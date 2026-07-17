Από πύλη σε πύλη χτίστηκε η απεργιακή απάντηση

Από τα ξημερώματα, έξω από τις πύλες των μεγάλων αποθηκών, μέλη της διοίκησης τουπερίμεναν τα βαν και τα μικρά λεωφορεία των εργολάβων. Μοίραζαν την ανακοίνωση και προλάβαιναν να πουν έστω και λίγες κουβέντες στους εργαζόμενους, ξεπερνώντας τα εμπόδια που έβαζε η εργοδοσία για να μην έρχονται σε επαφή με το Σωματείο.

Το απεργιακό κάλεσμα μεταφέρθηκε άλλωστε όλες τις προηγούμενες μέρες στις εγκαταστάσεις «Χίου 1» και «Χίου 2» της «Diakinisis Logistic Services», σχεδόν δίπλα στο σημείο όπου εκδηλώθηκαν η έκρηξη και η φωτιά. Το Σωματείο πραγματοποίησε πλατύ άνοιγμα στη «Goldair Cargo», στη «Metro ΑΕΒΕ - My market», στην «Iron Mountain» και σε άλλες μεγάλες επιχειρήσεις logistics.

Με ντουντούκες και εξορμήσεις, το κάλεσμα έφτασε σε έναν κλάδο όπου η εργολαβία, οι βάρδιες και οι διάσπαρτες εγκαταστάσεις δυσκολεύουν την επαφή των εργαζομένων με το σωματείο τους.

Μέχρι την τελευταία ώρα, τη μάχη έδωσε και το Συνδικάτο Μετάλλου Αττικής και Ναυπηγικής Βιομηχανίας Ελλάδας. Στη «MEVACO» πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση με μεγάλη συμμετοχή εργαζομένων. Αντίστοιχες συγκεντρώσεις έγιναν στη «ΝΟΕ Μεταλλικές Κατασκευές ΑΕ» στον Ασπρόπυργο, στις επιχειρήσεις «Δημητρίου» στη Μαγούλα και «Παπαδάκης» στη Μάνδρα.

Στην, επίσης στη Μαγούλα, το επιχειρησιακό Σωματείο, που μετρά μόλις λίγους μήνες ζωής, οργάνωσε συγκεντρώσεις ανά τμήμα και συζήτησε με τους εργαζόμενους την ανακοίνωσή του για την απεργία.

Στη Χημική Βιομηχανία, οι συνδικαλιστές βρέθηκαν στη «Vivechrom», στη «VITEX», στη «Vernilac», στην «DRAPA Chemie», στην «Ε. ΠΑΪΡΗΣ» και στην «DUROSTICK». Το Κλαδικό Συνδικάτο Φαρμάκου και η Ομοσπονδία Εργαζομένων στο Φάρμακο περιόδευσαν στη «Johnson» και στην «PROVET». Ανήμερα της απεργίας πραγματοποιήθηκαν μαζικές παρεμβάσεις έξω από τη «Johnson» και τη «DUROSTICK».

Απεργιακή περιφρούρηση πραγματοποιήθηκε και στα ΕΛΠΕ στον Ασπρόπυργο, με τη συμμετοχή σωματείων και φορέων που στάθηκαν στο πλευρό των εργαζομένων.

Στις συζητήσεις ξεχώριζε προφανώς έντονος προβληματισμός για την Υγεία και την Ασφάλεια, μαζί με την ακρίβεια, τα εξαντλητικά ωράρια, την εντατικοποίηση και την πολεμική εμπλοκή. Σε μια περιοχή όπου συγκεντρώνονται κρίσιμες βιομηχανικές και ενεργειακές υποδομές, με τα Ναυπηγεία Ελευσίνας να εντάσσονται στην πολεμική μηχανή των ΗΠΑ μετατρέποντας το Θριάσιο σε πεδίο ανταγωνισμού και στόχο αντιποίνων, οι απεργοί χθες έδειξαν ότι υπάρχει άλλος δρόμος: Ο δρόμος της οργάνωσης για τη σύγκρουση με αυτήν την άθλια πολιτική των θυσιών για τα κέρδη.

Η πρώτη απεργιακή μάχη για το νεοσύστατο σωματείο στην «ΕΤΕΜ»

Η πολυήμερη δουλειά έφτασε μέχρι τις γραμμές παραγωγής. Στην «ΕΤΕΜ», το νεοσύστατο επιχειρησιακό Σωματείο έδωσε με επιτυχία την πρώτη του απεργιακή μάχη, με τη μεγάλη πλειοψηφία της πρωινής βάρδιας να απεργεί. Εργαζόμενοι και μέλη της διοίκησης βρέθηκαν από τα ξημερώματα στην περιφρούρηση και στη συνέχεια συμμετείχαν οργανωμένα, με πανό και μπλοκ, στη συγκέντρωση.

Καθολική ήταν η συμμετοχή στην ΝΟΕ στον Ασπρόπυργο. Στο εργοστάσιο «Δημητρίου» η συμμετοχή ξεπέρασε το 80%. Από την «ASSO.SUBSEA» συμμετείχε ομάδα εργαζομένων, ανάμεσά τους πολλοί νέοι απεργοί, ενώ ομάδες απεργών βρέθηκαν στη συγκέντρωση και από μικρότερους χώρους του Μετάλλου.

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η καθολική συμμετοχή των εκατοντάδων εργολαβικών εργαζομένων στο Ναυπηγείο Ελευσίνας. Εργαζόμενοι που η εργοδοσία θέλει διασπασμένους σε διαφορετικές εταιρείες και συνεργεία έδωσαν ενιαία απάντηση, κάτω από το Συνδικάτο Μετάλλου.

Στη συγκέντρωση συμμετείχαν ακόμα απεργοί από τις φαρμακοβιομηχανίες «Johnson» και «Pharmathen», από τις επιχειρήσεις «Ε. ΠΑΪΡΗΣ», «Vivechrom», «DUROSTICK» και «Vernilac» της Χημικής Βιομηχανίας, καθώς και από επιχειρήσεις logistics της περιοχής.

Την απεργιακή απάντηση στήριξε και το Πανελλήνιο Σωματείο Εργαζομένων στα «Ελληνικά Πετρέλαια», προκηρύσσοντας και στις εγκαταστάσεις της Θεσσαλονίκης τετράωρη στάση εργασίας, από τις 7 π.μ. έως τις 11 π.μ.