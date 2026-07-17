ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ

Στο «πόδι» για τη σπουδαία νίκη

Καθώς οι αγώνες Μουντιάλ μεταξύ Αργεντινής και Αγγλίας συνδέονται πάντα με μια σειρά ιδιαιτερότητες, δίνοντας άλλη βαρύτητα στις αναμετρήσεις τους, η νίκη της «Αλμπισελέστε» με 2-1 στον δεύτερο φετινό ημιτελικό έδωσε το έναυσμα για ξέφρενα πανηγύρια σε όλη την Αργεντινή. Στο επίκεντρο βρέθηκε η πρωτεύουσα της χώρας, Μπουένος Αϊρες, με χιλιάδες Αργεντίνους να συγκεντρώνονται σε πλατείες και άλλα σημεία της πόλης, και μετά τη λήξη να πανηγυρίζουν τη νίκη της χώρας τους μέχρι τα ξημερώματα.

Το ίδιο ξέφρενοι ήταν οι πανηγυρισμοί των Αργεντίνων φιλάθλων που βρέθηκαν στην Ατλάντα των ΗΠΑ, όπου πραγματοποιήθηκε ο δεύτερος ημιτελικός, τόσο εκείνων που ήταν στις εξέδρες του σταδίου όσο και χιλιάδων άλλων που είδαν τον αγώνα στις fan zones που είχαν στηθεί σε κεντρικά σημεία της αμερικανικής πόλης.