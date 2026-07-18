ΤΕΛΙΚΟΣ

Ενα τρόπαιο για δύο πρωταθλήτριες

Associated Press

Ο τελικός των τελικών

Στον ίσως πιο ιστορικό τελικό από καταβολής του Παγκοσμίου Κυπέλλου, Αργεντινή και Ισπανία διεκδικούν τον τίτλο της παγκόσμιας πρωταθλήτριας στη φετινή διοργάνωση, που πραγματοποιήθηκε σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό. Οι δυο τους θα συναντηθούν στον τελικό, που θα γίνει στη Νέα Υόρκη την Κυριακή 19 Ιούλη (22.00 - ΕΡΤ1) και με τον οποίο πέφτει η αυλαία του Μουντιάλ 2026, που θα καταγραφεί στην Ιστορία όχι μόνο για τους καθαρά αγωνιστικούς αλλά και για μια σειρά άλλους λόγους.

Για πρώτη φορά διεκδικούν το τρόπαιο του Μουντιάλ δύο πρωταθλήτριες ηπείρων: Η Αργεντινή, εκτός από παγκόσμια πρωταθλήτρια μετά την επικράτησή της στο Μουντιάλ 2022, είναι και πρωταθλήτρια Λατινικής Αμερικής έχοντας κατακτήσει το τελευταίο Κόπα Αμέρικα, ενώ η Ισπανία είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης έχοντας κατακτήσει το Euro 2024.

Το στοιχείο αυτό προσδίδει πρόσθετη αίγλη στον φετινό τελικό, όπου επιπλέον οι δύο χώρες κυνηγούν η καθεμιά από την πλευρά της μια σπουδαία επίδοση: Η μεν Αργεντινή εφόσον νικήσει θα γίνει η μόλις δεύτερη χώρα μετά τη Βραζιλία που καταφέρνει το λεγόμενο «back to back», δύο συνεχόμενες κατακτήσεις Μουντιάλ, η δε Ισπανία σε περίπτωση δικής της νίκης θα επαναλάβει το ιστορικό επίτευγμα να είναι ταυτόχρονα πρωταθλήτρια Ευρώπης και κόσμου, που είχε πετύχει με μια σπουδαία ομάδα το 2008 (Euro) και το 2010 (Μουντιάλ).





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Κόντρα της Μάγχης για μια θέση στο βάθρο

Στο αγωνιστικό κομμάτι, οι δύο ομάδες αναμένεται να εμφανιστούν σε ιδανική κατάσταση μετά τις σπουδαίες επιτυχίες τους στα ημιτελικά. Εκεί η Αργεντινή πήρε μεγάλη νίκη 2-1 επί της Αγγλίας μετά από ανατροπή, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ψυχολογία της ομάδας βάσει των ιδιαιτεροτήτων που συνδέονται πάντα με τις αναμετρήσεις της με τη συγκεκριμένη χώρα. Από την πλευρά της η Ισπανία πραγματοποίησε επιβλητική εμφάνιση απέναντι στη Γαλλία, η οποία λογιζόταν ως το πρώτο φαβορί για το τρόπαιο, και τη νίκησε 2-0 παίρνοντας πανηγυρικά το εισιτήριο για τον τελικό.

Του τελικού το βράδυ της Κυριακής θα προηγηθεί, τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας (00.00 - ΕΡΤ1), η κόντρα για την 3η θέση στη διοργάνωση, με τη διεξαγωγή του μικρού τελικού. Σε αυτόν θα αναμετρηθούν οι δύο ηττημένες των ημιτελικών, Γαλλία και Αγγλία, αναζητώντας την παρηγοριά του χάλκινου μεταλλίου, σε ένα ματς που στο πλαίσιο του Μουντιάλ έχει κι αυτό τη δική του αίγλη.