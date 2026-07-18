Αργεντινή και Ισπανία διεκδικούν τον τίτλο την Κυριακή 19/7
Associated Press
Για πρώτη φορά διεκδικούν το τρόπαιο του Μουντιάλ δύο πρωταθλήτριες ηπείρων: Η Αργεντινή, εκτός από παγκόσμια πρωταθλήτρια μετά την επικράτησή της στο Μουντιάλ 2022, είναι και πρωταθλήτρια Λατινικής Αμερικής έχοντας κατακτήσει το τελευταίο Κόπα Αμέρικα, ενώ η Ισπανία είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης έχοντας κατακτήσει το Euro 2024.
Το στοιχείο αυτό προσδίδει πρόσθετη αίγλη στον φετινό τελικό, όπου επιπλέον οι δύο χώρες κυνηγούν η καθεμιά από την πλευρά της μια σπουδαία επίδοση: Η μεν Αργεντινή εφόσον νικήσει θα γίνει η μόλις δεύτερη χώρα μετά τη Βραζιλία που καταφέρνει το λεγόμενο «back to back», δύο συνεχόμενες κατακτήσεις Μουντιάλ, η δε Ισπανία σε περίπτωση δικής της νίκης θα επαναλάβει το ιστορικό επίτευγμα να είναι ταυτόχρονα πρωταθλήτρια Ευρώπης και κόσμου, που είχε πετύχει με μια σπουδαία ομάδα το 2008 (Euro) και το 2010 (Μουντιάλ).
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Του τελικού το βράδυ της Κυριακής θα προηγηθεί, τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας (00.00 - ΕΡΤ1), η κόντρα για την 3η θέση στη διοργάνωση, με τη διεξαγωγή του μικρού τελικού. Σε αυτόν θα αναμετρηθούν οι δύο ηττημένες των ημιτελικών, Γαλλία και Αγγλία, αναζητώντας την παρηγοριά του χάλκινου μεταλλίου, σε ένα ματς που στο πλαίσιο του Μουντιάλ έχει κι αυτό τη δική του αίγλη.