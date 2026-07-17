ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΚΚΕ

Αποχαιρετά με βαθιά θλίψη τον σύντροφο Χρήστο Τσαλαπατάνη

με βαθιά θλίψη και σεβασμό αποχαιρετά τον σύντροφο Χρήστο Τσαλαπατάνη, Γραμματέα της ΚΟΒ Ραφήνας και μέλος της ΤΕ Μεσογείων - Λαυρεωτικής, που έφυγε αναπάντεχα χθες το πρωί από τη ζωή.

Επίσης, όπως και η ΤΕ Μεσογείων - Λαυρεωτικής του ΚΚΕ, εκφράζει τα συλλυπητήριά της στην σύζυγό του, συντρόφισσα Ασπασία, στα παιδιά τους Αλκηστη και Εκτορα, καθώς και σε όλους τους οικείους του.

Η ΕΠ Αττικής σημειώνει:

«Ο σύντροφος Χρήστος γεννήθηκε στις 29 Ιούνη του 1960 στη Ραφήνα, όπου και έζησε για όλη τη ζωή του.

Προερχόμενος από εργατική - λαϊκή οικογένεια, από μικρή ηλικία βγήκε στην παραγωγή, εργάστηκε ως εργάτης στην οικοδομή και ως οδηγός σε φορτηγά - μεταφορές, ενώ για ένα μικρό χρονικό διάστημα διατηρούσε μαγαζί στη Ραφήνα.

Από μικρή ηλικία, επηρεασμένος από την αντιδικτατορική πάλη και τα γεγονότα του Πολυτεχνείου, ξεκίνησε να έρχεται σε επαφή με τις κομμουνιστικές ιδέες, διάβαζε σταθερά τον "Οδηγητή" και το 1976 ως μαθητής οργανώθηκε στην ΚΝΕ, στη μαθητική ΟΒ Λυκείου Μαραθώνα, ενώ στη συνέχεια το 1978 έγινε μέλος του ΚΚΕ στην ΚΟΒ Ραφήνας.

Ο σ. Χρήστος σε όλη του την κομματική πορεία, αναλαμβάνοντας διάφορες κομματικές χρεώσεις, με σεμνότητα, δούλεψε για την προώθηση της πολιτικής και των στόχων του Κόμματος.

Συνέβαλε με αποφασιστικότητα για τη διατήρηση των επαναστατικών χαρακτηριστικών του Κόμματος απέναντι σε κάθε λογής απολογητές του συστήματος, που προσπάθησαν να διαλύσουν το Κόμμα την περίοδο '89-'91.

Από το 1988 και μέχρι το 1993 ανέλαβε Γραμματέας της Αχτιδικής Επιτροπής Μεσογείων - Παραλίας, ενώ για αρκετά χρόνια, μέχρι και το 2008, ήταν μέλος της Νομαρχιακής Επιτροπής Υπολοίπου Αττικής. Από το 2009 μέχρι και το 2017 ήταν μέλος της ΤΕ Μεσογείων - Λαυρεωτικής.

Ο σ. Χρήστος για πολλά χρόνια διετέλεσε επικεφαλής της "Λαϊκής Συσπείρωσης" Ραφήνας - Πικερμίου και μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου από το 2015 μέχρι το 2023.

Ταυτόχρονα, συμμετείχε δραστήρια στο εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα, στο συνδικάτο Οικοδόμων Λαυρεωτικής, όπου υπήρξε και μέλος του Διοικητικού του Συμβουλίου, ενώ δραστηριοποιήθηκε και στην Ενωση Επαγγελματοβιοτεχνών και Εμπόρων Ραφήνας καθώς και στην Ομοσπονδία ΕΒΕ Μεσογείων.

Σύντροφος σεμνός, ακούραστος, με πίστη στις αρχές και τα ιδανικά του ΚΚΕ. Η καθημερινή στάση του, η αγωνιστικότητα, η συντροφικότητα και η ανιδιοτέλεια που τον διέκριναν θα παραμείνουν ζωντανά στη μνήμη μας και τις καρδιές μας».

Η τελετή αποχαιρετισμού θα ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες.