμμετείχαν εργαζόμενοι από τη «Vivechrom», την HQF - «Κανάκη» και την ΕΤΕΜ - «Cosmos», μαζί με συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους, εργαζόμενους στους δήμους, Συλλόγους Γυναικών και άλλους φορείς.


Στο πλευρό των απεργών βρέθηκαν η Ενωση Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελευσίνας - Μάνδρας, η Επιτροπή Ειρήνης Ελευσίνας, ο Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ Ελευσίνας - Ασπροπύργου και Μάνδρας - Ειδυλλίας, σωματεία συνταξιούχων, Σύλλογοι Γυναικών, η Ενωση ΕΒΕ Ασπροπύργου και το Παράρτημα Αχαρνών - Φυλής του ΕΣΥΝ.

«Ολα για τα κέρδη και τον επενδυτή, κόστος η ασφάλεια και η ανθρώπινη ζωή», «Οι χώροι εργασίας γίνανε αρένα, νεκροί οι εργαζόμενοι, τα κέρδη τους με αίμα», «Γαλέρες θανάτου με αίμα εργατών, αυτά είναι τα κάτεργα των καπιταλιστών» ήταν τα συνθήματα που αντήχησαν στους δρόμους, ενώ η συγκέντρωση ολοκληρώθηκε με μαχητική πορεία στο δημαρχείο Ασπροπύργου.

Παρευρέθηκαν οι Κώστας Παρασκευάς, Νίκος Αμπατιέλος και Νεκτάριος Τριάντης, μέλη του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, καθώς και ο Χρήστος Τσοκάνης, βουλευτής του Κόμματος.

Υπενθυμίζεται ότι η απεργία προκηρύχθηκε το απόγευμα της Δευτέρας, όμως η απόφαση δεν έπεσε σε κενό. Είχε προηγηθεί η μαζική συγκέντρωση του Σαββάτου στον Ασπρόπυργο, η πρώτη οργανωμένη απάντηση στο εργοδοτικό έγκλημα, που επιτάχυνε τη συνέχεια. Τα σωματεία βρέθηκαν έτοιμα και μέσα σε μόλις τρεις μέρες άπλωσαν το κάλεσμα σε εργοστάσια, αποθήκες, διυλιστήρια, ναυπηγεία και φαρμακοβιομηχανίες.

Η συγκέντρωση ήταν η κορύφωση αυτής της εντατικής μάχης, μιας δουλειάς από πύλη σε πύλη, σε βάρδιες και τμήματα. Η συμμετοχή χτίστηκε κόντρα στην εργολαβία, στον κατακερματισμό των εργαζομένων σε διαφορετικές εταιρείες και εγκαταστάσεις, στην ανασφάλεια και στην εργοδοτική πίεση. Και έφερε αποτέλεσμα: Γραμμές παραγωγής που δεν ξεκίνησαν, εκατοντάδες εργολαβικοί που απήργησαν, εργαζόμενοι που έκαναν για πρώτη φορά το βήμα.

Η απεργιακή μάχη αφήνει πίσω της ένα νεοσύστατο Σωματείο, αυτό της ΕΤΕΜ, πιο δυνατό, νέους απεργούς, δεσμούς ανάμεσα σε εργαζόμενους διαφορετικών κλάδων και πείρα από την αναμέτρηση με την εργοδοτική τρομοκρατία.

Αυτή η δύναμη επιστρέφει στα εργοστάσια, στις αποθήκες, στα διυλιστήρια και στα ναυπηγεία, για τη συνέχεια του αγώνα και την κλιμάκωση στη ΔΕΘ. Για να γίνει πράξη το σύνθημα «'Η τα κέρδη τους ή οι ζωές μας».

    

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