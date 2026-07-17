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Η διεύθυνση έψαχνε «πρόθεση», οι εργάτες είχαν πάρει απόφαση

Προκλητική ήταν η στάση της διεύθυνσης τηςπου από τα ξημερώματα επιχείρησε να καλλιεργήσει κλίμα τρομοκρατίας. Ο διευθυντής Παραγωγής κατήγγειλε ότι το επιχειρησιακό Σωματείο δήθεν παρεμπόδιζε την προσέλευση των εργαζομένων στις γραμμές παραγωγής και κάλεσε την αστυνομία.

Οταν το αστυνομικό κλιμάκιο έφτασε στο εργοστάσιο, διαπίστωσε ότι η μεγάλη πλειοψηφία των εργαζομένων της πρωινής βάρδιας απεργούσε. Δεν υπήρχε καμία παρεμπόδιση. Υπήρχε συλλογική απόφαση.

Ο διευθυντής παραδέχτηκε τότε ότι κάλεσε την αστυνομία επειδή θεωρούσε πως τα μέλη της διοίκησης του Σωματείου είχαν «πρόθεση να παρεμποδίσουν» τους εργαζόμενους να δουλέψουν.

Η επιχείρηση τρομοκράτησης έπεσε στο κενό. Η διεύθυνση έψαχνε «πρόθεση παρεμπόδισης», οι εργαζόμενοι όμως είχαν πάρει απόφαση να απεργήσουν και, συσπειρωμένοι στο νεοσύστατο Σωματείο τους, την έκαναν πράξη.