ΑΓΓΛΙΑ

Κατήφεια, προβληματισμός και κριτική

Κατήφεια και προβληματισμό έφερε στην Αγγλία η νέα αποτυχία στην προσπάθεια της ομάδας να βρεθεί για δεύτερη φορά σε τελικό Μουντιάλ και να διεκδικήσει το δεύτερο τρόπαιό της στον θεσμό. Να σημειωθεί ότι ο αποκλεισμός στα ημιτελικά του φετινού Μουντιάλ ήρθε να προστεθεί στους χαμένους τελικούς στα Euro 2021 και 2024, όπου τα «τρία λιοντάρια» έφτασαν κοντά στο τρόπαιο, χωρίς να τα καταφέρουν.

Η κριτική των αγγλικών ταμπλόιντ, κυρίως προς τον τεχνικό της ομάδας, Τόμας Τούχελ, ήταν έντονη για την τακτική που ακολούθησε στο δεύτερο μέρος του ημιτελικού, ειδικά από τη στιγμή που προηγήθηκε. Τα περισσότερα ρεπορτάζ κάνουν λόγο για μία ακόμα χαμένη ευκαιρία της χώρας να διακριθεί σε διεθνή ποδοσφαιρική διοργάνωση.

Πάντως, παρά την κριτική που δέχτηκε η Αγγλική Ομοσπονδία φέρεται να στηρίζει τον Γερμανό τεχνικό για τον πάγκο της ομάδας, τουλάχιστον μέχρι το Euro 2028, το οποίο μάλιστα θα πραγματοποιηθεί σε Βρετανία και Ιρλανδία.