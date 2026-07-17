ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΥΚΟΙΣΟ - ΟΠΕΚΑ - ΕΚΚΑ - ΓΓΙΑΔ

Απαιτούν μόνιμο προσωπικό για τους φορείς και τις δομές Πρόνοιας

Την άθλια κατάσταση, που επικρατεί στους φορείς που εποπτεύει το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και τις απάνθρωπες συνθήκες εργασίας και την ακραία υποστελέχωση, που αντιμετωπίζουν οι υπηρεσίες ανέδειξαν μεταξύ άλλων σε κοινή συνέντευξη Τύπου χθες ο Σύλλογος Εργαζομένων του ΥΚΟΙΣΟ, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εργαζομένων ΟΓΑ (ΟΠΕΚΑ - ΕΦΚΑ), το Πανελλήνιο Σωματείο Εργαζομένων Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και ο Σύλλογος Υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων. Στη συνέντευξη Τύπου παρευρέθηκε, μεταξύ άλλων, ο βουλευτής του ΚΚΕ Μανώλης Συντυχάκης μεταφέροντας την αμέριστη στήριξη του Κόμματος στον δίκαιο αγώνα των εργαζομένων, ενώ στηλίτευσε την πολιτική της υποστελέχωσης και της υποχρηματοδότησης, εκπέμποντας σήμα κινδύνου για την άρση της μονιμότητας στο Δημόσιο.

Οπως κατήγγειλαν τα σωματεία, για το έτος 2026 έχουν πιστωθεί 2.100.000 ευρώ (!) μόνο για σχετικές «ανάγκες» της υπουργού ΚΟΙΣΟ και την ίδια στιγμή:

8 στα 10 άτομα με αναπηρία ή/και χρόνια πάθηση βασίζονται στη βοήθεια του οικογενειακού ή του φιλικού/κοινωνικού περιβάλλοντός τους, προκειμένου να καλύψουν τις καθημερινές τους ανάγκες, χωρίς να λαμβάνουν οποιασδήποτε μορφής επαγγελματική φροντίδα ή υποστήριξη.

Οι δημόσιες δομές φιλοξενίας ηλικιωμένων περιορίζονται αποκλειστικά στις βαριά υποστελεχωμένες δομές χρονίως πασχόντων των ΚΚΠΠ, οι οποίες, δεδομένης και της ισχνής δυναμικότητάς τους, δέχονται χρονίως πάσχοντες άνω των 18 ετών.

Το κόστος στέγασης στην Ελλάδα ως ποσοστό του διαθέσιμου εισοδήματος του νοικοκυριού είναι το υψηλότερο στην ΕΕ μετατρέποντας το δικαίωμα όλων στην πρόσβαση σε αξιοπρεπή στέγη σε προνόμιο.

«Το υπουργείο και οι εποπτευόμενοι φορείς του βρίσκονται σε μόνιμο καθεστώς "κατεπείγοντος", με τους εργαζόμενους στα όρια της σωματικής και ψυχικής εξάντλησης, σε ένα ατελείωτο σισύφειο μαρτύριο, υπερβάλλοντας καθημερινά εαυτόν για να στηρίξουν τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, την ίδια στιγμή που βιώνουν τα αποτελέσματα της ακραίας υποστελέχωσης», κατήγγειλαν τα Σωματεία των εργαζόμενων, επισημαίνοντας πως τα κενά σε υπαλλήλους «κουκουλώνονται» με αναγκαστικές μετακινήσεις, ακόμα και με βλαπτικούς όρους, χωρίς επαρκή τεκμηρίωση και παρ' όλα αυτά «η υπουργός εδώ και 3 χρόνια απαξιοί να συναντήσει τους εκπροσώπους των εργαζομένων τόσο του υπουργείου, όσο και του ΟΠΕΚΑ και του ΕΚΚΑ».

Οι αριθμοί είναι αποκαλυπτικοί και για τον βασικό βραχίονα προνοιακής πολιτικής και «ναυαρχίδα» του υπουργείου, τον ΟΠΕΚΑ, όπου σήμερα υπηρετούν 283 μόνιμοι υπάλληλοι και 92 εργαζόμενοι με τα Προγράμματα της ΔΥΠΑ (55-67) για το σύνολο των υπηρεσιών στη χώρα (Κεντρική Υπηρεσία και 9 Περιφερειακές Διευθύνσεις), που στηρίζουν προϋπολογισμούς κοντά στα 4 δισεκατομμύρια ευρώ και άνω των 2,5 εκατομμυρίων ωφελούμενους πολίτες.

Οι υπάλληλοι του ΕΚΚΑ, που είναι εργαζόμενοι στην πρώτη γραμμή της κοινωνικής πρόνοιας και της υποστήριξης των πλέον ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (άστεγοι, κακοποιημένες μητέρες, παιδιά κ.λπ.), βιώνουν επίσης απαξίωση των υπηρεσιών τους και ακραία υποστελέχωση αφού 1 στις 3 οργανικές θέσεις των υπηρεσιών τους είναι κενή και την τελευταία πενταετία (2021 - 2025) οι αποχωρήσεις εργαζομένων (45) ήταν περισσότερες από τις προσλήψεις (39).

Τα Σωματεία απαιτούν, μεταξύ άλλων, προνοιακή πολιτική με ουσιαστικά μέτρα, προγράμματα και επαρκή κρατική χρηματοδότηση, άμεσες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού με πλήρη εργασιακά δικαιώματα και μονιμοποίηση των συμβασιούχων - Οχι στις εταιρείες εργολαβικών εργαζομένων. Ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς και επαναφορά 13ου και 14ου μισθού και σύνταξης. Τήρηση μέτρων ασφάλειας και υγιεινής στους χώρους εργασίας. Κατάργηση του νέου αυταρχικού πειθαρχικού δικαίου και της τιμωρητικής αξιολόγησης. Οχι στην άρση της μονιμότητας.