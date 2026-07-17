Οταν το αστυνομικό κλιμάκιο έφτασε στο εργοστάσιο, διαπίστωσε ότι η μεγάλη πλειοψηφία των εργαζομένων της πρωινής βάρδιας απεργούσε. Δεν υπήρχε καμία παρεμπόδιση. Υπήρχε συλλογική απόφαση.
Ο διευθυντής παραδέχτηκε τότε ότι κάλεσε την αστυνομία επειδή θεωρούσε πως τα μέλη της διοίκησης του Σωματείου είχαν «πρόθεση να παρεμποδίσουν» τους εργαζόμενους να δουλέψουν.
Η επιχείρηση τρομοκράτησης έπεσε στο κενό. Η διεύθυνση έψαχνε «πρόθεση παρεμπόδισης», οι εργαζόμενοι όμως είχαν πάρει απόφαση να απεργήσουν και, συσπειρωμένοι στο νεοσύστατο Σωματείο τους, την έκαναν πράξη.