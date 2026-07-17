Παρασκευή 17 Ιούλη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 11
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Από αύριο το εργατικό διήμερο στα Πλατάνια Βελίκας

Με σύνθημα «Οργάνωση - Αγώνας - Αλληλεγγύη», για τρίτη συνεχόμενη χρονιά το Εργατικό Κέντρο Λάρισας (ΕΚΛ) και τα σωματεία του πραγματοποιούν δράσεις αλληλεγγύης για τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα της πόλης. Συγκεκριμένα, το Σαββατοκύριακο 18 - 19 Ιούλη θα πραγματοποιηθεί το εργατικό διήμερο στα Πλατάνια της Βελίκας. Στον χώρο θα υπάρχει η δυνατότητα κατασκήνωσης για όσους το επιθυμούν, με δήλωση συμμετοχής, ενώ και τις δύο ημέρες θα λειτουργεί χώρος με όλα τα απαραίτητα για την τροφοδοσία (φαγητό - νερό) όσων παρευρεθούν στις δραστηριότητες.

Στο κάλεσμά του, το ΕΚΛ σημειώνει πως πρόκειται για πρωτοβουλία που γεννήθηκε «από την ανάγκη όλων μας για ξεκούραση, για αναψυχή και αποτελεί συνέχεια της πάλης μας για να δυναμώσει η διεκδίκηση για ό,τι είναι σήμερα απαραίτητο για να ικανοποιείται πλήρως και για όλους αυτή η ανάγκη».

Καλώντας τους εργαζόμενους να συμμετάσχουν το ΕΚΛ ακόμη προσθέτει ότι «ο τουρισμός, οι διακοπές, η ξεκούραση δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανθρώπινη ανάγκη και το δικαίωμα στις διακοπές για τον εργαζόμενο είναι αδιαπραγμάτευτο. Η ανάπαυση και η αναψυχή του εργαζόμενου έχουν άμεση σχέση και συμβάλλουν στην αναπλήρωση της δύναμής του, σωματικής και ψυχικής. Δεν συμβιβαζόμαστε με την ιδέα ότι 1 στους 2 Ελληνες δεν θα πάει διακοπές, ενώ και ένα μεγάλο τμήμα όσων πάνε, θα πάνε λιγότερες ημέρες».

    

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