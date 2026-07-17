Κάνοντας σπουδαία ανατροπή η «Αλμπισελέστε» προκρίθηκε στον τελικό, όπου θα υπερασπιστεί τον τίτλο της
Στον τελικό, την Κυριακή 19 Ιούλη στη Νέα Υόρκη, η «Αλμπισελέστε» θα υπερασπιστεί τον τίτλο της με αντίπαλο την Ισπανία, που προκρίθηκε αποκλείοντας τη Γαλλία στον πρώτο ημιτελικό. Καθώς μάλιστα η Αργεντινή κατέκτησε το τελευταίο Κόπα Αμέρικα και η Ισπανία το Euro 2024, αυτή είναι η πρώτη φορά στη διοργάνωση που θα βρεθούν στον τελικό διεκδικώντας το τρόπαιο δύο πρωταθλήτριες ομάδες στις ηπείρους τους (Λατινική Αμερική και Ευρώπη).
Στο πρώτο ημίχρονο του δεύτερου ημιτελικού οι δύο ομάδες ήταν αρκετά «σφιγμένες» και προσεκτικές στις προσπάθειές τους, με το ματς να χαρακτηρίζεται από ένταση, πολλά φάουλ και έλλειψη αξιόλογων στιγμών εκατέρωθεν. Η εικόνα άλλαξε δραστικά στο δεύτερο ημίχρονο, με την Αργεντινή να δείχνει χαρακτήρα και ποιότητα όταν βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο και την Αγγλία να αγγίζει τη στιγμή της, αλλά να μην μπορεί να διαχειριστεί το βάρος της περίστασης.
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Αγγλία: Πίκφορντ, Στόουνς (90'+6 Τόνεϊ), Γκεΐ, Τζέιμς (82' Μπερν), Σπενς (90'+6 Ράσφορντ), Ράις (83' Ο' Ράιλι), Αντερσον, Μπέλιγχαμ, Ρότζερς, Κέιν, Γκόρντον (72' Κόνσα).
Αργεντινή: Εμιλιάνο Μαρτίνες, Ταλιαφίκο (81' Λαουτάρο Μαρτίνες), Λισάντρο Μαρτίνες (73' Οταμέντι), Ρομέρο, Μολίνα (83' Μοντιέλ), Παρέδες (64' Γκονζάλες), Μακάλιστερ, Φερνάντες, Αλβαρες, Μέσι, Σιμεόνε (73' Ντε Πολ).