Παρασκευή 17 Ιούλη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 12
ΕΡΓΑΤΙΚΑ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΤΕΜ
Η διεύθυνση έψαχνε «πρόθεση», οι εργάτες είχαν πάρει απόφαση

Προκλητική ήταν η στάση της διεύθυνσης της ΕΤΕΜ, που από τα ξημερώματα επιχείρησε να καλλιεργήσει κλίμα τρομοκρατίας. Ο διευθυντής Παραγωγής κατήγγειλε ότι το επιχειρησιακό Σωματείο δήθεν παρεμπόδιζε την προσέλευση των εργαζομένων στις γραμμές παραγωγής και κάλεσε την αστυνομία.

Οταν το αστυνομικό κλιμάκιο έφτασε στο εργοστάσιο, διαπίστωσε ότι η μεγάλη πλειοψηφία των εργαζομένων της πρωινής βάρδιας απεργούσε. Δεν υπήρχε καμία παρεμπόδιση. Υπήρχε συλλογική απόφαση.

Ο διευθυντής παραδέχτηκε τότε ότι κάλεσε την αστυνομία επειδή θεωρούσε πως τα μέλη της διοίκησης του Σωματείου είχαν «πρόθεση να παρεμποδίσουν» τους εργαζόμενους να δουλέψουν.

Η επιχείρηση τρομοκράτησης έπεσε στο κενό. Η διεύθυνση έψαχνε «πρόθεση παρεμπόδισης», οι εργαζόμενοι όμως είχαν πάρει απόφαση να απεργήσουν και, συσπειρωμένοι στο νεοσύστατο Σωματείο τους, την έκαναν πράξη.

    

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