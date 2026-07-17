Παρασκευή 17 Ιούλη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 13
ΕΡΓΑΤΙΚΑ
«Τσάι και συμπάθεια» από το υπουργείο, καμία δέσμευση για τα αιτήματα
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Καμία συγκεκριμένη δέσμευση, μετάθεση ευθυνών στην Περιφέρεια, επίκληση αριθμών για τους ελέγχους και υπόσχεση μόλις δύο προσλήψεων: Με αυτή τη στάση υποδέχθηκε τα αιτήματα των εργαζομένων και των σωματείων τους ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Κώστας Καραγκούνης, στη συνάντηση που είχε μετά την απεργιακή συγκέντρωση με αντιπροσωπεία της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου Ελευσίνας - Δυτικής Αττικής.

Σύμφωνα με τους συνδικαλιστές, ο υφυπουργός επέδωσε ευθύνες στην Περιφέρεια για τους ελέγχους, τις χρήσεις γης και τις άδειες λειτουργίας, επιχειρώντας να εμφανίσει την κυβέρνηση περίπου ως παρατηρητή μιας κατάστασης που διαμόρφωσε η στρατηγική όλων των κυβερνήσεων και των περιφερειακών αρχών για τη Δυτική Αττική.

Το πινγκ πονγκ των αρμοδιοτήτων, όμως, δεν μπορεί να κρύψει την ενιαία κρατική ευθύνη. Κυβέρνηση, Περιφέρεια, δήμοι και κρατικοί μηχανισμοί υπηρετούν τον ίδιο σχεδιασμό, που συγκεντρώνει επικίνδυνες βιομηχανικές δραστηριότητες, διυλιστήρια, χημικές εγκαταστάσεις, αποθήκες καυσίμων και logistics, χωρίς τις αντίστοιχες υποδομές πρόληψης και προστασίας του λαού.

Ο υφυπουργός επικαλέστηκε περίπου 1.000 ελέγχους της Επιθεώρησης Εργασίας το προηγούμενο έτος, χωρίς να απαντήσει αν επαρκούν, πόσες παραβάσεις διαπιστώθηκαν και αν οι εργοδότες συμμορφώθηκαν. Για την υποστελέχωση παρέπεμψε στην «ανεξάρτητη αρχή» και υποσχέθηκε δύο προσλήψεις, αριθμό προκλητικά αναντίστοιχο με τις ανάγκες της μεγαλύτερης βιομηχανικής ζώνης της χώρας.

Ανέφερε επίσης ότι επισκέφθηκε τους εγκαυματίες στα νοσοκομεία και μίλησε αόριστα για νέα διαδικασία δήλωσης των επαγγελματικών ασθενειών. «Τσάι και συμπάθεια», δηλαδή, αλλά καμία συγκεκριμένη δέσμευση για ολοκληρωμένο σχέδιο προστασίας από ενδεχόμενο Βιομηχανικό Ατύχημα Μεγάλης Εκτασης, για δρόμους διαφυγής και ασκήσεις ετοιμότητας, για ενίσχυση της Πυροσβεστικής, του ΕΚΑΒ και των δημόσιων μονάδων Υγείας, για ουσιαστική στελέχωση των ελεγκτικών μηχανισμών και αυστηρές κυρώσεις στην εργοδοσία.

Οι συνδικαλιστές ξεκαθάρισαν ότι δεν πρόκειται να μπουν στο παιχνίδι της μετάθεσης ευθυνών. Απέναντί τους έχουν ένα ενιαίο κράτος που είναι αποτελεσματικό όταν πρόκειται να αδειοδοτήσει και να στηρίξει τις επενδύσεις των ομίλων, αλλά δηλώνει αναρμόδιο όταν πρόκειται να προστατεύσει τη ζωή των εργαζομένων και του λαού.

    

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