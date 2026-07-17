ΑΓΓΛΙΑ - ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ 1-2

Με μέταλλο πρωταθλήτριας

Με την αύρα της παγκόσμιας πρωταθλήτριας και τη γνωστή συνταγή των ανατροπών στο φετινό Μουντιάλ, η Αργεντινή προκρίθηκε στον τελικό μετά από σπουδαία νίκη 2-1 επί της Αγγλίας στον δεύτερο ημιτελικό της διοργάνωσης. Είναι η δεύτερη συνεχόμενη φορά που η Αργεντινή θα βρεθεί σε τελικό Μουντιάλ, μετά το 2022 στο Κατάρ.

Στον τελικό, την Κυριακή 19 Ιούλη στη Νέα Υόρκη, η «Αλμπισελέστε» θα υπερασπιστεί τον τίτλο της με αντίπαλο την Ισπανία, που προκρίθηκε αποκλείοντας τη Γαλλία στον πρώτο ημιτελικό. Καθώς μάλιστα η Αργεντινή κατέκτησε το τελευταίο Κόπα Αμέρικα και η Ισπανία το Euro 2024, αυτή είναι η πρώτη φορά στη διοργάνωση που θα βρεθούν στον τελικό διεκδικώντας το τρόπαιο δύο πρωταθλήτριες ομάδες στις ηπείρους τους (Λατινική Αμερική και Ευρώπη).

Αντίδραση ανατροπής

Στο πρώτο ημίχρονο του δεύτερου ημιτελικού οι δύο ομάδες ήταν αρκετά «σφιγμένες» και προσεκτικές στις προσπάθειές τους, με το ματς να χαρακτηρίζεται από ένταση, πολλά φάουλ και έλλειψη αξιόλογων στιγμών εκατέρωθεν. Η εικόνα άλλαξε δραστικά στο δεύτερο ημίχρονο, με την Αργεντινή να δείχνει χαρακτήρα και ποιότητα όταν βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο και την Αγγλία να αγγίζει τη στιγμή της, αλλά να μην μπορεί να διαχειριστεί το βάρος της περίστασης.





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Τα «τρία λιοντάρια» προηγήθηκαν με τον Γκόρντον στο 55', όταν εκμεταλλεύτηκε σέντρα του Ρότζερς και άνοιξε το σκορ με ωραίο πλασέ, δίνοντας προβάδισμα στην ομάδα του. Από εκείνο το σημείο όμως οι Αγγλοι υποχώρησαν και κλείστηκαν στα καρέ τους, ενώ η «Αλμπισελέστε» «πάτησε γκάζι». Οι Αργεντίνοι δημιούργησαν ευκαιρίες, είχαν δοκάρι με τον Μακάλιστερ στο 76' και είδαν τον Πίκφορντ να κάνει σωτήριες επεμβάσεις. Η πίεση συνεχίστηκε και καρποφόρησε στο 85', όταν ο Εντσο Φερνάντες παίρνοντας πάσα από τον Μέσι έστειλε «οβίδα» έξω από την περιοχή για το 1-1. Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, μετά από νέο δοκάρι με τον Μακάλιστερ, ο Μέσι έβγαλε σέντρα και ο Λαουτάρο Μαρτίνες με κεφαλιά διαμόρφωσε το 2-1, σφραγίζοντας μια μεγάλη πρόκριση.

Αγγλία: Πίκφορντ, Στόουνς (90'+6 Τόνεϊ), Γκεΐ, Τζέιμς (82' Μπερν), Σπενς (90'+6 Ράσφορντ), Ράις (83' Ο' Ράιλι), Αντερσον, Μπέλιγχαμ, Ρότζερς, Κέιν, Γκόρντον (72' Κόνσα).

Αργεντινή: Εμιλιάνο Μαρτίνες, Ταλιαφίκο (81' Λαουτάρο Μαρτίνες), Λισάντρο Μαρτίνες (73' Οταμέντι), Ρομέρο, Μολίνα (83' Μοντιέλ), Παρέδες (64' Γκονζάλες), Μακάλιστερ, Φερνάντες, Αλβαρες, Μέσι, Σιμεόνε (73' Ντε Πολ).