Οι εργαζόμενοι έχουν το δικό τους όπλο: Την οργάνωση και τον συλλογικό αγώνα!

Κεντρικός ομιλητής στην απεργιακή συγκέντρωση στον Ασπρόπυργο ήταν ο Σταύρος Χρηστίδης, μέλος της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου Ελευσίνας - Δυτικής Αττικής, του Σωματείου Εργαζομένων στα ΕΛΠΕ και αντιπρόεδρος του Κλαδικού Σωματείου Ενέργειας.

«Εδώ, στον Ασπρόπυργο και συνολικά στο Θριάσιο Πεδίο, στην καρδιά της μεγαλύτερης βιομηχανικής ζώνης της χώρας, εξελίσσεται καθημερινά ένας ακήρυχτος πόλεμος απέναντι στους εργαζόμενους. Ενας πόλεμος που δεν γράφεται στις πολεμικές ανταποκρίσεις, αλλά στους χώρους δουλειάς, στις βάρδιες, στα εργοστάσια, στα διυλιστήρια, στα ναυπηγεία», τόνισε.

Και έθεσε το ερώτημα που συμπύκνωσε την οργή των απεργών: «Να μας πει η κυβέρνηση και το υπουργείο πόσο κοστολογούν τη ζωή ενός εργαζόμενου, ο οποίος εργαζόταν, έτρωγε και κοιμόταν μέσα στο κάτεργο που τον έκαψε ζωντανό. Πόσο κοστίζει η ζωή των δύο συναδέλφων από την επιχείρηση logistics, οι οποίοι ξεκίνησαν για το μεροκάματο και βρέθηκαν να δίνουν μάχη για τη ζωή τους».

Το έγκλημα, σημείωσε, είναι ένας ακόμα κρίκος στην αλυσίδα των εργοδοτικών και κρατικών εγκλημάτων, με βαριές ευθύνες της κυβέρνησης και των κομμάτων που στήριξαν τους σχεδιασμούς της καπιταλιστικής ανάπτυξης στη Δυτική Αττική. Μιας ανάπτυξης που απαιτεί να μη σταματά η παραγωγή, να συντομεύουν οι συντηρήσεις, να απλώνονται οι εργολαβίες και να εντατικοποιείται η δουλειά, ενώ η πρόληψη και τα μέτρα προστασίας αντιμετωπίζονται ως κόστος.

Περνώντας την περισσότερη ζωή σου σε κάτεργα





Στην κατάσταση που επικρατεί στις αποθήκες και στα logistics στάθηκε ο

Μίλησε για αποθήκες που «φυτρώνουν» άναρχα σε ολόκληρο το Θριάσιο, ανάμεσα σε επικίνδυνες βιομηχανίες και σπίτια, σε μικρούς και συχνά αδιέξοδους δρόμους. Εκεί οι εργαζόμενοι δουλεύουν με πίεση, ελλείψεις και χωρίς μέτρα Υγείας και Ασφάλειας.

«Περνάμε τις περισσότερες ώρες της ημέρας σε κάτεργα, όπου κινδυνεύουμε να μη γυρίσουμε στις οικογένειές μας ζωντανοί», υπογράμμισε.

Κατήγγειλε ότι υπουργοί και κυβερνητικά στελέχη επισκέπτονται τις «εμβληματικές επενδύσεις» των logistics και κάνουν δηλώσεις που «στάζουν μέλι» για τους εργοδότες, την ώρα που τα σωματεία συναντούν εμπόδια όταν επιχειρούν να μπουν στις αποθήκες και να έρθουν σε επαφή με τους εργαζόμενους.

Η ίδια πολιτική, τόνισε, θέλει να μετατρέψει σε κανονικότητα τα 13ωρα, τα εξαήμερα, το χτύπημα της κυριακάτικης αργίας και ταυτόχρονα τους νεκρούς στους χώρους δουλειάς. Κάλεσε τους εργαζόμενους να απαντήσουν με οργάνωση στα σωματεία, με αγώνα για Συλλογικές Συμβάσεις και αυξήσεις, για 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο, ενάντια σε κάθε μορφή εργασιακής εξόντωσης.

Ολα γνωστά, κανένα ουσιαστικό μέτρο





Στην απουσία ολοκληρωμένου σχεδίου προστασίας στάθηκαν τόσο οόσο και ο

Οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις εκτείνονται άναρχα μέσα στον οικιστικό ιστό, σε απόσταση αναπνοής από σπίτια και σχολεία. Κι όμως, δεν υπάρχουν ολοκληρωμένο σχέδιο πρόληψης και αντιμετώπισης Βιομηχανικού Ατυχήματος Μεγάλης Εκτασης, στοιχειώδης εκπαίδευση του πληθυσμού και ασφαλείς δρόμοι διαφυγής. Οι ελεγκτικές υπηρεσίες παραμένουν υποστελεχωμένες και χωρίς τα αναγκαία μέσα.

Η πολιτική ευθύνη δεν βρίσκεται στην «έλλειψη συντονισμού», αλλά στον σχεδιασμό που επιτάχυνε επενδύσεις και αδειοδοτήσεις, συγκέντρωσε επικίνδυνες δραστηριότητες μέσα στον οικιστικό ιστό, χωρίς τους αναγκαίους ελεγκτικούς μηχανισμούς, υποδομές διαφυγής, πυροπροστασία και ετοιμότητα για Βιομηχανικό Ατύχημα Μεγάλης Εκτασης.

Το κράτος εμφανίζεται γρήγορο και αποτελεσματικό όταν πρόκειται να εξυπηρετήσει την επένδυση, αλλά κατακερματισμένο σε «αρμοδιότητες» όταν πρέπει να προστατεύσει τη ζωή.

«Υπάρχει επιχειρησιακός σχεδιασμός ή κάθε φορά αυτοσχεδιάζουμε μπροστά στην πυρκαγιά; Πού είναι οι δρόμοι διαφυγής γύρω από τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις; Υπάρχει υγειονομική ετοιμότητα στην περιοχή; Μπορούν οι δομές Υγείας να ανταποκριθούν σε εκτεταμένο βιομηχανικό ατύχημα;», ήταν τα ερωτήματα που έθεσε ο Γιώργος Πεστροβάς.

Οπως κατήγγειλε, οι έλεγχοι υποχωρούν, οι παραβάσεις δεν τιμωρούνται με την απαιτούμενη αυστηρότητα και η λογοδοσία περιορίζεται. Ετσι καλλιεργείται ένα περιβάλλον ανοχής απέναντι στην παραβίαση των κανόνων Υγείας και Ασφάλειας, με τους εργαζόμενους και τις τοπικές κοινωνίες να πληρώνουν το τίμημα.

Μόλις μία εβδομάδα μετά το έγκλημα, η παρέμβαση του Συνδικάτου Μετάλλου στην επιχείρηση «Παράβαλος» στον Ασπρόπυργο αποκάλυψε έναν ακόμα χώρο γεμάτο παγίδες: Χωρίς πιστοποιητικό πυρασφάλειας, με εργαζόμενους χωρίς στοιχειώδη Μέσα Ατομικής Προστασίας, με εργασίες κοπής και συγκόλλησης χωρίς την αναγκαία προστασία, με επικίνδυνο εξοπλισμό, χωρίς σύστημα απαγωγής αερίων και με σοβαρά προβλήματα σε διαδρόμους ασφαλείας και χώρους υγιεινής, παρά τις προηγούμενες παρατηρήσεις και τα πρόστιμα.

«Οπλο σε αυτόν τον ακήρυχτο πόλεμο είναι το οργανωμένο εργατικό κίνημα. Η οργάνωση και ο συλλογικός αγώνας μέσα από τα σωματεία, για να μην είναι κανένας μόνος του», τόνισε ο Σταύρος Χρηστίδης. «Αυτοί μετράνε κέρδη και ζημιές. Εμείς ανθρώπινες ζωές».

Ως εδώ! Δεν θα συνηθίσουμε σαν «κανονικότητα» αυτήν την εικόνα

Την οργή των εργαζόμενων γυναικών, των μητέρων και συνολικά των κατοίκων της πόλης μετέφερε η Γλυκερία Παπαθεοδώρου, πρόεδρος του Συλλόγου Γυναικών Ασπροπύργου.

«Το πρωί της Πέμπτης, όταν είδαμε εκρήξεις, φωτιές, καπνούς να υψώνονται από έναν χώρο δουλειάς, όλοι σκεφτήκαμε: Ως εδώ! Δεν θα συνηθίσουμε αυτήν την εικόνα. Δεν θα δεχτούμε να γίνει κανονικότητα», τόνισε.

Ο κίνδυνος, υπογράμμισε, δεν αφορά μόνο όσους εργάζονται στις βιομηχανίες. «Ενα Βιομηχανικό Ατύχημα Μεγάλης Εκτασης δεν σταματά στην πύλη ενός εργοστασίου». Αφορά οικογένειες, παιδιά, σχολεία και γειτονιές, έναν λαό που ζει δίπλα σε εγκαταστάσεις υψηλής επικινδυνότητας, αναπνέει τη ρύπανση και υφίσταται την επέκταση του ΧΥΤΑ Φυλής, που συνεχίζεται.

«Δεν θα αποδεχτούμε ότι κάθε φορά που ένας άνθρωπος φεύγει για το μεροκάματο, η οικογένειά του δεν ξέρει αν θα τον ξαναδεί. Εμείς οι γυναίκες, οι εργαζόμενες, οι μητέρες, οι σύζυγοι, δεν θα συμφιλιωθούμε ποτέ με αυτήν την αγωνία», σημείωσε.

Δυναμώνουμε την οργάνωση και τη διεκδίκηση σε κάθε χώρο δουλειάς

Στο τέλος της κινητοποίησης και με τους διαδηλωτές να έχουν φτάσει στο δημαρχείο, ο Λάμπρος Χατζάρας, μέλος της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου Ελευσίνας - Δυτικής Αττικής και του Συνδικάτου Μετάλλου, κάλεσε σε συνέχεια και κλιμάκωση. Να δυναμώσει η οργάνωση σε κάθε εργοστάσιο, αποθήκη, διυλιστήριο και ναυπηγείο. Να μπουν στο επίκεντρο οι Συλλογικές Συμβάσεις, οι αυξήσεις, το 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο, τα ουσιαστικά μέτρα Υγείας και Ασφάλειας, η στελέχωση των ελεγκτικών μηχανισμών και ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός για ΒΑΜΕ. Επόμενος μεγάλος σταθμός, τόνισε, είναι η αγωνιστική κινητοποίηση των συνδικάτων στη ΔΕΘ.